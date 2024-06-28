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Военный обозреватель рассказал о невосприимчивости ВСУ к людским потерям
Военный обозреватель рассказал о невосприимчивости ВСУ к людским потерям - 28.06.2024 Украина.ру
Военный обозреватель рассказал о невосприимчивости ВСУ к людским потерям
Украинские войска не особенно восприимчивы к потерям. На это указал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру
2024-06-28T04:20
2024-06-28T04:20
2024-06-28T04:20
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"При потерях в 500 тысяч человек любая здравомыслящая страна давно бы капитулировала и пошла на условия России, но киевский режим упирается, потому что ему людей совершенно не жалко. И смелые штурмовые операции, сопряженные с огромным риском, не являются для них чем-то немыслимым", - сказал Живов.По его словам, если бы американская армия воевала, она бы берегла каждого своего солдата, потому что за каждого погибшего солдата нужно платить страховку в несколько миллионов долларов.Подробнее о проблемах ВСУ — в материале Кирилла Курбатова Алексей Живов: ВСУ готовят штурм Энергодара и армаду для атаки на Крым, на что у России будет один ответ на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, крым, алексей живов, украинцы, всу
Новости, Россия, Крым, Алексей Живов, украинцы, ВСУ
Военный обозреватель рассказал о невосприимчивости ВСУ к людским потерям
Украинские войска не особенно восприимчивы к потерям. На это указал военный обозреватель и военный волонтер Алексей Живов в интервью изданию Украина.ру
"При потерях в 500 тысяч человек любая здравомыслящая страна давно бы капитулировала и пошла на условия России, но киевский режим упирается, потому что ему людей совершенно не жалко. И смелые штурмовые операции, сопряженные с огромным риском, не являются для них чем-то немыслимым", - сказал Живов.
По его словам, если бы американская армия воевала, она бы берегла каждого своего солдата, потому что за каждого погибшего солдата нужно платить страховку в несколько миллионов долларов.
"А украинцев не жалко. Их можно потратить сколько угодно. Все равно они потом на улицах наловят несчастных людей и на фронт отправят", - сказал волонтер.