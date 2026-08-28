https://ukraina.ru/20260828/ofis-prezidenta-ukrainy-nazval-tsifru-ezhemesyachnoy-mobilizatsii-1082882643.html

Офис президента Украины назвал цифру ежемесячной мобилизации

Офис президента Украины назвал цифру ежемесячной мобилизации - 28.08.2026 Украина.ру

Офис президента Украины назвал цифру ежемесячной мобилизации

Украинская армия нуждается в ежемесячной мобилизации 30 тысяч граждан. Об этом 28 августа в ходе пропагандистского "телемарафона" заявил глава Офиса президента Украины

2026-08-28T19:36

2026-08-28T19:36

2026-08-28T20:22

новости

украина

киев

михаил федоров

украинская армия

офис президента

мобилизация на украине

ситуация на украине

тцк

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/0a/1060967571_0:0:759:427_1920x0_80_0_0_938c27369e89365f8cbb45c98709d879.png

Руководитель ОПУ Кирилл Буданов* призвал воспринимать мобилизацию "такой, какая она есть", сообщило издание "Украинская правда". Оно отметило, что чиновник указал при этом на минимальную цифру подлежащих "силовой мобилизации"."Мы не сможем поступить иначе. Надо решиться и честно сказать: нельзя мобилизовывать менее 30 тысяч человек в месяц. Это минимально необходимое количество для поддержания того, что есть", - сказал он.По мнению главы ОПУ, с заменой Михаила Фёдорова на посту министра обороны на Евгения Хмару в вопросе мобилизации "ничего существенно не изменится"."Поэтому как бы мы ни говорили, что будем теперь призывать по-другому, количественные показатели от этого не изменятся, а это значит, что количество недовольных людей тоже не изменится. Ничего с этим не поделаешь", — отметил он.Также он выразил надежду на возможность коррекции подходов к "силовой мобилизации"."Я надеюсь, что можно несколько изменить подходы к этой силовой мобилизации, которая иногда имеет место. Это не повсеместно, но такие факты есть. С этим нужно бороться", — заявил глава ОП.Издание напомнило, что секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что украинские власти готовят "радикальные" изменения в процессе мобилизации, которые коснутся в том числе призывного возраста.Также стало известно, что Часть украинских мужчин лишат отсрочки в сентябре* внесён в перечень террористов и экстремистовБольше новостей дня представлено в обзоре Европейско-российский удар по Украине, Киев лишает Кишинёв воды. Итоги 28 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, михаил федоров, украинская армия, офис президента, мобилизация на украине, ситуация на украине, тцк, всу, минобороны украины