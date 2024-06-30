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В Донецке во время ликвидации последствий обстрела ВСУ пострадали четверо спасателей

В Донецке во время ликвидации последствий обстрела ВСУ пострадали четверо спасателей - 30.06.2024 Украина.ру

В Донецке во время ликвидации последствий обстрела ВСУ пострадали четверо спасателей

Во время ликвидации последствий обстрела в Донецке из-за повторной атаки украинской армии пострадали четверо сотрудников МЧС России. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе ведомства

2024-06-30T09:45

2024-06-30T09:45

2024-06-30T09:49

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Уточняется, что огнеборцы тушили пожар в Петровском районе столицы ДНР, возникший после атаки ВСУ. Когда появилась угроза повторного артиллерийского удара, обстрел настиг их во время эвакуации. Сотрудники МЧС самостоятельно добрались в больницу, заключили в ведомстве.Подробнее о том, как и для чего Вооруженные силы Украины при помощи беспилотников бьют по мирным гражданам и машинам скорой помощи читайте в интервью советника главы ДНР, бывшего министра информации ДНР Елены Никитиной.

https://ukraina.ru/20240629/1055946177.html

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новости, донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, россия, мчс, сво