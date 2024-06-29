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"Позорный пакт": Орбан раскритиковал новое руководство ЕС

"Позорный пакт": Орбан раскритиковал новое руководство ЕС - 29.06.2024 Украина.ру

"Позорный пакт": Орбан раскритиковал новое руководство ЕС

Сменой выбранного ранее курса Европейской народной партии (ЕНП), одержавшей победу в выборах Европарламента, возмущен глава венгерского правительства Виктор Орбан. Он назвал "позорным пактом" договоренность ЕНП, социал-демократов и либералов о распределении топ-должностей в Евросоюзе, передает издание Magyar Nemzet

2024-06-29T17:58

2024-06-29T17:58

2024-06-29T17:58

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Он напомнил, что партия одержала победу, потому как обещала перемены, а вместо этого "нарушая свое слово, они объединились с социалистами и либералами, которые подвергают Европу серьезной опасности". Орбан подчеркнул, что ЕНП и левые партии проигнорировали волю европейского народа, а их договоренности допустили раздел власти. Накануне зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал сменившемуся руководству Североатлантического альянса и Евросоюза максимальных провалов и чудовищных проблем, для достижения чего Россия им всячески поможет.Каковы "подковерные" шансы Венгрии изменить ситуацию в Евросоюзе читайте в интервью члена Общественной палаты Москвы, заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова изданию Украина.ру.

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новости, виктор орбан, европа, ес, европарламент, выборы