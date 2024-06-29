https://ukraina.ru/20240629/1055875399.html

"Все закончится плохо": религиовед спрогнозировал будущее церкви при Зеленском

"Все закончится плохо": религиовед спрогнозировал будущее церкви при Зеленском - 29.06.2024 Украина.ру

"Все закончится плохо": религиовед спрогнозировал будущее церкви при Зеленском

Украинские власти дожмут каноническую Украинскую православную церковь, она перестанет существовать. Такой прогноз в интервью изданию Украина.ру сделал глава национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиовед, публицист Александр Люлька

2024-06-29T05:54

2024-06-29T05:54

2024-06-29T05:54

новости

украина

владимир зеленский

упц

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В 2018 году с подачи властей Украины была создана раскольническая Православная церковь Украины. С этого момента в стране началось преследование УПЦ, которое активизировалось после прихода к власти Владимира Зеленского. За последнее время по обвинениям в госизмене в тюрьмы был отправлен ряд священнослужителей и епископов УПЦ, у церкви отбирают храмы и монастыри. Это тот случай, когда медленно, но верно все идет к одному, отметил Люлька.Современная пропаганда – это пропаганда военного типа, добавил эксперт. Она убивает в людях всякую способность мыслить. Поэтому должно пройти какое-то время, после того, как эта пропаганда будет остановлена. Это будет зависеть от успехов СВО, подытожил собеседник издания.Подробнее о ситуации со свободой совести на Украине - в материале издания Украина.ру Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится.

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новости, украина, владимир зеленский, упц