https://ukraina.ru/20240630/1055897707.html
Запад попытается выдавить Россию из Совбеза — Мухин
Запад попытается выдавить Россию из Совбеза — Мухин - 30.06.2024 Украина.ру
Запад попытается выдавить Россию из Совбеза — Мухин
Директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал реакцию США и Южной Кореи на подписание договора между РФ и КНДР
2024-06-30T04:00
2024-06-30T04:00
2024-06-30T04:00
новости
россия
запад
кндр
алексей мухин
совбез
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
"Там пригорело. Там высказываются очень серьезные опасения по поводу того, что Россия усилится в военном смысле. Но я тут прямых угроз западным странам не вижу. Они выдуманные. Потому что Россия соблюдает обязательства, которые она взяла на себя в рамках Совбеза ООН. Наоборот. Сейчас перед Россией возникает новый виток угроз, когда Запад попытается ее выдавить из Совбеза, лишив постоянного членства и права вето. Это – к гадалке не ходи", - сказал Мухин.Он указал, что те санкции в отношении КНДР, которые ввел Совбез ООН, Россия будет соблюдать. Санкции, которые Запад ввел против Северной Кореи, Россия соблюдать не будет.Подробнее о договоренностях РФ и КНДР — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.
россия
запад
кндр
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запад, кндр, алексей мухин, совбез
Новости, Россия, Запад, КНДР, Алексей Мухин, Совбез
Запад попытается выдавить Россию из Совбеза — Мухин
Директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал реакцию США и Южной Кореи на подписание договора между РФ и КНДР
"Там пригорело. Там высказываются очень серьезные опасения по поводу того, что Россия усилится в военном смысле. Но я тут прямых угроз западным странам не вижу. Они выдуманные. Потому что Россия соблюдает обязательства, которые она взяла на себя в рамках Совбеза ООН. Наоборот. Сейчас перед Россией возникает новый виток угроз, когда Запад попытается ее выдавить из Совбеза, лишив постоянного членства и права вето. Это – к гадалке не ходи", - сказал Мухин.
Он указал, что те санкции в отношении КНДР, которые ввел Совбез ООН, Россия будет соблюдать. Санкции, которые Запад ввел против Северной Кореи, Россия соблюдать не будет.
"А Запад будет преподносить это таким образом, будто бы Москва в целом нарушает санкционный режим против Пхеньяна. Так что нам надо быть очень внимательными. Надо спокойно реагировать на эти нападки, отметая их как инсинуации", - призвал он.
Подробнее о договоренностях РФ и КНДР — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.