https://ukraina.ru/20231214/1052103957.html
"Пронациональные политики": Путин высказался о деятельности Фицо и Орбана
"Пронациональные политики": Путин высказался о деятельности Фицо и Орбана - 14.12.2023 Украина.ру
"Пронациональные политики": Путин высказался о деятельности Фицо и Орбана
Премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные". Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции
2023-12-14T13:03
2023-12-14T13:03
2023-12-14T13:03
владимир путин
виктор орбан
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"Фицо появился сейчас после выборов, ну Виктор Орбан в Венгрии, я уже много раз говорил, они не пророссийские политики, они пронациональные, они защищают свои интересы. Но таких нет больше, их просто нет... связано это с большой зависимостью от "старшего брата" - от Штатов", - сказал Путин.Он подчеркнул, что Россия готова выстраивать отношения с Европой и США, однако Штатам мешает имперская политика, а остальной Запад слишком зависим от США.
https://ukraina.ru/20231214/1052101728.html
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
владимир путин, виктор орбан, роберт фицо, сша, новости, венгрия, словакия, зарубежье, политика
Владимир Путин, Виктор Орбан, Роберт Фицо, США, Новости, Венгрия, Словакия, Зарубежье, политика
"Пронациональные политики": Путин высказался о деятельности Фицо и Орбана
Премьер-министры Словакии и Венгрии Роберт Фицо и Виктор Орбан не пророссийские политики, а "пронациональные". Об этом 14 декабря заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции