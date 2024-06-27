https://ukraina.ru/20240627/1055865242.html

Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится

Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится - 27.06.2024 Украина.ру

Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится

Прихожане Украинской Православной церкви, затаившие обиду на Россию, начали прозревать. Когда твоего епископа арестовывают по обвинениям, которые не лезут ни в какие ворота, надо быть полностью тупым, чтобы этого не понять

2024-06-27T06:36

2024-06-27T06:36

2024-06-27T06:36

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россия

украина

упц

киевский режим

патриарх кирилл

папа римский

религия

общество

бандеровцы

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Да, современная пропаганда – это пропаганда военного типа. Она убивает в людях всякую способность мыслить. Поэтому должно пройти какое-то время, после того, как эта пропаганда будет остановлена. А это тоже будет зависеть от успехов в СВО, считает глава национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиовед, публицист Александр ЛюлькаОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), епископ канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ), освобожденный из заключения на Украине, прибыл в Москву и встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.В августе 2023 года Винницкий городской суд приговорил митрополита к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в оправдании СВО, попытке свержения конституционного строя на Украине, посягательстве на ее территориальную целостность и критике инициированного Киевом церковного раскола.Ионафан вины не признал и отказался от обмена на украинских военнопленных. В марте он перенес инсульт.Патриарх Кирилл обращался к папе римскому Франциску и другим мировым религиозным и политическим лидерам из-за репрессий в отношении митрополита, и в результате 22 июня по итогам переговоров сторон Ионафан был освобожден с учетом ходатайства предстоятеля РПЦ.- Александр Вячеславович, однажды я наткнулся на документальный фильм начала 2000-х годов, в котором митрополит Ионафан и другие представители УПЦ обличали деятельность "киевского патриарха" Филарета (Денисенко). Ионафан произвел на меня впечатление энергичного человека, готового отстаивать свои убеждения. Можно ли считать его освобождение из украинской неволи важной победой нашей дипломатии и религиозных структур?- Я не знаком со всеми деталями биографии Владыки Ионафана. Но я точно помню, что его позиция всегда была христианской. То есть его отношение к происходящему всегда было очевидно. Неудивительно, что он стал жертвой атмосферы нетерпимости и государственного преследования церкви, которое сейчас происходит на Украине.Киевский режим утверждает, что строит европейское государство с европейскими ценностями. Но такими гонениями на веру не занимался даже Гитлер. Даже нацисты в отношении католических и лютеранских священников поступали мягче, чем власть Зеленского.Митрополит Ионафан уже немолод. Он перенес инсульт. Понятно, что домашнее заключение, не говоря уже о любом узилище, здоровью не способствует. Особенно мне "понравилось", что его осудили с конфискацией имущества за "антиукраинскую деятельность". Какое имущество? Он же монах, которому ничего не должно принадлежать. Все, что у него есть – это все церковное.В общем, киевский режим в отношении него творил архаику времен гонений на церковь 1920-1930х годов.И то, что усилиями нашей дипломатии и лично патриарха Кирилла удалось поднять этот нежелательный для Киева скандал, благодаря которому Ионафана освободили, - это очень хорошо. Это общая победа нашей государственной и церковной дипломатии.Вся история России показывает, что когда церковь и государство объединяют свои усилия, у нас всё получается.- Кого теперь из представителей УПЦ мы должны попытаться вызволить в первую очередь?- Всех. Вопрос в том, как это сделать.Для меня как церковного человека важно, чтобы все священники (особенно те, кто находится в сане), могли свободно проповедовать Христа. Потому что церковь должна не вмешиваться в политические дрязги, а свидетельствовать о добре.Повторюсь, надо освободить всех, кто подвергается нажиму со стороны украинских властей. А выбирать, кого первого, а кого второго – некорректно. Это уж как получится. И это будет зависеть от успехов СВО.- Вы сказали, что церковь не должна заниматься политикой. И все-таки, насколько справедливы претензии к УПЦ, что она сама виновата в этих гонениях, потому что пыталась заигрывать с киевским режимом?- Мне не нравилась эта позиция духовенства УПЦ. У него было достаточно времени, чтобы проявить твердость, но эти люди пытались заигрывать с режимом, суть которого была очевидна. Я не могу давать советы архиереям, но я считаю, что если бы они вовремя предали анафеме тех, кого следовало бы, очень многое было бы исправлено. А соглашательская позиция никогда не приводит к хорошему результату.Да, вы можете кого-то спасти и самому выйти из-под удара. Но если это делается за счет веры, это ничего не даст. Нельзя менять вечное на временное. Это приведет к тому, что постепенно люди уйдут в раскол и начнут совершать преступления против церкви под нажимом государства.Повторюсь, если бы УПЦ четко выразила свою христианскую позицию, тем проще ей было бы пережить эти нелегкие времена.- Как именно анафема отдельных людей могла бы облегчить ее положение, учитывая, что киевский режим намерен уничтожить все, что связано с Россией?- Киевский режим набирал силу постепенно.Еще в 2014 году, когда Украина начала убивать людей в Донбассе, некоторые священники пытались к этому адаптироваться. Я не считаю это христианской позицией. Ведь уже после того, как сожгли людей в Одессе, и после того, как радовалась по этому поводу общественность, которая этот режим поддерживала, было все ясно.Понятно, что говорить о прошлом сейчас бессмысленно. Скорее, это рассуждения на будущее.- Какова сейчас ситуация с главными православными святынями на Украине? Власти Зеленского отобрали у церкви Киево-Печерскую и Почаевскую лавры – или пока нет?- Я не силен в юридических нюансах этих процессов. Но это тот случай, когда медленно, но верно все идет к одному. Киевский режим рано или поздно отберет все эти святыни, и все закончится плохо. Церковь существовать не будет.- На ваш взгляд, прозрели простые прихожане УПЦ, которые поначалу искренне поверили, что Россия на них напала?- Все идет к тому, чтобы люди начали прозревать. Понимаете, когда твоего епископа арестовывают по обвинениям, которые не лезут ни в какие ворота, надо быть полностью тупым, чтобы этого не понять.Да, современная пропаганда – это пропаганда военного типа. Она убивает в людях всякую способность мыслить. Поэтому должно пройти какое-то время, после того, как эта пропаганда будет остановлена.А это тоже будет зависеть от успехов в СВО.- Как вы лично понимаете пророчество, которое приписывают старцу Зосиме: "Бандеровцы будут править три пасхи. Первая пасха будет кровавой. Вторая – голодной. Третья – победной".- Мне вообще в этом пророчестве не нравится, что бандеровцы будут править.Минимальное знакомство с идеологией самого Бандеры говорит о том, что она гораздо хуже расизма и национал-социализма. Это что-то звериное. Я имею в виду их официальные документы, которые они принимали как руководство к действию.То, что сейчас происходит на Украине – это исполнение бандеровской программы. Просто немного медленнее, чем они бы этого хотели. Этот процесс тормозиться благодаря тому, что в обществе еще хватает вменяемых людей. Даже Папа Римский не мог не отреагировать на то, что творили с Ионафаном.Меня в это пророчестве обнадеживает только то, что власть бандеровцев рано или поздно закончится.Пророчество не уничижайте. Ему надо доверять, но проверять. Понятно, что святые тоже могут ошибаться. Но вне зависимости от того, сбудется это пророчество или нет, мы не должны менять свою духовную позицию. Мы должны служить Богу.Подробнее о том, как в Турции отреагировали на заявления и действия Вселенского патриарха Варфоломея - в статье "Скандал в Турции. Почему Анкара недовольна активностью патриарха Варфоломея на Украине"

https://ukraina.ru/20230816/1048714669.html

https://ukraina.ru/20240404/1054289746.html

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, упц, киевский режим, патриарх кирилл, папа римский, религия, общество, бандеровцы, церковь, святыня, киево-печерская лавра, почаевская лавра, сво