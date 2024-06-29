В результате обстрела ВСУ в Крыму ранены 3 мирных жителя
10:09 29.06.2024 (обновлено: 10:14 29.06.2024)
© t.me/razvozhaevСевастополь, спасатели
© t.me/razvozhaev
С самого утра система противовоздушной обороны отражает атаки украинской армии в небе над Черным морем. Ранения легкой степени тяжести получили три мирных жителя, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев
На период работы ПВО в регионе работала система оповещения. По предварительной информации, две воздушные цели были уничтожены в небе над акваторией и в районе Балаклавы, однако осколки ракет упали в прибрежной зоне и Балаклавском районе.
"В настоящее время в службу 112 поступают сообщения об упавших осколках: в районе улицы Новикова упал осколок ракеты, в частном доме на Выгонной осколками разбило стекла, пробило крышу дома и потолок, на Жукова также от упавших осколков пострадало несколько домов",– добавил глава региона.
На месте продолжают работать спасательные службы.
Ранее Михаил Развожаев рассказал о меры безопасности принятых в Севастополе после атаки ВСУ, унесшей жизни четверых мирных жителей.
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