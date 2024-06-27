Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится - 27.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240627/1055865242.html
Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится
Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится - 27.06.2024 Украина.ру
Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится
Прихожане Украинской Православной церкви, затаившие обиду на Россию, начали прозревать. Когда твоего епископа арестовывают по обвинениям, которые не лезут ни в какие ворота, надо быть полностью тупым, чтобы этого не понять
2024-06-27T06:36
2024-06-27T06:36
интервью
россия
украина
упц
киевский режим
патриарх кирилл
папа римский
религия
общество
бандеровцы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1a/1055861899_96:33:806:432_1920x0_80_0_0_a85ac255621a225ad00a18fdfa90ee9d.jpg
Да, современная пропаганда – это пропаганда военного типа. Она убивает в людях всякую способность мыслить. Поэтому должно пройти какое-то время, после того, как эта пропаганда будет остановлена. А это тоже будет зависеть от успехов в СВО, считает глава национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиовед, публицист Александр ЛюлькаОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Ранее митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), епископ канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ), освобожденный из заключения на Украине, прибыл в Москву и встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.В августе 2023 года Винницкий городской суд приговорил митрополита к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в оправдании СВО, попытке свержения конституционного строя на Украине, посягательстве на ее территориальную целостность и критике инициированного Киевом церковного раскола.Ионафан вины не признал и отказался от обмена на украинских военнопленных. В марте он перенес инсульт.Патриарх Кирилл обращался к папе римскому Франциску и другим мировым религиозным и политическим лидерам из-за репрессий в отношении митрополита, и в результате 22 июня по итогам переговоров сторон Ионафан был освобожден с учетом ходатайства предстоятеля РПЦ.- Александр Вячеславович, однажды я наткнулся на документальный фильм начала 2000-х годов, в котором митрополит Ионафан и другие представители УПЦ обличали деятельность "киевского патриарха" Филарета (Денисенко). Ионафан произвел на меня впечатление энергичного человека, готового отстаивать свои убеждения. Можно ли считать его освобождение из украинской неволи важной победой нашей дипломатии и религиозных структур?- Я не знаком со всеми деталями биографии Владыки Ионафана. Но я точно помню, что его позиция всегда была христианской. То есть его отношение к происходящему всегда было очевидно. Неудивительно, что он стал жертвой атмосферы нетерпимости и государственного преследования церкви, которое сейчас происходит на Украине.Киевский режим утверждает, что строит европейское государство с европейскими ценностями. Но такими гонениями на веру не занимался даже Гитлер. Даже нацисты в отношении католических и лютеранских священников поступали мягче, чем власть Зеленского.Митрополит Ионафан уже немолод. Он перенес инсульт. Понятно, что домашнее заключение, не говоря уже о любом узилище, здоровью не способствует. Особенно мне "понравилось", что его осудили с конфискацией имущества за "антиукраинскую деятельность". Какое имущество? Он же монах, которому ничего не должно принадлежать. Все, что у него есть – это все церковное.В общем, киевский режим в отношении него творил архаику времен гонений на церковь 1920-1930х годов.И то, что усилиями нашей дипломатии и лично патриарха Кирилла удалось поднять этот нежелательный для Киева скандал, благодаря которому Ионафана освободили, - это очень хорошо. Это общая победа нашей государственной и церковной дипломатии.Вся история России показывает, что когда церковь и государство объединяют свои усилия, у нас всё получается.- Кого теперь из представителей УПЦ мы должны попытаться вызволить в первую очередь?- Всех. Вопрос в том, как это сделать.Для меня как церковного человека важно, чтобы все священники (особенно те, кто находится в сане), могли свободно проповедовать Христа. Потому что церковь должна не вмешиваться в политические дрязги, а свидетельствовать о добре.Повторюсь, надо освободить всех, кто подвергается нажиму со стороны украинских властей. А выбирать, кого первого, а кого второго – некорректно. Это уж как получится. И это будет зависеть от успехов СВО.- Вы сказали, что церковь не должна заниматься политикой. И все-таки, насколько справедливы претензии к УПЦ, что она сама виновата в этих гонениях, потому что пыталась заигрывать с киевским режимом?- Мне не нравилась эта позиция духовенства УПЦ. У него было достаточно времени, чтобы проявить твердость, но эти люди пытались заигрывать с режимом, суть которого была очевидна. Я не могу давать советы архиереям, но я считаю, что если бы они вовремя предали анафеме тех, кого следовало бы, очень многое было бы исправлено. А соглашательская позиция никогда не приводит к хорошему результату.Да, вы можете кого-то спасти и самому выйти из-под удара. Но если это делается за счет веры, это ничего не даст. Нельзя менять вечное на временное. Это приведет к тому, что постепенно люди уйдут в раскол и начнут совершать преступления против церкви под нажимом государства.Повторюсь, если бы УПЦ четко выразила свою христианскую позицию, тем проще ей было бы пережить эти нелегкие времена.- Как именно анафема отдельных людей могла бы облегчить ее положение, учитывая, что киевский режим намерен уничтожить все, что связано с Россией?- Киевский режим набирал силу постепенно.Еще в 2014 году, когда Украина начала убивать людей в Донбассе, некоторые священники пытались к этому адаптироваться. Я не считаю это христианской позицией. Ведь уже после того, как сожгли людей в Одессе, и после того, как радовалась по этому поводу общественность, которая этот режим поддерживала, было все ясно.Понятно, что говорить о прошлом сейчас бессмысленно. Скорее, это рассуждения на будущее.- Какова сейчас ситуация с главными православными святынями на Украине? Власти Зеленского отобрали у церкви Киево-Печерскую и Почаевскую лавры – или пока нет?- Я не силен в юридических нюансах этих процессов. Но это тот случай, когда медленно, но верно все идет к одному. Киевский режим рано или поздно отберет все эти святыни, и все закончится плохо. Церковь существовать не будет.- На ваш взгляд, прозрели простые прихожане УПЦ, которые поначалу искренне поверили, что Россия на них напала?- Все идет к тому, чтобы люди начали прозревать. Понимаете, когда твоего епископа арестовывают по обвинениям, которые не лезут ни в какие ворота, надо быть полностью тупым, чтобы этого не понять.Да, современная пропаганда – это пропаганда военного типа. Она убивает в людях всякую способность мыслить. Поэтому должно пройти какое-то время, после того, как эта пропаганда будет остановлена.А это тоже будет зависеть от успехов в СВО.- Как вы лично понимаете пророчество, которое приписывают старцу Зосиме: "Бандеровцы будут править три пасхи. Первая пасха будет кровавой. Вторая – голодной. Третья – победной".- Мне вообще в этом пророчестве не нравится, что бандеровцы будут править.Минимальное знакомство с идеологией самого Бандеры говорит о том, что она гораздо хуже расизма и национал-социализма. Это что-то звериное. Я имею в виду их официальные документы, которые они принимали как руководство к действию.То, что сейчас происходит на Украине – это исполнение бандеровской программы. Просто немного медленнее, чем они бы этого хотели. Этот процесс тормозиться благодаря тому, что в обществе еще хватает вменяемых людей. Даже Папа Римский не мог не отреагировать на то, что творили с Ионафаном.Меня в это пророчестве обнадеживает только то, что власть бандеровцев рано или поздно закончится.Пророчество не уничижайте. Ему надо доверять, но проверять. Понятно, что святые тоже могут ошибаться. Но вне зависимости от того, сбудется это пророчество или нет, мы не должны менять свою духовную позицию. Мы должны служить Богу.Подробнее о том, как в Турции отреагировали на заявления и действия Вселенского патриарха Варфоломея - в статье "Скандал в Турции. Почему Анкара недовольна активностью патриарха Варфоломея на Украине"
https://ukraina.ru/20230816/1048714669.html
https://ukraina.ru/20240404/1054289746.html
https://ukraina.ru/20240314/1053872776.html
россия
украина
киево-печерская лавра
почаевская лавра
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/1a/1055861899_135:0:770:476_1920x0_80_0_0_3381aaa83fd79cbfbd9f57a7f3e38cd6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, упц, киевский режим, патриарх кирилл, папа римский, религия, общество, бандеровцы, церковь, святыня, киево-печерская лавра, почаевская лавра, сво
Интервью, Россия, Украина, УПЦ, киевский режим, Патриарх Кирилл, Папа Римский, Религия, Общество, бандеровцы, Церковь, святыня, Киево-Печерская лавра, Почаевская Лавра, СВО

Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится

06:36 27.06.2024
 
© vk.com / Александр ЛюлькаАлександр Люлька интервью
Александр Люлька интервью - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© vk.com / Александр Люлька
Читать в
Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Прихожане Украинской Православной церкви, затаившие обиду на Россию, начали прозревать. Когда твоего епископа арестовывают по обвинениям, которые не лезут ни в какие ворота, надо быть полностью тупым, чтобы этого не понять
Да, современная пропаганда – это пропаганда военного типа. Она убивает в людях всякую способность мыслить. Поэтому должно пройти какое-то время, после того, как эта пропаганда будет остановлена. А это тоже будет зависеть от успехов в СВО, считает глава национально-культурной автономии "Украинцы Москвы", религиовед, публицист Александр Люлька
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Ранее митрополит Тульчинский и Брацлавский Ионафан (Елецких), епископ канонической Украинской Православной Церкви (УПЦ), освобожденный из заключения на Украине, прибыл в Москву и встретился с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.
В августе 2023 года Винницкий городской суд приговорил митрополита к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по обвинению в оправдании СВО, попытке свержения конституционного строя на Украине, посягательстве на ее территориальную целостность и критике инициированного Киевом церковного раскола.
Ионафан вины не признал и отказался от обмена на украинских военнопленных. В марте он перенес инсульт.
Патриарх Кирилл обращался к папе римскому Франциску и другим мировым религиозным и политическим лидерам из-за репрессий в отношении митрополита, и в результате 22 июня по итогам переговоров сторон Ионафан был освобожден с учетом ходатайства предстоятеля РПЦ.
- Александр Вячеславович, однажды я наткнулся на документальный фильм начала 2000-х годов, в котором митрополит Ионафан и другие представители УПЦ обличали деятельность "киевского патриарха" Филарета (Денисенко). Ионафан произвел на меня впечатление энергичного человека, готового отстаивать свои убеждения. Можно ли считать его освобождение из украинской неволи важной победой нашей дипломатии и религиозных структур?
- Я не знаком со всеми деталями биографии Владыки Ионафана. Но я точно помню, что его позиция всегда была христианской. То есть его отношение к происходящему всегда было очевидно. Неудивительно, что он стал жертвой атмосферы нетерпимости и государственного преследования церкви, которое сейчас происходит на Украине.
Митрополит Ионафан
16 августа 2023, 10:12Репрессии на Украине
Пока еще Ионафаны ходят по нашей земле. Как на Украине митрополита сделали уголовником7 августа 2023 года в винницком городском суде приговорили к 5 годам заключения с конфискацией имущества 74-летнего митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана (в миру Елецких Анатолия Ивановича).
Киевский режим утверждает, что строит европейское государство с европейскими ценностями. Но такими гонениями на веру не занимался даже Гитлер. Даже нацисты в отношении католических и лютеранских священников поступали мягче, чем власть Зеленского.
Митрополит Ионафан уже немолод. Он перенес инсульт. Понятно, что домашнее заключение, не говоря уже о любом узилище, здоровью не способствует. Особенно мне "понравилось", что его осудили с конфискацией имущества за "антиукраинскую деятельность". Какое имущество? Он же монах, которому ничего не должно принадлежать. Все, что у него есть – это все церковное.
В общем, киевский режим в отношении него творил архаику времен гонений на церковь 1920-1930х годов.
И то, что усилиями нашей дипломатии и лично патриарха Кирилла удалось поднять этот нежелательный для Киева скандал, благодаря которому Ионафана освободили, - это очень хорошо. Это общая победа нашей государственной и церковной дипломатии.
Вся история России показывает, что когда церковь и государство объединяют свои усилия, у нас всё получается.
- Кого теперь из представителей УПЦ мы должны попытаться вызволить в первую очередь?
- Всех. Вопрос в том, как это сделать.
Для меня как церковного человека важно, чтобы все священники (особенно те, кто находится в сане), могли свободно проповедовать Христа. Потому что церковь должна не вмешиваться в политические дрязги, а свидетельствовать о добре.
Повторюсь, надо освободить всех, кто подвергается нажиму со стороны украинских властей. А выбирать, кого первого, а кого второго – некорректно. Это уж как получится. И это будет зависеть от успехов СВО.
- Вы сказали, что церковь не должна заниматься политикой. И все-таки, насколько справедливы претензии к УПЦ, что она сама виновата в этих гонениях, потому что пыталась заигрывать с киевским режимом?
- Мне не нравилась эта позиция духовенства УПЦ. У него было достаточно времени, чтобы проявить твердость, но эти люди пытались заигрывать с режимом, суть которого была очевидна. Я не могу давать советы архиереям, но я считаю, что если бы они вовремя предали анафеме тех, кого следовало бы, очень многое было бы исправлено. А соглашательская позиция никогда не приводит к хорошему результату.
Да, вы можете кого-то спасти и самому выйти из-под удара. Но если это делается за счет веры, это ничего не даст. Нельзя менять вечное на временное. Это приведет к тому, что постепенно люди уйдут в раскол и начнут совершать преступления против церкви под нажимом государства.
Повторюсь, если бы УПЦ четко выразила свою христианскую позицию, тем проще ей было бы пережить эти нелегкие времена.
- Как именно анафема отдельных людей могла бы облегчить ее положение, учитывая, что киевский режим намерен уничтожить все, что связано с Россией?
- Киевский режим набирал силу постепенно.
Божественная литургия по случаю 450-летия явления чудотворной Почаевской иконы Божией Матери - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
4 апреля, 04:20
Гексоген для православия: генерал-майор ФСБ о том, как бомбы в иконах "вписываются" в борьбу Киева с УПЦЧеловек, который приходит в храм с иконой, вряд ли вызовет у кого-либо подозрение. Поэтому преступники спрятали самодельные взрывные устройства и взрывчатку в церковную утварь. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру генерал-майор ФСБ в отставке, руководитель Центрального исполкома организации "Офицеры России" Александр Михайлов
Еще в 2014 году, когда Украина начала убивать людей в Донбассе, некоторые священники пытались к этому адаптироваться. Я не считаю это христианской позицией. Ведь уже после того, как сожгли людей в Одессе, и после того, как радовалась по этому поводу общественность, которая этот режим поддерживала, было все ясно.
Понятно, что говорить о прошлом сейчас бессмысленно. Скорее, это рассуждения на будущее.
- Какова сейчас ситуация с главными православными святынями на Украине? Власти Зеленского отобрали у церкви Киево-Печерскую и Почаевскую лавры – или пока нет?
- Я не силен в юридических нюансах этих процессов. Но это тот случай, когда медленно, но верно все идет к одному. Киевский режим рано или поздно отберет все эти святыни, и все закончится плохо. Церковь существовать не будет.
- На ваш взгляд, прозрели простые прихожане УПЦ, которые поначалу искренне поверили, что Россия на них напала?
- Все идет к тому, чтобы люди начали прозревать. Понимаете, когда твоего епископа арестовывают по обвинениям, которые не лезут ни в какие ворота, надо быть полностью тупым, чтобы этого не понять.
Да, современная пропаганда – это пропаганда военного типа. Она убивает в людях всякую способность мыслить. Поэтому должно пройти какое-то время, после того, как эта пропаганда будет остановлена.
А это тоже будет зависеть от успехов в СВО.
- Как вы лично понимаете пророчество, которое приписывают старцу Зосиме: "Бандеровцы будут править три пасхи. Первая пасха будет кровавой. Вторая – голодной. Третья – победной".
- Мне вообще в этом пророчестве не нравится, что бандеровцы будут править.
Минимальное знакомство с идеологией самого Бандеры говорит о том, что она гораздо хуже расизма и национал-социализма. Это что-то звериное. Я имею в виду их официальные документы, которые они принимали как руководство к действию.
То, что сейчас происходит на Украине – это исполнение бандеровской программы. Просто немного медленнее, чем они бы этого хотели. Этот процесс тормозиться благодаря тому, что в обществе еще хватает вменяемых людей. Даже Папа Римский не мог не отреагировать на то, что творили с Ионафаном.
Меня в это пророчестве обнадеживает только то, что власть бандеровцев рано или поздно закончится.
Кирилл Фролов интервью
14 марта, 06:20
Кирилл Фролов о мифах Папы Римского и о том, почему Трампу сейчас выгоден разгром ВСУ и поддержка УПЦНе стоит слушать фан-клуб Папы Римского и надеяться на блеф СБУ в отношении задержанных православных журналистов и киевского священника, которым грозит пожизненное заключение в тюрьме.
Пророчество не уничижайте. Ему надо доверять, но проверять. Понятно, что святые тоже могут ошибаться. Но вне зависимости от того, сбудется это пророчество или нет, мы не должны менять свою духовную позицию. Мы должны служить Богу.
Подробнее о том, как в Турции отреагировали на заявления и действия Вселенского патриарха Варфоломея - в статье "Скандал в Турции. Почему Анкара недовольна активностью патриарха Варфоломея на Украине"
 
ИнтервьюРоссияУкраинаУПЦкиевский режимПатриарх КириллПапа РимскийРелигияОбществобандеровцыЦерковьсвятыняКиево-Печерская лавраПочаевская ЛавраСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:32Российские военные отразили атаки беспилотников над Тверской, Московской и Белгородской областями
07:13Близкие сотрудников ЗАЭС оказались в заложниках – Рогов
07:01Геннадий Подлесный: США и ВСУ поставили России в ситуацию, когда ей придется ставить все деньги на зеро
06:36Александр Люлька об освобождении митрополита Ионафана: бандеровская пасха рано или поздно закончится
06:24Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ
06:01США потеряли хватку
06:00Политолог объяснил волнение в Европе из-за предстоящих выборов во Франции
06:00"На это способна ФАБ-3000": военкор назвал, что необходимо уничтожить в Угледаре
05:20Потеря городов, кладбища, жизнь при свечах. Украинские эксперты о том, к чему готовят украинцев
05:20Политолог рассказал, чем Трамп может вооружить Украину в случае отказа РФ от переговоров
05:13В Харьковской области разворачивается генеральное сражение. Если ВСУ проиграют, то это будет уже конец
05:12"Заложили с запасом": эксперт оценил мирные предложения Путина по Украине
05:05В начале 1990-х войны России и Украины удалось избежать. Мир вступил в эпоху размороженных конфликтов
04:59"Красивая сказка": эксперт о мирном плане Трампа по Украине
04:55Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность
04:55Военкор анонсировал отступление ВСУ за Днепр
04:54Пластиковые фляги и жажда наживы. В Минобороны Украины воруют на всём
04:25"Чугуняка, летящая на крыльях ночи": военкор о разрушительных российских бомбах
04:04Эксперт рассказал, обрушит ли союз России и КНДР планы американцев на Евразию
03:59Украину давно нужно было вогнать в каменный век — военкор
Лента новостейМолния