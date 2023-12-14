https://ukraina.ru/20231214/1052103957.html

"Пронациональные политики": Путин высказался о деятельности Фицо и Орбана

"Пронациональные политики": Путин высказался о деятельности Фицо и Орбана - 14.12.2023 Украина.ру

"Пронациональные политики": Путин высказался о деятельности Фицо и Орбана

Премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные". Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции

2023-12-14T13:03

2023-12-14T13:03

2023-12-14T13:03

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"Фицо появился сейчас после выборов, ну Виктор Орбан в Венгрии, я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше, их просто нет... связано это с большой зависимостью от "старшего брата" - от Штатов", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия готова выстраивать отношения с Европой и США, однако Штатам мешает имперская политика, а остальной Запад слишком зависим от США.

https://ukraina.ru/20231214/1052101728.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

владимир путин, виктор орбан, роберт фицо, сша, новости, венгрия, словакия, зарубежье, политика