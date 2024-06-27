Стало известно какие меры безопасности приняли в Севастополе после атаки ВСУ - 27.06.2024 Украина.ру
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Стало известно какие меры безопасности приняли в Севастополе после атаки ВСУ
Стало известно какие меры безопасности приняли в Севастополе после атаки ВСУ - 27.06.2024 Украина.ру
Стало известно какие меры безопасности приняли в Севастополе после атаки ВСУ
В Севастополе доработают систему оповещения населения с учетом применения украинской армией баллистических ракет, в городе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает РИА Новости
2024-06-27T17:57
2024-06-27T18:00
новости
михаил развожаев
севастополь
черное море
вооруженные силы украины
сво
безопасность
обстрелы
терроризм
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Уточняется, что в Севастополе не будут закрывать пляжи, но власти советуют временно не посещать часть из них, а первые модульные укрытия предполагается установить в течение 40 дней.Также Балаклавская бухта в Севастополе с учетом возможного теракта будет дополнительно охраняться, свободный доступ ночью будет перекрыт.Накануне Развожаев объявлял о созыве чрезвычайного собрания пленарного заседания Заксобрания с целью минимизировать последствия обстрелов украинской армии, подобных тому, что произошел в поселке Учкуевка на берегу Чёрного моря. Итоги совещания будут озвучены 27 июня в 18:30 в прямом эфире телеканала СТВ. ВСУ выпустили по пляжу поселка Учкуевка пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями 23 июня. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Для чего украинская армия атаковала кассетными боеприпасами пляж в самый разгар сезона читайте в интервью военного эксперта, председателя МОО "Вече" Владимира Орлова изданию Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, михаил развожаев, севастополь, черное море, вооруженные силы украины, сво, безопасность, обстрелы, терроризм
Новости, Михаил Развожаев, Севастополь, Черное море, Вооруженные силы Украины, СВО, безопасность, обстрелы, терроризм

Стало известно какие меры безопасности приняли в Севастополе после атаки ВСУ

17:57 27.06.2024 (обновлено: 18:00 27.06.2024)
 
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПредставление врио губернатора Севастополя М. Развожаева
Представление врио губернатора Севастополя М. Развожаева - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© РИА Новости . Василий Батанов
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Читать в
В Севастополе доработают систему оповещения населения с учетом применения украинской армией баллистических ракет, в городе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает РИА Новости
Уточняется, что в Севастополе не будут закрывать пляжи, но власти советуют временно не посещать часть из них, а первые модульные укрытия предполагается установить в течение 40 дней.
Также Балаклавская бухта в Севастополе с учетом возможного теракта будет дополнительно охраняться, свободный доступ ночью будет перекрыт.
Накануне Развожаев объявлял о созыве чрезвычайного собрания пленарного заседания Заксобрания с целью минимизировать последствия обстрелов украинской армии, подобных тому, что произошел в поселке Учкуевка на берегу Чёрного моря. Итоги совещания будут озвучены 27 июня в 18:30 в прямом эфире телеканала СТВ.
ВСУ выпустили по пляжу поселка Учкуевка пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями 23 июня. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Для чего украинская армия атаковала кассетными боеприпасами пляж в самый разгар сезона читайте в интервью военного эксперта, председателя МОО "Вече" Владимира Орлова изданию Украина.ру.
киев - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
Вчера, 06:01
"Севастополю положено". Украинские эксперты кощунственно оправдывают террористические атаки ВСУ В украинском экспертном сообществе обсуждают удары ВСУ по Крыму и оправдывают их, но мало говорят о возможных последствиях. А некоторые политики задумываются над тем, не грозит ли государству полный развал.
 
НовостиМихаил РазвожаевСевастопольЧерное мореВооруженные силы УкраиныСВОбезопасностьобстрелытерроризм
 
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