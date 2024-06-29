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В результате обстрела ВСУ в Крыму ранены 3 мирных жителя

В результате обстрела ВСУ в Крыму ранены 3 мирных жителя - 29.06.2024 Украина.ру

В результате обстрела ВСУ в Крыму ранены 3 мирных жителя

С самого утра система противовоздушной обороны отражает атаки украинской армии в небе над Черным морем. Ранения легкой степени тяжести получили три мирных жителя, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев

2024-06-29T10:09

2024-06-29T10:09

2024-06-29T10:14

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На период работы ПВО в регионе работала система оповещения. По предварительной информации, две воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, однако осколки ракет упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе. На месте продолжают работать спасательные службы.Ранее Михаил Развожаев рассказал о меры безопасности принятых в Севастополе после атаки ВСУ, унесшей жизни четверых мирных жителей. Как Россия ответит США за атаки на Севастополь смотрите в интервью военного корреспондента Евгения Линина изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240625/1055835017.html

крым

черное море

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новости, михаил развожаев, крым, черное море, севастополь, вооруженные силы украины, обстрелы, всу, сво