https://ukraina.ru/20260828/za-den-pvo-unichtozhila-112-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-regionami-rossii-1082884008.html

За день ПВО уничтожила 112 украинских беспилотников над регионами России

За день ПВО уничтожила 112 украинских беспилотников над регионами России - 28.08.2026 Украина.ру

За день ПВО уничтожила 112 украинских беспилотников над регионами России

Средства противовоздушной обороны России в течение суток перехватили и ликвидировали 112 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили 28 августа РИА новости

2026-08-28T20:29

2026-08-28T20:29

2026-08-28T20:29

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Как уточнили в Министерстве обороны РФ, все цели были уничтожены силами ПВО в дневное время. Беспилотники самолётного типа сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваторией Чёрного моря.Ранее в результате удара дрона Вооружённых сил Украины по машине скорой помощи в Шебекино Белгородской области погиб фельдшер, ещё четыре человека пострадали. Второй фельдшер и водитель получили осколочные ранения, также ранения получили два пациента. Машина скорой помощи разбита. В Белгороде и ряде районов региона объявлен "красный уровень" опасности по беспилотникам, силы ПВО продолжают отражать атаку. Украинские боевики практически непрерывно наносят удары по Шебекино - ВСУ расстреляли машину скорой в Белгородской области: погибший и раненые.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, россия, украина, шебекино, сво, спецоперация