"Позорный пакт": Орбан раскритиковал новое руководство ЕС
Сменой выбранного ранее курса Европейской народной партии (ЕНП), одержавшей победу в выборах Европарламента, возмущен глава венгерского правительства Виктор Орбан. Он назвал "позорным пактом" договоренность ЕНП, социал-демократов и либералов о распределении топ-должностей в Евросоюзе, передает издание Magyar Nemzet
Он напомнил, что партия одержала победу, потому как обещала перемены, а вместо этого "нарушая свое слово, они объединились с социалистами и либералами, которые подвергают Европу серьезной опасности".
Орбан подчеркнул, что ЕНП и левые партии проигнорировали волю европейского народа, а их договоренности допустили раздел власти.
"Это откровенное злоупотребление мандатом, предоставленным им избирателями. (...) Провоенная коалиция была восстановлена с единственной целью – удержать у власти ту самую брюссельскую элиту, которая погрузила Европу в кризис, по крайней мере еще на пять лет", – указал политик.
Накануне зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал сменившемуся руководству Североатлантического альянса и Евросоюза максимальных провалов и чудовищных проблем, для достижения чего Россия им всячески поможет.
11 февраля, 03:00"Зачем им война с нами?": военный эксперт рассказал, как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины Украинская экономика находится в высочайшей степени интеграции с экономикой ЕС. Евросоюз таким образом намекает, что будет воевать с Россией пока что украинцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов