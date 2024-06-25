Военкор Линин о том, как Россия уже ответила США за Севастополь и как полулегально ответит ещё - 25.06.2024 Украина.ру
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Военкор Линин о том, как Россия уже ответила США за Севастополь и как полулегально ответит ещё
Военкор Линин о том, как Россия уже ответила США за Севастополь и как полулегально ответит ещё - 25.06.2024 Украина.ру
Военкор Линин о том, как Россия уже ответила США за Севастополь и как полулегально ответит ещё
Военный корреспондент Евгений Линин оценил первые применения мощной высокоточной российской авиабомбы ФАБ-3000 в ходе СВО, объяснил, чем России выгодно военно-техническое сотрудничество с КНДР и рассказал о том, что сегодня в избытке и чего не хватает нашим бойцам на линии соприкосновения
2024-06-25T17:09
2024-06-25T17:09
новости
донецк
авиабомбы
россия
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шахты
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00:28 – первые применения ФАБ-3000: как можно оценить новое российское оружие по видео его применения? 06:55 – о разрушении украинской энергетики; 09:58 – как уничтожать американские системы ПВО на Украине; 11:39 – удары по Севастополю новыми американскими ракетами, уничтожение американских БПЛА и удары "Искандерами"; 15:30 – как Россия может помочь Северной Корее? 17:10 – что в изобилии и чего не хватает нашим солдат? 20:51 – прогноз ситуации на линии фронта.
донецк
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новости, донецк, авиабомбы, россия, угледар, шахты, харьков, ссср, видео
Новости, Донецк, авиабомбы, Россия, Угледар, шахты, Харьков, СССР

Военкор Линин о том, как Россия уже ответила США за Севастополь и как полулегально ответит ещё

17:09 25.06.2024
 
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Военный корреспондент Евгений Линин оценил первые применения мощной высокоточной российской авиабомбы ФАБ-3000 в ходе СВО, объяснил, чем России выгодно военно-техническое сотрудничество с КНДР и рассказал о том, что сегодня в избытке и чего не хватает нашим бойцам на линии соприкосновения
00:28 – первые применения ФАБ-3000: как можно оценить новое российское оружие по видео его применения?
06:55 – о разрушении украинской энергетики;
09:58 – как уничтожать американские системы ПВО на Украине;
11:39 – удары по Севастополю новыми американскими ракетами, уничтожение американских БПЛА и удары "Искандерами";
15:30 – как Россия может помочь Северной Корее?
17:10 – что в изобилии и чего не хватает нашим солдат?
20:51 – прогноз ситуации на линии фронта.
 
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