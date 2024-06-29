"Все закончится плохо": религиовед спрогнозировал будущее церкви при Зеленском - 29.06.2024 Украина.ру
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"Все закончится плохо": религиовед спрогнозировал будущее церкви при Зеленском
"Все закончится плохо": религиовед спрогнозировал будущее церкви при Зеленском - 29.06.2024 Украина.ру
"Все закончится плохо": религиовед спрогнозировал будущее церкви при Зеленском
Украинские власти дожмут каноническую Украинскую православную церковь, она перестанет существовать. Такой прогноз в интервью изданию Украина.ру сделал глава национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиовед, публицист Александр Люлька
2024-06-29T05:54
2024-06-29T05:54
новости
украина
владимир зеленский
упц
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В 2018 году с подачи властей Украины была создана раскольническая Православная церковь Украины. С этого момента в стране началось преследование УПЦ, которое активизировалось после прихода к власти Владимира Зеленского. За последнее время по обвинениям в госизмене в тюрьмы был отправлен ряд священнослужителей и епископов УПЦ, у церкви отбирают храмы и монастыри. Это тот случай, когда медленно, но верно все идет к одному, отметил Люлька.Современная пропаганда – это пропаганда военного типа, добавил эксперт. Она убивает в людях всякую способность мыслить. Поэтому должно пройти какое-то время, после того, как эта пропаганда будет остановлена. Это будет зависеть от успехов СВО, подытожил собеседник издания.Подробнее о ситуации со свободой совести на Украине - в материале издания Украина.ру Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится.
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новости, украина, владимир зеленский, упц
Новости, Украина, Владимир Зеленский, УПЦ

"Все закончится плохо": религиовед спрогнозировал будущее церкви при Зеленском

05:54 29.06.2024
 
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
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Украинские власти дожмут каноническую Украинскую православную церковь, она перестанет существовать. Такой прогноз в интервью изданию Украина.ру сделал глава национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиовед, публицист Александр Люлька
В 2018 году с подачи властей Украины была создана раскольническая Православная церковь Украины. С этого момента в стране началось преследование УПЦ, которое активизировалось после прихода к власти Владимира Зеленского. За последнее время по обвинениям в госизмене в тюрьмы был отправлен ряд священнослужителей и епископов УПЦ, у церкви отбирают храмы и монастыри.
Это тот случай, когда медленно, но верно все идет к одному, отметил Люлька.
"Киевский режим рано или поздно отберет все эти святыни, и все закончится плохо. Церковь существовать не будет", - заявил он.
Современная пропаганда – это пропаганда военного типа, добавил эксперт. Она убивает в людях всякую способность мыслить. Поэтому должно пройти какое-то время, после того, как эта пропаганда будет остановлена. Это будет зависеть от успехов СВО, подытожил собеседник издания.
Подробнее о ситуации со свободой совести на Украине - в материале издания Украина.ру Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится.
 
НовостиУкраинаВладимир ЗеленскийУПЦ
 
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Заголовок открываемого материала
06:00"Продолжаем чертить красные линии": эксперт назвал главную проблему РФ в отношениях с США
05:54"Все закончится плохо": религиовед спрогнозировал будущее церкви при Зеленском
05:45"Приехал Зеленский – город сдадут": военный эксперт о новой технике ВС РФ и роке "Покровська"
05:30Может появиться новая крепость. Эксперт объяснил, взятие под контроль какого шоссе развалит логистику ВСУ
05:00Заигрывали с режимом: эксперт раскритиковал УПЦ за соглашательство
04:44"Это что-то звериное": эксперт объяснил, почему идеология бандеровцев хуже расизма
04:30Дзержинск – такой же форпост ВСУ, как Авдеевка, но отступать им придется далеко – военный эксперт
04:14Удары по Нацбанку и мостам: военный эксперт о том, как Россия может быстро победить на Украине
04:00"Таким не занимался даже Гитлер": религиовед о том, что Зеленский вытворяет с церковью
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