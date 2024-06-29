В результате обстрела ВСУ в Крыму ранены 3 мирных жителя - 29.06.2024 Украина.ру
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В результате обстрела ВСУ в Крыму ранены 3 мирных жителя
В результате обстрела ВСУ в Крыму ранены 3 мирных жителя - 29.06.2024 Украина.ру
В результате обстрела ВСУ в Крыму ранены 3 мирных жителя
С самого утра система противовоздушной обороны отражает атаки украинской армии в небе над Черным морем. Ранения легкой степени тяжести получили три мирных жителя, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев
2024-06-29T10:09
2024-06-29T10:14
новости
михаил развожаев
крым
черное море
севастополь
вооруженные силы украины
обстрелы
всу
сво
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На период работы ПВО в регионе работала система оповещения. По предварительной информации, две воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, однако осколки ракет упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. На месте продолжают работать спасательные службы.Ранее Михаил Развожаев рассказал о меры безопасности принятых в Севастополе после атаки ВСУ, унесшей жизни четверых мирных жителей. Как Россия ответит США за атаки на Севастополь смотрите в интервью военного корреспондента Евгения Линина изданию Украина.ру.
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новости, михаил развожаев, крым, черное море, севастополь, вооруженные силы украины, обстрелы, всу, сво
Новости, Михаил Развожаев, Крым, Черное море, Севастополь, Вооруженные силы Украины, обстрелы, ВСУ, СВО

В результате обстрела ВСУ в Крыму ранены 3 мирных жителя

10:09 29.06.2024 (обновлено: 10:14 29.06.2024)
 
© t.me/razvozhaevСевастополь, спасатели
Севастополь, спасатели
© t.me/razvozhaev
Читать в
С самого утра система противовоздушной обороны отражает атаки украинской армии в небе над Черным морем. Ранения легкой степени тяжести получили три мирных жителя, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев
На период работы ПВО в регионе работала система оповещения. По предварительной информации, две воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, однако осколки ракет упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.
"В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках: в районе улицы Новикова упал осколок ракеты, в частном доме на Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок, на Жукова также от упавших осколков пострадало несколько домов",– добавил глава региона.
На месте продолжают работать спасательные службы.
Ранее Михаил Развожаев рассказал о меры безопасности принятых в Севастополе после атаки ВСУ, унесшей жизни четверых мирных жителей.
Как Россия ответит США за атаки на Севастополь смотрите в интервью военного корреспондента Евгения Линина изданию Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 25.06.2024
25 июня, 12:18
Террористические атаки в Севастополе и Дагестане: Казаков о синхронизации нажатия кнопокСоветник руководителя фракции "Справедливая Россия - За Правду" в Госдуме Александр Казаков в эфире Украина.ру прокомментировал трагические события в Дагестане и Севастополе, а также воссоздал современную хронологию противостояния Запада с Россией
 
НовостиМихаил РазвожаевКрымЧерное мореСевастопольВооруженные силы УкраиныобстрелыВСУСВО
 
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Заголовок открываемого материала
10:09В результате обстрела ВСУ в Крыму ранены 3 мирных жителя
09:50Владимир Евсеев: Россия отразит контрнаступ ВСУ, а потом накроет американцев в Одессе и возьмет Херсон
09:46После провальных дебатов с Трампом американские журналисты призвали Байдена выйти из президентской гонки
09:42Трагедия под Курском, атака на Севастополь. Главное на Украине на утро 29 июня
09:38Донецкий фронт. Российская армия постепенно заходит в тыл Нью-Йорка
09:13Железный Дональд и супер-Мишель. Грег Вайнер о тех, кто откроет новую страницу для США, России и Украины
09:12Атака дрона ВСУ лишила жизни пятерых жителей Курской области, в их числе двое детей
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