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"Последнее уже наступило" - глава МИД РФ рассказал о трансформации мира

"Последнее уже наступило" - глава МИД РФ рассказал о трансформации мира - 28.08.2026 Украина.ру

"Последнее уже наступило" - глава МИД РФ рассказал о трансформации мира

В национальном характере у русских надеяться на лучшее до последнего, что обусловило особенности поведения официальной Москвы в условиях глобальных изменений. Об этом в опубликованном 28 августа интервью РБК рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров

2026-08-28T18:56

2026-08-28T18:56

2026-08-28T18:56

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Человечество сейчас находится "в стадии трансформации, глубинных перемен", констатировал Лавров. По его мнению, эти перемены могут занять целую эпоху и нынешнее поколение финала процесса может не застать.Глава российской дипломатии напомнил, что после распада СССР была провозглашена однополярность мироустройства. Американский мыслитель Фрэнсис Фукуяма даже констатировал "конец истории". Многие предупреждали об опасности этого курса. В конце декабря 1999 года Борис Ельцин передал власть Владимиру Путину, были назначены выборы. На них в 2000 году народ России выразил желание вернуть себе свою историческую сущность, свое предназначение, свою национальную гордость. Так начался отсчет новой эпохи."Не думаю, что инициаторы однополярной теории рассчитывали на то, что Россия будет такой же покладистой, как при правительстве Ельцина", - сказал Лавров.В 2001 году президентами России и США была подписана декларация о стратегическом партнерстве двух государств. Россия триумфально вступила в "Восьмерку" ведущих государств мира, однако это было не полноценное членство, констатировал глава МИД РФ."Нет, она была "Восьмеркой", когда обсуждались политические вопросы, когда Западу нужно было навязать что-то из политических оценок по тому же Ирану, по Корейской Народно-Демократической Республике, - сказал он. - Да, мы участвовали во встрече министров финансов, но самые деликатные вопросы управления международной валютной, финансовой и торговой системой обсуждались "Семеркой", и лишь потом уже приглашали нашего руководителя Минфина и по большому счету объявляли ему, что по этим темам было условлено".По словам Лаврова, рубежом в изменении отношения Москвы и в окончательном понимании и появлении убежденности в том, что Запад не будет равноправно сотрудничать, стала Мюнхенская речь Путина в 2007 году."Все, что тогда было сказано, было основано на фактах. И помимо фактов, сухих, убедительных, неотразимых, там была еще и эмоциональная составляющая, - отметил министр. - Если вы посмотрите запись того выступления, то Владимир Владимирович, приводя примеры того, что Запад обманывает на каждом шагу и по вопросам НАТО, и по многим другим конкретным кризисным ситуациям, буквально вопрошал: "Зачем вы это делаете? Почему не вести наши дела так, как было обещано, как записано во многих документах?""Формирование многополярного мира — это реальность, - подчеркнул глава МИД РФ. - Китай — это первая экономика мира, это уже признается практически всеми. Да, по паритету покупательной способности, но темпы развития китайской экономики весьма и весьма впечатляющие. Правда, сейчас говорят, что может быть кризис перепроизводства, что из-за того, что Запад сделал со своими экономиками, некуда будет продавать все то, что производит Китай. Но это уже дело техники, это решается".Глава российской дипломатии обратил внимание: в геополитическом, геоэкономическом плане такие гиганты, как Китай, Индия, Бразилия, поднимают голову и очень быстро наращивают свою экономическую мощь. Африка переживает радикальные перемены — "от неоколониальной модели, когда у нее брали сырье и добавляли стоимость в Европе, она начинает уходить", отметил он.По мнению Лаврова, в России набожная нация и очень терпеливая - об этом свидетельствует фольклор. Запад же в основу своей дипломатии положил обман, что демонстрирует постоянно - как в случае обещаний не расширять военно-политический блок НАТО. Глава МИД РФ при этом сослался на мемуары посла США в России.Он также напомнил, как Россия накануне украинского кризиса пыталась договориться с Западом и закрепить предложение НАТО и США о том, чтобы заключить договоры о европейской безопасности в этой части Евразийского континента. Последняя такая попытка была в декабре 2021 года.Министр также припомнил обман западных правительств во время госпереворота на Украине 2014 года и позже, когда были заключены "минские соглашения". Лавров вернулся к теме национального характера русских и пословицам, которые отражают веру в людей до последнего. "Но последнее уже наступило, - констатировал он. - Президент не зря сказал после начала специальной военной операции и после того, как Запад, преодолев такую некоторую растерянность, встал твердо на путь накачивания все более современными, все более смертоносными наступательными вооружениями этого киевского нацистского режима. И в одной из своих речей в год начала СВО президент сказал: "Мы всегда будем готовы разговаривать. Но мы извлекли уроки, и наши отношения с Западом уже никогда не будут такими, какими они были до февраля 2022 года".Также Сергей Лавров в интервью Илье Доронову рассказал о российских союзниках и противниках, визитах представителей Ватикана и ЦРУ, искусственном интеллекте и отношении к событиям в Армении.Больше новостей дня представлено в обзоре Европейско-российский удар по Украине, Киев лишает Кишинёв воды. Итоги 28 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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