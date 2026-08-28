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Фёдоров стал советником итальянского министра по оборонным инновациям

Фёдоров стал советником итальянского министра по оборонным инновациям - 28.08.2026 Украина.ру

Фёдоров стал советником итальянского министра по оборонным инновациям

Михаил Фёдоров, отправленный в отставку с поста министра обороны Украины, назначен советником по оборонным инновациям главы военного ведомства Италии Гуидо Крозетто. Об этом сообщили 28 августа РИА новости

2026-08-28T22:15

2026-08-28T22:15

2026-08-28T22:15

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В новой должности Фёдоров намерен помогать Риму в развитии технологий и совершенствовании оборонной сферы.Ранее в Верховной раде Украины пригрозили бывшему министру неприятностями за игнорирование приглашений временной следственной комиссии по расследованию коррупции. Депутат Алексей Гончаренко* заявил, что в случае неявки на заседание 31 августа комиссия инициирует принудительный привод Фёдорова в парламент. Фёдоров, в свою очередь, продолжает давать интервью, критиковать Зеленского и настаивать на проведении президентских выборов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично прокомментировала назначение, заявив, что если бы Усама бен Ладен дожил до наших дней, он тоже мог бы стать советником в правительстве Италии - "Закончится больно": экс-глава Минобороны Украины игнорирует слушания в Раде о коррупции.*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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верховная рада, рада, украина.ру, владимир зеленский, александр федоров, алексей гончаренко, италия, россия, украина, новости