Стало известно какие меры безопасности приняли в Севастополе после атаки ВСУ
17:57 27.06.2024 (обновлено: 18:00 27.06.2024)
© РИА Новости . Василий Батанов / Перейти в фотобанкПредставление врио губернатора Севастополя М. Развожаева
В Севастополе доработают систему оповещения населения с учетом применения украинской армией баллистических ракет, в городе появится около 600 новых укрытий блиндажного типа, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, передает РИА Новости
Уточняется, что в Севастополе не будут закрывать пляжи, но власти советуют временно не посещать часть из них, а первые модульные укрытия предполагается установить в течение 40 дней.
Также Балаклавская бухта в Севастополе с учетом возможного теракта будет дополнительно охраняться, свободный доступ ночью будет перекрыт.
Накануне Развожаев объявлял о созыве чрезвычайного собрания пленарного заседания Заксобрания с целью минимизировать последствия обстрелов украинской армии, подобных тому, что произошел в поселке Учкуевка на берегу Чёрного моря. Итоги совещания будут озвучены 27 июня в 18:30 в прямом эфире телеканала СТВ.
ВСУ выпустили по пляжу поселка Учкуевка пять оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетными боевыми частями 23 июня. Ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.
Вчера, 06:01"Севастополю положено". Украинские эксперты кощунственно оправдывают террористические атаки ВСУ В украинском экспертном сообществе обсуждают удары ВСУ по Крыму и оправдывают их, но мало говорят о возможных последствиях. А некоторые политики задумываются над тем, не грозит ли государству полный развал.