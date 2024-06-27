"Красивая сказка": эксперт о мирном плане Трампа по Украине - 27.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240627/1055862542.html
"Красивая сказка": эксперт о мирном плане Трампа по Украине
"Красивая сказка": эксперт о мирном плане Трампа по Украине - 27.06.2024 Украина.ру
"Красивая сказка": эксперт о мирном плане Трампа по Украине
Риторика Дональда Трампа по Украине обусловлена его предвыборной борьбой с Джо Байденом, не факт, что кандидат от республиканцев будет прикладывать миротворческие усилия для урегулирования конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил специалист по конкурентной разведке, учредитель аналитического издания "Интермонитор" Василий Ющук
2024-06-27T04:59
2024-06-27T04:59
новости
украина
россия
дональд трамп
джо байден
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384682_0:45:375:256_1920x0_80_0_0_242e5248329c0426914f167943997dc5.jpg
На днях американские СМИ опубликовали информацию, согласно которой Трамп одобрил план своих советников по урегулированию на Украине. Предполагается, что военная помощь Киеву будет продолжена только при условии, что украинские власти вступят в переговоры с Россией. В случае отказа, помощь киевскому режиму будет прекращена и наоборот, увеличена при условии, что отказ от диалога последует со стороны РФ.Сейчас все планы и заявления самого Трампа надо рассматривать как часть его избирательной кампании, полагает Ющук."Выборы в Америке в ноябре. Сейчас идет самая активная подготовка к ним. И все, что говорит Трамп, нацелено не на то, чтобы урегулировать конфликт, а на то, чтобы обойти Байдена. И если Байден выступает за активную поддержку Украины, Трамп в пику ему выступает с позиций, что войну было бы неплохо прекратить", - сказал эксперт.Ющук выразил сомнение, что Трамп намерен претворять этот план в жизнь после того, как станет президентом. Это просто "красивая сказка", которая до дела может никогда не дойти. Она вообще вряд ли может стать основой для будущих мирных переговоров, резюмировал собеседник издания.Как будет развиваться события на Украине - в материале издания Украина.ру Василий Ющук: Пока США не отвлеклись на Китай, Россия попробует двумя способами выдавить ВСУ из Херсона
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384682_0:10:375:291_1920x0_80_0_0_82393129c3fbf766d8740bc21d975e5e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, дональд трамп, джо байден, сша
Новости, Украина, Россия, Дональд Трамп, Джо Байден, США

"Красивая сказка": эксперт о мирном плане Трампа по Украине

04:59 27.06.2024
 
Дональд Трамп
Дональд Трамп
Читать в
Риторика Дональда Трампа по Украине обусловлена его предвыборной борьбой с Джо Байденом, не факт, что кандидат от республиканцев будет прикладывать миротворческие усилия для урегулирования конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил специалист по конкурентной разведке, учредитель аналитического издания "Интермонитор" Василий Ющук
На днях американские СМИ опубликовали информацию, согласно которой Трамп одобрил план своих советников по урегулированию на Украине.
Предполагается, что военная помощь Киеву будет продолжена только при условии, что украинские власти вступят в переговоры с Россией. В случае отказа, помощь киевскому режиму будет прекращена и наоборот, увеличена при условии, что отказ от диалога последует со стороны РФ.
Сейчас все планы и заявления самого Трампа надо рассматривать как часть его избирательной кампании, полагает Ющук.
"Выборы в Америке в ноябре. Сейчас идет самая активная подготовка к ним. И все, что говорит Трамп, нацелено не на то, чтобы урегулировать конфликт, а на то, чтобы обойти Байдена. И если Байден выступает за активную поддержку Украины, Трамп в пику ему выступает с позиций, что войну было бы неплохо прекратить", - сказал эксперт.
Ющук выразил сомнение, что Трамп намерен претворять этот план в жизнь после того, как станет президентом. Это просто "красивая сказка", которая до дела может никогда не дойти. Она вообще вряд ли может стать основой для будущих мирных переговоров, резюмировал собеседник издания.
Как будет развиваться события на Украине - в материале издания Украина.ру Василий Ющук: Пока США не отвлеклись на Китай, Россия попробует двумя способами выдавить ВСУ из Херсона
 
НовостиУкраинаРоссияДональд ТрампДжо БайденСША
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:32Российские военные отразили атаки беспилотников над Тверской, Московской и Белгородской областями
07:13Близкие сотрудников ЗАЭС оказались в заложниках – Рогов
07:01Геннадий Подлесный: США и ВСУ поставили России в ситуацию, когда ей придется ставить все деньги на зеро
06:36Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится
06:24Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ
06:01США потеряли хватку
06:00Политолог объяснил волнение в Европе из-за предстоящих выборов во Франции
06:00"На это способна ФАБ-3000": военкор назвал, что необходимо уничтожить в Угледаре
05:20Потеря городов, кладбища, жизнь при свечах. Украинские эксперты о том, к чему готовят украинцев
05:20Политолог рассказал, чем Трамп может вооружить Украину в случае отказа РФ от переговоров
05:13В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец
05:12"Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине
05:05В начале 1990-х войны России и Украины удалось избежать. Мир вступил в эпоху размороженных конфликтов
04:59"Красивая сказка": эксперт о мирном плане Трампа по Украине
04:55Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность
04:55Военкор анонсировал отступление ВСУ за Днепр
04:54Пластиковые фляги и жажда наживы. В Минобороны Украины воруют на всём
04:25"Чугуняка, летящая на крыльях ночи": военкор о разрушительных российских бомбах
04:04Эксперт рассказал, обрушит ли союз России и КНДР планы американцев на Евразию
03:59Украину давно нужно было вогнать в каменный век — военкор
Лента новостейМолния