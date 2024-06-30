https://ukraina.ru/20240630/1055897707.html

Запад попытается выдавить Россию из Совбеза — Мухин

Запад попытается выдавить Россию из Совбеза — Мухин - 30.06.2024 Украина.ру

Запад попытается выдавить Россию из Совбеза — Мухин

Директор Центра политической информации Алексей Мухин в интервью изданию Украина.ру прокомментировал реакцию США и Южной Кореи на подписание договора между РФ и КНДР

2024-06-30T04:00

2024-06-30T04:00

2024-06-30T04:00

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"Там пригорело. Там высказываются очень серьезные опасения по поводу того, что Россия усилится в военном смысле. Но я тут прямых угроз западным странам не вижу. Они выдуманные. Потому что Россия соблюдает обязательства, которые она взяла на себя в рамках Совбеза ООН. Наоборот. Сейчас перед Россией возникает новый виток угроз, когда Запад попытается ее выдавить из Совбеза, лишив постоянного членства и права вето. Это – к гадалке не ходи", - сказал Мухин.Он указал, что те санкции в отношении КНДР, которые ввел Совбез ООН, Россия будет соблюдать. Санкции, которые Запад ввел против Северной Кореи, Россия соблюдать не будет.Подробнее о договоренностях РФ и КНДР — в материале Александра Порунова и Кирилла Курбатова Алексей Мухин: Россия, КНДР и Китай нанесли США такой удар, о котором они даже не догадываются на сайте Украина.ру.

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новости, россия, запад, кндр, алексей мухин, совбез