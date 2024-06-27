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Стало известно какие меры безопасности приняли в Севастополе после атаки ВСУ

Стало известно какие меры безопасности приняли в Севастополе после атаки ВСУ - 27.06.2024 Украина.ру

Стало известно какие меры безопасности приняли в Севастополе после атаки ВСУ

В Севастополе доработают систему оповещения населения с учетом применения украинской армией баллистических ракет, в городе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает РИА Новости

2024-06-27T17:57

2024-06-27T17:57

2024-06-27T18:00

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Уточняется, что в Севастополе не будут закрывать пляжи, но власти советуют временно не посещать часть из них, а первые модульные укрытия предполагается установить в течение 40 дней.Также Балаклавская бухта в Севастополе с учетом возможного теракта будет дополнительно охраняться, свободный доступ ночью будет перекрыт.Накануне Развожаев объявлял о созыве чрезвычайного собрания пленарного заседания Заксобрания с целью минимизировать последствия обстрелов украинской армии, подобных тому, что произошел в поселке Учкуевка на берегу Чёрного моря. Итоги совещания будут озвучены 27 июня в 18:30 в прямом эфире телеканала СТВ. ВСУ выпустили по пляжу поселка Учкуевка пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями 23 июня. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.Для чего украинская армия атаковала кассетными боеприпасами пляж в самый разгар сезона читайте в интервью военного эксперта, председателя МОО "Вече" Владимира Орлова изданию Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240626/1055840481.html

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новости, михаил развожаев, севастополь, черное море, вооруженные силы украины, сво, безопасность, обстрелы, терроризм