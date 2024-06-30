Почему на Западе так боятся ракет товарища Кима? И шутка про то, как в Донецк приедут корейские военные
12:57 30.06.2024 (обновлено: 12:58 30.06.2024)
Ким и Путин
Отправит ли КНДР военных строителей и инженеров для работы в Донецкой республике? Пресса США пишет: да, скоро, уже в июле. Ссылаются на Институт изучения войны.
Официального подтверждения этому пока что нет. Но возможность такая выглядит очень логичной.
Северокорейские товарищи умеют очень хорошо строить. КНДР сейчас вообще переживает строительный бум.
Ещё лучше инженеры Северной Кореи умеют углубляться и строить что-нибудь подземное.
Однако возможный приезд строителей - момент интересный, но всё-таки не самый важный для нового военно-политического союза между Москвой и Пхеньяном.
Вообще же оценка прессы "коллективного Запада" такова: этот союз - катастрофа для "западного мира."
"Опасные связи"
После визита президента России в КНДР западные средства массовой информации, чаты и сообщества продолжают находиться в некотором шоке от произошедшего. И это мягко говоря.
Газета "Нью Йорк Таймс" написала, что это величайший провал внешней политики США.
И величайшая угроза для безопасности США за всё время существования Америки.
Французские газеты пишут немного легкомысленно, но тоже с тревогой: "опасные связи Владимира Путина и Ким Чен Ына".
Пресса Южной Кореи цитирует аналитический центр Стимсона и подсчитывает, сколько военных заводов у Ким Чен Ына. Пишут, 300 неуязвимых для нападения извне заводов (почему неуязвимых? Они находятся под землёй).
И он собирается строить новые. 1 миллион боекомплектов, которые, возможно, были поставлены России - это просто мелочь для Кима.
Сейчас, пишет корейская пресса, идет заготовка такого количества боекомплектов, который превосходит все запасы НАТО.
И снаряды отгружаются дозированно. То есть Северная Корея - это ещё и надежное хранилище "снарядов для русских".
Разведка Южной Кореи сообщает: способов противодействия этому союзу нет.
Товарищи по оружию
Сам Председатель КНДР написал так в приглашении, адресованном президенту России: "нерушимые связи товарищей по оружию".
Его сестра, Ким Ё Чжон, про которую говорят, что именно она - возможный будущий правитель КНДР: "мы всегда будем в одном окопе с народом России".
Западные комментаторы обсуждают, как и чем именно будет помогать Северная Корея своим "товарищам по оружию".
Самая обсуждаемая тема - это, конечно, линейка корейских ракет "Хвасон".
Межконтинентальные баллистические северокорейские ракеты "Хвасон" всех очень сильно впечатляют.
Марсианская арта
"Хвасон" переводится с корейского как "Марс" или "Огненная звезда". Но есть и другие переводы: "цветущая крепость", "гармония", "композиция" и даже "соболь".
До Марса корейские ракеты еще не летят. Но уже могут долететь до США или Австралии.
Не говоря уже про Южную Корею, Японию и прочие близлежащие территории, попавшие в радиус действия "Хвасонов". Тайвань, например.
Что сделает товарищ Ким, если НАТО начнёт активно участвовать в СВО на стороне Украины? Этого не знает никто.
Северокорейский беспилотник
Северокорейский беспилотник
Сбить эти ракеты достаточно проблематично, их скорость: 16 махов. Траектория баллистическая (как у пушечных ядер).
Каждая ракета "Хвасон-17" способна нести три боеголовки и поражать три цели.
Сколько таких ракет у КНДР?
"Хвасон - 15" было 54 штуки на конец 2022 года.
"17"-х могли сделать за два последних года, например, 10 или 20 штук. Никто не может оценить возможности КНДР точно.
Но и 10-20 штук, учитывая, что каждая ракета поражает три цели - это серьезно.
Очень интересно то, что до ракет и их разработчиков США не могут никак дотянуться. Как дотягиваются, например, до иранских учёных - ядерщиков.
Не секрет, что ответственность за убийства последних лет: генерала Сулеймани и известных ядерщиков Ирана, взяли на себя США, не скрывая этого.
Но с Кореей так не получится.
Основные причины (даже без наличия ракет): география, защита могущественных соседей и отсутствие предательской "пятой колонны" в стране.
И присутствие, конечно, выдающихся морально-волевых качеств как у лидера Ким Чен Ына, так и у всего мужественного народа КНДР.
Где находятся заводы и ракеты?
Первые путешественники, которые описывали Корею, называли страну "горным морем", причём это море, говорили они, в сильный шторм.
Сами жители Кореи говорили о своей стране более поэтично: страна с прекрасными горами и прозрачной водой, раскинувшаяся на три тысячи ли и вышитая шелком.
С прекрасными горами.
Какую часть площади Кореи занимают горы?
Какую часть площади Кореи занимают горы?
Горы КНДР
Горы КНДР
Это, наверное, самая "горная" страна в мире. 80 процентов площади государства занимают горы.
Та часть Кореи, которая "не горы" - это прибрежные районы, которые находятся на побережье Жёлтого моря и являются северными берегами этого моря. А с востока, юга и даже немного с запада берега этого моря - территория Китая.
То есть жилая часть Кореи полностью защищена территорией Китая.
Узкое жилое побережье расположено и с другой стороны полуострова, которая расположена напротив Японии. Но там территорию прикрывает Россия.
Однако главное - горы: в Корее невозможно провести ни операции с воздуха, ни сухопутные именно из-за горного ландшафта.
Даже если бы сухопутные операции удалось начать, они смогли бы только продвинуться на несколько километров, и дальше - неприступные горы.
Однако неприступными эти горы являются только для захватчиков.
А вот армия КНДР и военные строители десятилетиями активнейшим образом работают в этих горах. Шахты, тоннели, резервуары, жилые и военные комплексы выстроены внутри горных массивов.
Ракетами можно было бы попытаться достать с воздуха горные военные площадки, но как? Всё скрыто в толще гор, где прорыты глубокие и далеко идущие туннели.
В общем, ситуация примерно такая же, как с боевыми хуситами из Йемена.
Там тоже горы, и тоже военные базы в глубине горных массивов. И тоже чрезвычайно мотивированное население.
Только боевое крыло хуситов составляет около 200 тысяч человек (приблизительно, точно неизвестно).
А армия КНДР - 1 миллион человек плюс 500 тысяч, которые готовы встать под ружье в течение одних суток. И это в мирное время. В военное время это может быть 6-8 миллионов. Или даже 10 миллионов. Пока никто не проверял.
Кстати, хуситов и Корею постоянно обвиняют в том, что они "делятся опытом" друг с другом. И хуситы, и Корея это, конечно, отрицают.
Корейские ли это заводы? Западные СМИ пишут, что это Россия построила свои военные заводы в толще гор Северной Кореи.
В любом случае, артиллерийских снарядов под руководством товарища Кима производится около 2 миллионов в год, а скоро он нарастит производство до 4 миллионов.
Надо напомнить, что НАТО смогло за год произвести и найти около 1 миллиона снарядов для Украины.
Одна Северная Корея по этому показателю превосходит всё НАТО, получается.
И дефицита рабочей силы на военных заводах Северной Кореи, конечно же, нет.
А русские военные заводы или корейские - какая разница. В одном окопе же.
А кроме ракет?
У задушенной санкциями КНДР имеется в наличии - внезапно! - 1100 самолетов. Правда, не хватает пилотов, надо учить.
У них десятый по численности флот в мире - 780 кораблей, в том числе есть подводные лодки.
У Северной Кореи есть собственная линейка беспилотников.
На границе с Южной Кореей выстроена мощная артиллерийская оборона, создана сеть подземных туннелей. Возможно, самая большая в мире.
Как в Палестине. Кстати, палестинские инженеры изучали эту науку подземных коммуникаций именно в КНДР.
У Северной Кореи самый многочисленный в мире спецназ - 200 тысяч человек.
"Чёрные ниндзя", называются.
Есть ещё ракеты с красивым названием "Полярная звезда".
Любимый руководитель
Любимый руководитель
Полярная звезда и два авианосца США
В 2017 году Трамп решил напугать КНДР (или обрадовать своих сограждан?) и сообщил: США послали авианосец к берегам Кореи. Очень мощный. И подводные лодки. Тоже очень мощные. Такой мощности, что это вообще военная тайна.
Потом послали второй авианосец, "Рональд Рейган". Трамп говорил, еще более мощный.
Потом были публикации в прессе США, как спецназ США или Южной Кореи проникнет в КНДР и лихо уничтожит Кима. Или сбросят бомбу на его бункер. Кстати, за что и по какому поводу? Наверное, "мало демократии" у товарища Кима.
Вряд ли Ким Чен Ын эти угрозы забыл. Это было всего-то семь лет назад. За эти семь лет и были разработаны новейшие "Хвасоны".
И что же произошло в итоге тех мощных угроз ? Абсолютно ничего. Приплыли, показали свою "мощь" и уплыли.
Во-первых, невозможно поразить горные бункеры, заводы и шахты.
А во-вторых, у КНДР есть подводные лодки. На них стоят ракеты с ядерными боеголовками, та самая "Полярная звезда".
Обнаружить такую лодку заранее невозможно. Притаились где-то возле берегов США, и ждут. Или возле Южной Кореи.
И как же нападать на территорию КНДР и "бомбить бункер Кима", если через буквально пару минут будет поражена территория США?
Жаль, что такой "Полярной звезды" не было у Слободана Милошевича и Муаммара Каддафи.
Сестра, Ким Ё Чжон
Сестра, Ким Ё Чжон
Нет иноагентов!
У Северной Кореи есть ещё одно уникальное достижение. Заключается оно в том, что в стране кое-кого нет.
США не смогут победить Северную Корею еще и потому, что там, как в известном анекдоте, нет американского посольства.
Значит, невозможно организовать "майдан", цветную революцию.
Значит, нет иноагентов, НКО, предателей, так называемой "либеральной оппозиции".
И конечно же, нет никаких "ЛГБТ* - прайдов".
Экономика
Экономика КНДР была задушена санкциями. До последнего времени Корея была страна-рекордсмен по санкциям США. Вместе с Ираном они делили первое - второе место по санкциям. Теперь на первом месте Россия, конечно.
Но при этом КНДР занимала по экономике в 2021 году 55 место в мире (ВВП по ППС). Размер ВВП по ППС - 350-400 миллиардов долларов. Это уровень такой страны, как Греция.
Что же было бы без санкций? Какой потенциал у этой страны?
Но всеобъемлющий договор о сотрудничестве России и Кореи - это фактически и есть снятие режима санкций.
"Продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии", - сказал Владимир Путин.
Можно ли выехать из КНДР?
Мировые СМИ рисуют Северную Корею как страну, которая держит своих граждан чуть ли не в клетке. И все они якобы мечтают оттуда вырваться. Из-под ига режима чучхе, так сказать.
На самом деле, по данным ООН, за пределами КНДР постоянно находятся 4 - 5 миллионов граждан. Они работают в других странах, в том числе 30.000 граждан КНДР работает в России. Такая трудовая миграция даже поощряется государством.
Часть зарплаты все работающие в других странах отдают государству, это оговорено контрактами. Страна нуждается в валюте. Но оставшегося вполне хватает, чтобы вернуться домой с хорошей суммой.
Корейцы чрезвычайно трудолюбивы. За рубежом они стараются работать по 12-14 часов, с одним выходным или даже с половиной выходного дня.
И представьте, почти все они возвращаются на родину. Есть те, кто не возвращается. Но такие есть в любой стране. Хоть в США, хоть в России, хоть в КНДР. Число их, тем не менее, в Северной Корее очень мало.
Конечно, многие хотят жить на родине и со своими семьями (культ семьи чрезвычайно развит у корейцев). Но есть и другие причины.
В Северной Корее: нет преступности, нет коррупции, нет налогов (вообще никто не платит).
Бесплатное жилье и медицина, бесплатное среднее и высшее образование, причем учатся очень многие, у всех есть работа. Ни одна работа не считается непрестижной.
КНДР - одна из самых экологически чистых стран мира.
При этом там достаточно много производств, фабрик, заводов. Множество товаров производится не только для внутреннего спроса, но и поставляется в Китай, Индию, другие страны.
Да, в Северной Корее нет всех благ западной цивилизации. Ну а если попробовать жить без них? И все ли эти блага так уж нужны? Там нет казино, ограничено западное кино, там нет сверхбогатых (состоятельные граждане есть). Джинсы и жвачку производят, к счастью, сами.
А вообще, действительность сильно отличается от того карикатурного образа, который создан пропагандой Запада: все якобы ходят строем, в одной и той же одежде всю жизнь, а питаются капустой и рисом.
Путин и Ким Чен Ын
Путин и Ким Чен Ын
Что есть
Что пишут наши туристы?
С продуктами в Корее сейчас все нормально.
В магазинах выбор вполне обширный. Почти как в продуктовых России.
Разнообразные молочные и мясные продукты, рыба и креветки, рис разных видов, много сортов кофе и чая, сладости и мороженое. Поставки - из Китая и других близлежащих стран. Но мороженое - местное, корейское, туристам очень нравится. Как и много других продуктов, тоже произведенных в Корее.
Работают рестораны и ресторанчики. В Корее делают несколько сортов очень вкусного, как говорят, пива. Придумана даже антипохмельная водка! С добавкой то ли трав, то ли шкурки змеи.
Как рассказывают туристы, вечером и ночью народ активно сидит в пивных и шашлычных. И за полночь - тоже. Несмотря на то, что рано утром всем на работу.
Да, электричество продолжают экономить, и вечером Пхеньян выглядит не так, как города в России, освещение гораздо слабее. Но уже нет такого режима экономии, как раньше.
Построены новые ГЭС, строятся ещё. Собираются строить АЭС, с помощью сами понимаете кого.
В Пхеньяне - строительный бум, строится много новых многоэтажных домов, квартиры площадью 100 и 200 метров - это обычная планировка.
На стройках активно работает армия, те самые строительные части. Работают даже по ночам.
Последствия санкций Запада, который в 90-е чуть не заморил страну голодом, велики, их не надо недооценивать. Например, поставки нефти в страну чрезвычайно затруднены. Поэтому машин в КНДР мало.
Но санкции научились обходить. Импортозамещение работает отлично. Правда, по части легковых машин - пока никак. Но на улицах Пхеньяна есть и европейские, и американские и конечно же, китайские автомобили. И даже новые марки.
Их пригоняют контрабандисты. Как такое может быть в "стране чучхе"? Видимо, власти закрывают на это глаза.
Машин, которые ездят на дровах, уже давно нет (а было и такое). Основная масса народа, впрочем, передвигается на велосипедах.
Но скоро с бензином точно станет полегче. И с электричеством тоже.
А в Донецке наверняка будет много желающих попробовать корейское пиво и другие антипохмельные напитки.
И под конец шутка, которая гуляет в интернете. Она короткая, в одно предложение. "Приехав в Донецк, корейские строители обнаружили, что при выезде с родины случайно захватили вместо лопат и строительной техники - автоматы Калашникова и ракетные установки тактического назначения".
Шутка? Ну, конечно, шутка.
О том, как Запад отреагировал на заключение договора между Россией и КНДР - в интервью Алексей Волынец: Если военные из КНДР появятся в Донбассе, мы увидим много любопытной истерики на Западе
*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ