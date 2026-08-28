https://ukraina.ru/20260828/za-den-pvo-unichtozhila-112-ukrainskikh-bespilotnikov-nad-regionami-rossii-1082884008.html
За день ПВО уничтожила 112 украинских беспилотников над регионами России
За день ПВО уничтожила 112 украинских беспилотников над регионами России - 28.08.2026 Украина.ру
За день ПВО уничтожила 112 украинских беспилотников над регионами России
Средства противовоздушной обороны России в течение суток перехватили и ликвидировали 112 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили 28 августа РИА новости
2026-08-28T20:29
2026-08-28T20:29
2026-08-28T20:29
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украина
шебекино
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спецоперация
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Как уточнили в Министерстве обороны РФ, все цели были уничтожены силами ПВО в дневное время. Беспилотники самолётного типа сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваторией Чёрного моря.Ранее в результате удара дрона Вооружённых сил Украины по машине скорой помощи в Шебекино Белгородской области погиб фельдшер, ещё четыре человека пострадали. Второй фельдшер и водитель получили осколочные ранения, также ранения получили два пациента. Машина скорой помощи разбита. В Белгороде и ряде районов региона объявлен "красный уровень" опасности по беспилотникам, силы ПВО продолжают отражать атаку. Украинские боевики практически непрерывно наносят удары по Шебекино - ВСУ расстреляли машину скорой в Белгородской области: погибший и раненые.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
украина.ру, россия, украина, шебекино, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Украина, Шебекино, СВО, Спецоперация
За день ПВО уничтожила 112 украинских беспилотников над регионами России
Средства противовоздушной обороны России в течение суток перехватили и ликвидировали 112 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили 28 августа РИА новости
Как уточнили в Министерстве обороны РФ, все цели были уничтожены силами ПВО в дневное время.
Беспилотники самолётного типа сбиты над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым, а также над акваторией Чёрного моря.
Ранее в результате удара дрона Вооружённых сил Украины по машине скорой помощи в Шебекино Белгородской области погиб фельдшер, ещё четыре человека пострадали. Второй фельдшер и водитель получили осколочные ранения, также ранения получили два пациента.
Машина скорой помощи разбита.
В Белгороде и ряде районов региона объявлен "красный уровень" опасности по беспилотникам, силы ПВО продолжают отражать атаку.
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