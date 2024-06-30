В Донецке во время ликвидации последствий обстрела ВСУ пострадали четверо спасателей - 30.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240630/1055956045.html
В Донецке во время ликвидации последствий обстрела ВСУ пострадали четверо спасателей
В Донецке во время ликвидации последствий обстрела ВСУ пострадали четверо спасателей - 30.06.2024 Украина.ру
В Донецке во время ликвидации последствий обстрела ВСУ пострадали четверо спасателей
Во время ликвидации последствий обстрела в Донецке из-за повторной атаки украинской армии пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства
2024-06-30T09:45
2024-06-30T09:49
новости
донецк
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
россия
мчс
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1e/1055955925_0:0:1000:564_1920x0_80_0_0_c83c52f1fd49ecef8666ec25fff73d41.jpg
Уточняется, что огнеборцы тушили пожар в Петровском районе столицы ДНР, возникший после атаки ВСУ. Когда появилась угроза повторного артиллерийского удара, обстрел настиг их во время эвакуации. Сотрудники МЧС самостоятельно добрались в больницу, заключили в ведомстве.Подробнее о том, как и для чего Вооруженные силы Украины при помощи беспилотников бьют по мирным гражданам и машинам скорой помощи читайте в интервью советника главы ДНР, бывшего министра информации ДНР Елены Никитиной.
https://ukraina.ru/20240629/1055946177.html
донецк
донецкая народная республика
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1e/1055955925_58:0:949:668_1920x0_80_0_0_fadbe5a289a71283fd742caa0098e778.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, мчс, сво
Новости, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Россия, МЧС, СВО

В Донецке во время ликвидации последствий обстрела ВСУ пострадали четверо спасателей

09:45 30.06.2024 (обновлено: 09:49 30.06.2024)
 
В Донецке во время повторного обстрела пострадали четверо спасателей
В Донецке во время повторного обстрела пострадали четверо спасателей
Читать в
Во время ликвидации последствий обстрела в Донецке из-за повторной атаки украинской армии пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства
Уточняется, что огнеборцы тушили пожар в Петровском районе столицы ДНР, возникший после атаки ВСУ. Когда появилась угроза повторного артиллерийского удара, обстрел настиг их во время эвакуации.
Сотрудники МЧС самостоятельно добрались в больницу, заключили в ведомстве.
Подробнее о том, как и для чего Вооруженные силы Украины при помощи беспилотников бьют по мирным гражданам и машинам скорой помощи читайте в интервью советника главы ДНР, бывшего министра информации ДНР Елены Никитиной.
Боевая работа артиллерии группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
Вчера, 09:38
Донецкий фронт. Российская армия постепенно заходит в тыл Нью-ЙоркаВ ДНР после освобождения Архангельского (село на северо-востоке от Очеретино) российская армия продолжает наступление на северо-запад от этого населенного пункта – на Новоалександровку
 
НовостиДонецкДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныРоссияМЧССВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:52Налёт беспилотников, настоящие причины дефицита врачей. Главное на Украине на 30 июня
09:45В Донецке во время ликвидации последствий обстрела ВСУ пострадали четверо спасателей
09:25Западная Украина за минувшую неделю: "Дебалогизация" Закарпатья и польская экспансия во Львовской области
09:23Решение о выходе Байдена из президентской гонки примет его жена – источник
08:55Ростислав Ищенко: США погрузились в кризис и могут уповать только на астероид, который упадет на Россию
07:3730 июня 1941 года: настоящий "День Независимости"
06:00РФ нужно сбить разведывательный беспилотник США над Черным морем - военный политолог
05:40Россиян удивляет, почему страна терпит выходки Украины и Запада - военный политолог
05:29"Нам предстоит долгая борьба": эксперт о том, почему преимущество на стороне ВС РФ
05:20Судьба Зеленского будет печальна — Мухин
05:18"Одного бойца может атаковать сразу десяток беспилотников": Анпилогов о проблеме FPV-дронов
05:10"Израсходуют резервы и уйдут в глухую оборону": военный эксперт рассказал, как ВСУ вернутся в прошлое
05:00Москву вынуждают пересмотреть ядерную доктрину — Мухин
04:43Волынец рассказал об истерике Запада из-за договора между РФ и КНДР
04:20Мухин объяснил, что Россия получает от сотрудничества с Вьетнамом
04:15"Уже виднеется донышко": военный эксперт о том, как оскудели поставки оружия для ВСУ
04:00Запад попытается выдавить Россию из Совбеза — Мухин
03:40Попытки ВСУ наступать обернутся провалом - Волынец
03:20"Фактически заключили договор с Китаем": Мухин рассказал о маневре российской дипломатии
03:00"Гуманитарная миссия": Мухин о заключении договора между РФ и КНДР
Лента новостейМолния