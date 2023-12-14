"Пронациональные политики": Путин высказался о деятельности Фицо и Орбана - 14.12.2023 Украина.ру
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"Пронациональные политики": Путин высказался о деятельности Фицо и Орбана
"Пронациональные политики": Путин высказался о деятельности Фицо и Орбана - 14.12.2023 Украина.ру
"Пронациональные политики": Путин высказался о деятельности Фицо и Орбана
Премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные". Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
2023-12-14T13:03
2023-12-14T13:03
владимир путин
виктор орбан
роберт фицо
сша
новости
венгрия
словакия
зарубежье
политика
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"Фицо появился сейчас после выборов, ну Виктор Орбан в Венгрии, я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше, их просто нет... связано это с большой зависимостью от "старшего брата" - от Штатов", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия готова выстраивать отношения с Европой и США, однако Штатам мешает имперская политика, а остальной Запад слишком зависим от США.
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владимир путин, виктор орбан, роберт фицо, сша, новости, венгрия, словакия, зарубежье, политика
Владимир Путин, Виктор Орбан, Роберт Фицо, США, Новости, Венгрия, Словакия, Зарубежье, политика

"Пронациональные политики": Путин высказался о деятельности Фицо и Орбана

13:03 14.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкПрибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге
Прибытие участников саммита Европейского политического сообщества в Праге - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные". Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
"Фицо появился сейчас после выборов, ну Виктор Орбан в Венгрии, я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше, их просто нет... связано это с большой зависимостью от "старшего брата" - от Штатов", - сказал Путин.
Он подчеркнул, что Россия готова выстраивать отношения с Европой и США, однако Штатам мешает имперская политика, а остальной Запад слишком зависим от США.
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина - РИА Новости, 1920, 14.12.2023
12:47
Путин объяснил, что необходимо для нормализации отношений с ЕСНормализация отношений с Евросоюзом зависит не только от России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 14 декабря на большой пресс-конференции
 
Владимир ПутинВиктор ОрбанРоберт ФицоСШАНовостиВенгрияСловакияЗарубежьеполитика
 
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