"Позорный пакт": Орбан раскритиковал новое руководство ЕС - 29.06.2024 Украина.ру
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"Позорный пакт": Орбан раскритиковал новое руководство ЕС
"Позорный пакт": Орбан раскритиковал новое руководство ЕС - 29.06.2024 Украина.ру
"Позорный пакт": Орбан раскритиковал новое руководство ЕС
Сменой выбранного ранее курса Европейской народной партии (ЕНП), одержавшей победу в выборах Европарламента, возмущен глава венгерского правительства Виктор Орбан. Он назвал "позорным пактом" договоренность ЕНП, социал-демократов и либералов о распределении топ-должностей в Евросоюзе, передает издание Magyar Nemzet
2024-06-29T17:58
2024-06-29T17:58
новости
виктор орбан
европа
ес
европарламент
выборы
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Он напомнил, что партия одержала победу, потому как обещала перемены, а вместо этого "нарушая свое слово, они объединились с социалистами и либералами, которые подвергают Европу серьезной опасности". Орбан подчеркнул, что ЕНП и левые партии проигнорировали волю европейского народа, а их договоренности допустили раздел власти. Накануне зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал сменившемуся руководству Североатлантического альянса и Евросоюза максимальных провалов и чудовищных проблем, для достижения чего Россия им всячески поможет.Каковы "подковерные" шансы Венгрии изменить ситуацию в Евросоюзе читайте в интервью члена Общественной палаты Москвы, заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова изданию Украина.ру.
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новости, виктор орбан, европа, ес, европарламент, выборы
Новости, Виктор Орбан, Европа, ЕС, Европарламент, выборы

"Позорный пакт": Орбан раскритиковал новое руководство ЕС

17:58 29.06.2024
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Сменой выбранного ранее курса Европейской народной партии (ЕНП), одержавшей победу в выборах Европарламента, возмущен глава венгерского правительства Виктор Орбан. Он назвал "позорным пактом" договоренность ЕНП, социал-демократов и либералов о распределении топ-должностей в Евросоюзе, передает издание Magyar Nemzet
Он напомнил, что партия одержала победу, потому как обещала перемены, а вместо этого "нарушая свое слово, они объединились с социалистами и либералами, которые подвергают Европу серьезной опасности".
Орбан подчеркнул, что ЕНП и левые партии проигнорировали волю европейского народа, а их договоренности допустили раздел власти.
"Это откровенное злоупотребление мандатом, предоставленным им избирателями. (...) Провоенная коалиция была восстановлена с единственной целью – удержать у власти ту самую брюссельскую элиту, которая погрузила Европу в кризис, по крайней мере еще на пять лет", – указал политик.
Накануне зампред Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев пожелал сменившемуся руководству Североатлантического альянса и Евросоюза максимальных провалов и чудовищных проблем, для достижения чего Россия им всячески поможет.
Каковы "подковерные" шансы Венгрии изменить ситуацию в Евросоюзе читайте в интервью члена Общественной палаты Москвы, заслуженного адвоката России Дмитрия Краснова изданию Украина.ру.
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11 февраля, 03:00
"Зачем им война с нами?": военный эксперт рассказал, как Евросоюз поглощает остатки экономики Украины Украинская экономика находится в высочайшей степени интеграции с экономикой ЕС. Евросоюз таким образом намекает, что будет воевать с Россией пока что украинцев. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов
 
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