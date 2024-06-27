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"Красивая сказка": эксперт о мирном плане Трампа по Украине

"Красивая сказка": эксперт о мирном плане Трампа по Украине - 27.06.2024 Украина.ру

"Красивая сказка": эксперт о мирном плане Трампа по Украине

Риторика Дональда Трампа по Украине обусловлена его предвыборной борьбой с Джо Байденом, не факт, что кандидат от республиканцев будет прикладывать миротворческие усилия для урегулирования конфликта. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил специалист по конкурентной разведке, учредитель аналитического издания "Интермонитор" Василий Ющук

2024-06-27T04:59

2024-06-27T04:59

2024-06-27T04:59

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На днях американские СМИ опубликовали информацию, согласно которой Трамп одобрил план своих советников по урегулированию на Украине. Предполагается, что военная помощь Киеву будет продолжена только при условии, что украинские власти вступят в переговоры с Россией. В случае отказа, помощь киевскому режиму будет прекращена и наоборот, увеличена при условии, что отказ от диалога последует со стороны РФ.Сейчас все планы и заявления самого Трампа надо рассматривать как часть его избирательной кампании, полагает Ющук."Выборы в Америке в ноябре. Сейчас идет самая активная подготовка к ним. И все, что говорит Трамп, нацелено не на то, чтобы урегулировать конфликт, а на то, чтобы обойти Байдена. И если Байден выступает за активную поддержку Украины, Трамп в пику ему выступает с позиций, что войну было бы неплохо прекратить", - сказал эксперт.Ющук выразил сомнение, что Трамп намерен претворять этот план в жизнь после того, как станет президентом. Это просто "красивая сказка", которая до дела может никогда не дойти. Она вообще вряд ли может стать основой для будущих мирных переговоров, резюмировал собеседник издания.Как будет развиваться события на Украине - в материале издания Украина.ру Василий Ющук: Пока США не отвлеклись на Китай, Россия попробует двумя способами выдавить ВСУ из Херсона

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новости, украина, россия, дональд трамп, джо байден, сша