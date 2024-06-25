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Военкор Линин о том, как Россия уже ответила США за Севастополь и как полулегально ответит ещё

Военкор Линин о том, как Россия уже ответила США за Севастополь и как полулегально ответит ещё - 25.06.2024 Украина.ру

Военкор Линин о том, как Россия уже ответила США за Севастополь и как полулегально ответит ещё

Военный корреспондент Евгений Линин оценил первые применения мощной высокоточной российской авиабомбы ФАБ-3000 в ходе СВО, объяснил, чем России выгодно военно-техническое сотрудничество с КНДР и рассказал о том, что сегодня в избытке и чего не хватает нашим бойцам на линии соприкосновения

2024-06-25T17:09

2024-06-25T17:09

2024-06-25T17:09

новости

донецк

авиабомбы

россия

угледар

шахты

харьков

ссср

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00:28 – первые применения ФАБ-3000: как можно оценить новое российское оружие по видео его применения? 06:55 – о разрушении украинской энергетики; 09:58 – как уничтожать американские системы ПВО на Украине; 11:39 – удары по Севастополю новыми американскими ракетами, уничтожение американских БПЛА и удары "Искандерами"; 15:30 – как Россия может помочь Северной Корее? 17:10 – что в изобилии и чего не хватает нашим солдат? 20:51 – прогноз ситуации на линии фронта.

донецк

россия

угледар

харьков

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новости, донецк, авиабомбы, россия, угледар, шахты, харьков, ссср, видео