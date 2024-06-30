https://ukraina.ru/20240630/1055957405.html

Почему на Западе так боятся ракет товарища Кима? И шутка про то, как в Донецк приедут корейские военные

Почему на Западе так боятся ракет товарища Кима? И шутка про то, как в Донецк приедут корейские военные - 30.06.2024 Украина.ру

Почему на Западе так боятся ракет товарища Кима? И шутка про то, как в Донецк приедут корейские военные

Отправит ли КНДР военных строителей и инженеров для работы в Донецкой республике? Пресса США пишет: да, скоро, уже в июле. Ссылаются на Институт изучения войны.

2024-06-30T12:57

2024-06-30T12:57

2024-06-30T12:58

эксклюзив

кндр

сша

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ким чен ын

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дональд трамп

нато

оон

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Официального подтверждения этому пока что нет. Но возможность такая выглядит очень логичной.Северокорейские товарищи умеют очень хорошо строить. КНДР сейчас вообще переживает строительный бум.Ещё лучше инженеры Северной Кореи умеют углубляться и строить что-нибудь подземное.Однако возможный приезд строителей - момент интересный, но всё-таки не самый важный для нового военно-политического союза между Москвой и Пхеньяном.Вообще же оценка прессы "коллективного Запада" такова: этот союз - катастрофа для "западного мира.""Опасные связи"После визита президента России в КНДР западные средства массовой информации, чаты и сообщества продолжают находиться в некотором шоке от произошедшего. И это мягко говоря.Газета "Нью Йорк Таймс" написала, что это величайший провал внешней политики США.И величайшая угроза для безопасности США за всё время существования Америки.Французские газеты пишут немного легкомысленно, но тоже с тревогой: "опасные связи Владимира Путина и Ким Чен Ына".Пресса Южной Кореи цитирует аналитический центр Стимсона и подсчитывает, сколько военных заводов у Ким Чен Ына. Пишут, 300 неуязвимых для нападения извне заводов (почему неуязвимых? Они находятся под землёй).И он собирается строить новые. 1 миллион боекомплектов, которые, возможно, были поставлены России - это просто мелочь для Кима.Сейчас, пишет корейская пресса, идет заготовка такого количества боекомплектов, который превосходит все запасы НАТО.И снаряды отгружаются дозированно. То есть Северная Корея - это ещё и надежное хранилище "снарядов для русских".Разведка Южной Кореи сообщает: способов противодействия этому союзу нет.Товарищи по оружиюСам Председатель КНДР написал так в приглашении, адресованном президенту России: "нерушимые связи товарищей по оружию".Его сестра, Ким Ё Чжон, про которую говорят, что именно она - возможный будущий правитель КНДР: "мы всегда будем в одном окопе с народом России".Западные комментаторы обсуждают, как и чем именно будет помогать Северная Корея своим "товарищам по оружию".Самая обсуждаемая тема - это, конечно, линейка корейских ракет "Хвасон".Межконтинентальные баллистические северокорейские ракеты "Хвасон" всех очень сильно впечатляют.Марсианская арта"Хвасон" переводится с корейского как "Марс" или "Огненная звезда". Но есть и другие переводы: "цветущая крепость", "гармония", "композиция" и даже "соболь".До Марса корейские ракеты еще не летят. Но уже могут долететь до США или Австралии.Не говоря уже про Южную Корею, Японию и прочие близлежащие территории, попавшие в радиус действия "Хвасонов". Тайвань, например.Что сделает товарищ Ким, если НАТО начнёт активно участвовать в СВО на стороне Украины? Этого не знает никто.Сбить эти ракеты достаточно проблематично, их скорость: 16 махов. Траектория баллистическая (как у пушечных ядер).Каждая ракета "Хвасон-17" способна нести три боеголовки и поражать три цели.Сколько таких ракет у КНДР?"Хвасон - 15" было 54 штуки на конец 2022 года."17"-х могли сделать за два последних года, например, 10 или 20 штук. Никто не может оценить возможности КНДР точно.Но и 10-20 штук, учитывая, что каждая ракета поражает три цели - это серьезно.Очень интересно то, что до ракет и их разработчиков США не могут никак дотянуться. Как дотягиваются, например, до иранских учёных - ядерщиков.Не секрет, что ответственность за убийства последних лет: генерала Сулеймани и известных ядерщиков Ирана, взяли на себя США, не скрывая этого.Но с Кореей так не получится.Основные причины (даже без наличия ракет): география, защита могущественных соседей и отсутствие предательской "пятой колонны" в стране.И присутствие, конечно, выдающихся морально-волевых качеств как у лидера Ким Чен Ына, так и у всего мужественного народа КНДР.Где находятся заводы и ракеты?Первые путешественники, которые описывали Корею, называли страну "горным морем", причём это море, говорили они, в сильный шторм.Сами жители Кореи говорили о своей стране более поэтично: страна с прекрасными горами и прозрачной водой, раскинувшаяся на три тысячи ли и вышитая шелком.С прекрасными горами.Какую часть площади Кореи занимают горы?Это, наверное, самая "горная" страна в мире. 80 процентов площади государства занимают горы.Та часть Кореи, которая "не горы" - это прибрежные районы, которые находятся на побережье Жёлтого моря и являются северными берегами этого моря. А с востока, юга и даже немного с запада берега этого моря - территория Китая.То есть жилая часть Кореи полностью защищена территорией Китая.Узкое жилое побережье расположено и с другой стороны полуострова, которая расположена напротив Японии. Но там территорию прикрывает Россия.Однако главное - горы: в Корее невозможно провести ни операции с воздуха, ни сухопутные именно из-за горного ландшафта.Даже если бы сухопутные операции удалось начать, они смогли бы только продвинуться на несколько километров, и дальше - неприступные горы.Однако неприступными эти горы являются только для захватчиков.А вот армия КНДР и военные строители десятилетиями активнейшим образом работают в этих горах. Шахты, тоннели, резервуары, жилые и военные комплексы выстроены внутри горных массивов.Ракетами можно было бы попытаться достать с воздуха горные военные площадки, но как? Всё скрыто в толще гор, где прорыты глубокие и далеко идущие туннели.В общем, ситуация примерно такая же, как с боевыми хуситами из Йемена.Там тоже горы, и тоже военные базы в глубине горных массивов. И тоже чрезвычайно мотивированное население.Только боевое крыло хуситов составляет около 200 тысяч человек (приблизительно, точно неизвестно).А армия КНДР - 1 миллион человек плюс 500 тысяч, которые готовы встать под ружье в течение одних суток. И это в мирное время. В военное время это может быть 6-8 миллионов. Или даже 10 миллионов. Пока никто не проверял.Кстати, хуситов и Корею постоянно обвиняют в том, что они "делятся опытом" друг с другом. И хуситы, и Корея это, конечно, отрицают.Корейские ли это заводы? Западные СМИ пишут, что это Россия построила свои военные заводы в толще гор Северной Кореи.В любом случае, артиллерийских снарядов под руководством товарища Кима производится около 2 миллионов в год, а скоро он нарастит производство до 4 миллионов.Надо напомнить, что НАТО смогло за год произвести и найти около 1 миллиона снарядов для Украины.Одна Северная Корея по этому показателю превосходит всё НАТО, получается.И дефицита рабочей силы на военных заводах Северной Кореи, конечно же, нет.А русские военные заводы или корейские - какая разница. В одном окопе же.А кроме ракет?У задушенной санкциями КНДР имеется в наличии - внезапно! - 1100 самолетов. Правда, не хватает пилотов, надо учить.У них десятый по численности флот в мире - 780 кораблей, в том числе есть подводные лодки.У Северной Кореи есть собственная линейка беспилотников.На границе с Южной Кореей выстроена мощная артиллерийская оборона, создана сеть подземных туннелей. Возможно, самая большая в мире.Как в Палестине. Кстати, палестинские инженеры изучали эту науку подземных коммуникаций именно в КНДР.У Северной Кореи самый многочисленный в мире спецназ - 200 тысяч человек."Чёрные ниндзя", называются.Есть ещё ракеты с красивым названием "Полярная звезда".Полярная звезда и два авианосца США В 2017 году Трамп решил напугать КНДР (или обрадовать своих сограждан?) и сообщил: США послали авианосец к берегам Кореи. Очень мощный. И подводные лодки. Тоже очень мощные. Такой мощности, что это вообще военная тайна.Потом послали второй авианосец, "Рональд Рейган". Трамп говорил, еще более мощный.Потом были публикации в прессе США, как спецназ США или Южной Кореи проникнет в КНДР и лихо уничтожит Кима. Или сбросят бомбу на его бункер. Кстати, за что и по какому поводу? Наверное, "мало демократии" у товарища Кима.Вряд ли Ким Чен Ын эти угрозы забыл. Это было всего-то семь лет назад. За эти семь лет и были разработаны новейшие "Хвасоны".И что же произошло в итоге тех мощных угроз ? Абсолютно ничего. Приплыли, показали свою "мощь" и уплыли.Во-первых, невозможно поразить горные бункеры, заводы и шахты.А во-вторых, у КНДР есть подводные лодки. На них стоят ракеты с ядерными боеголовками, та самая "Полярная звезда".Обнаружить такую лодку заранее невозможно. Притаились где-то возле берегов США, и ждут. Или возле Южной Кореи.И как же нападать на территорию КНДР и "бомбить бункер Кима", если через буквально пару минут будет поражена территория США?Жаль, что такой "Полярной звезды" не было у Слободана Милошевича и Муаммара Каддафи.Нет иноагентов!У Северной Кореи есть ещё одно уникальное достижение. Заключается оно в том, что в стране кое-кого нет.США не смогут победить Северную Корею еще и потому, что там, как в известном анекдоте, нет американского посольства.Значит, невозможно организовать "майдан", цветную революцию.Значит, нет иноагентов, НКО, предателей, так называемой "либеральной оппозиции".И конечно же, нет никаких "ЛГБТ* - прайдов".ЭкономикаЭкономика КНДР была задушена санкциями. До последнего времени Корея была страна-рекордсмен по санкциям США. Вместе с Ираном они делили первое - второе место по санкциям. Теперь на первом месте Россия, конечно.Но при этом КНДР занимала по экономике в 2021 году 55 место в мире (ВВП по ППС). Размер ВВП по ППС - 350-400 миллиардов долларов. Это уровень такой страны, как Греция.Что же было бы без санкций? Какой потенциал у этой страны?Но всеобъемлющий договор о сотрудничестве России и Кореи - это фактически и есть снятие режима санкций."Продолжим противодействовать самой практике санкционного удушения как инструмента, который Запад привык использовать в целях сохранения своей гегемонии", - сказал Владимир Путин.Можно ли выехать из КНДР?Мировые СМИ рисуют Северную Корею как страну, которая держит своих граждан чуть ли не в клетке. И все они якобы мечтают оттуда вырваться. Из-под ига режима чучхе, так сказать.На самом деле, по данным ООН, за пределами КНДР постоянно находятся 4 - 5 миллионов граждан. Они работают в других странах, в том числе 30.000 граждан КНДР работает в России. Такая трудовая миграция даже поощряется государством.Часть зарплаты все работающие в других странах отдают государству, это оговорено контрактами. Страна нуждается в валюте. Но оставшегося вполне хватает, чтобы вернуться домой с хорошей суммой.Корейцы чрезвычайно трудолюбивы. За рубежом они стараются работать по 12-14 часов, с одним выходным или даже с половиной выходного дня.И представьте, почти все они возвращаются на родину. Есть те, кто не возвращается. Но такие есть в любой стране. Хоть в США, хоть в России, хоть в КНДР. Число их, тем не менее, в Северной Корее очень мало.Конечно, многие хотят жить на родине и со своими семьями (культ семьи чрезвычайно развит у корейцев). Но есть и другие причины.В Северной Корее: нет преступности, нет коррупции, нет налогов (вообще никто не платит).Бесплатное жилье и медицина, бесплатное среднее и высшее образование, причем учатся очень многие, у всех есть работа. Ни одна работа не считается непрестижной.КНДР - одна из самых экологически чистых стран мира.При этом там достаточно много производств, фабрик, заводов. Множество товаров производится не только для внутреннего спроса, но и поставляется в Китай, Индию, другие страны.Да, в Северной Корее нет всех благ западной цивилизации. Ну а если попробовать жить без них? И все ли эти блага так уж нужны? Там нет казино, ограничено западное кино, там нет сверхбогатых (состоятельные граждане есть). Джинсы и жвачку производят, к счастью, сами.А вообще, действительность сильно отличается от того карикатурного образа, который создан пропагандой Запада: все якобы ходят строем, в одной и той же одежде всю жизнь, а питаются капустой и рисом.Что естьЧто пишут наши туристы?С продуктами в Корее сейчас все нормально.В магазинах выбор вполне обширный. Почти как в продуктовых России.Разнообразные молочные и мясные продукты, рыба и креветки, рис разных видов, много сортов кофе и чая, сладости и мороженое. Поставки - из Китая и других близлежащих стран. Но мороженое - местное, корейское, туристам очень нравится. Как и много других продуктов, тоже произведенных в Корее.Работают рестораны и ресторанчики. В Корее делают несколько сортов очень вкусного, как говорят, пива. Придумана даже антипохмельная водка! С добавкой то ли трав, то ли шкурки змеи.Как рассказывают туристы, вечером и ночью народ активно сидит в пивных и шашлычных. И за полночь - тоже. Несмотря на то, что рано утром всем на работу.Да, электричество продолжают экономить, и вечером Пхеньян выглядит не так, как города в России, освещение гораздо слабее. Но уже нет такого режима экономии, как раньше.Построены новые ГЭС, строятся ещё. Собираются строить АЭС, с помощью сами понимаете кого.В Пхеньяне - строительный бум, строится много новых многоэтажных домов, квартиры площадью 100 и 200 метров - это обычная планировка.На стройках активно работает армия, те самые строительные части. Работают даже по ночам.Последствия санкций Запада, который в 90-е чуть не заморил страну голодом, велики, их не надо недооценивать. Например, поставки нефти в страну чрезвычайно затруднены. Поэтому машин в КНДР мало.Но санкции научились обходить. Импортозамещение работает отлично. Правда, по части легковых машин - пока никак. Но на улицах Пхеньяна есть и европейские, и американские и конечно же, китайские автомобили. И даже новые марки.Их пригоняют контрабандисты. Как такое может быть в "стране чучхе"? Видимо, власти закрывают на это глаза.Машин, которые ездят на дровах, уже давно нет (а было и такое). Основная масса народа, впрочем, передвигается на велосипедах.Но скоро с бензином точно станет полегче. И с электричеством тоже.А в Донецке наверняка будет много желающих попробовать корейское пиво и другие антипохмельные напитки.И под конец шутка, которая гуляет в интернете. Она короткая, в одно предложение. "Приехав в Донецк, корейские строители обнаружили, что при выезде с родины случайно захватили вместо лопат и строительной техники - автоматы Калашникова и ракетные установки тактического назначения".Шутка? Ну, конечно, шутка.О том, как Запад отреагировал на заключение договора между Россией и КНДР - в интервью Алексей Волынец: Если военные из КНДР появятся в Донбассе, мы увидим много любопытной истерики на Западе*Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ

https://ukraina.ru/20240619/1055724262.html

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Елена Мурзина

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Елена Мурзина

эксклюзив, кндр, сша, корея, ким чен ын, владимир путин, дональд трамп, нато, оон