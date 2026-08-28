Офис президента Украины назвал цифру ежемесячной мобилизации - 28.08.2026 Украина.ру
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Офис президента Украины назвал цифру ежемесячной мобилизации
Офис президента Украины назвал цифру ежемесячной мобилизации - 28.08.2026 Украина.ру
Офис президента Украины назвал цифру ежемесячной мобилизации
Украинская армия нуждается в ежемесячной мобилизации 30 тысяч граждан. Об этом 28 августа в ходе пропагандистского "телемарафона" заявил глава Офиса президента Украины
2026-08-28T19:36
2026-08-28T20:22
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михаил федоров
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Руководитель ОПУ Кирилл Буданов* призвал воспринимать мобилизацию "такой, какая она есть", сообщило издание "Украинская правда". Оно отметило, что чиновник указал при этом на минимальную цифру подлежащих "силовой мобилизации"."Мы не сможем поступить иначе. Надо решиться и честно сказать: нельзя мобилизовывать менее 30 тысяч человек в месяц. Это минимально необходимое количество для поддержания того, что есть", - сказал он.По мнению главы ОПУ, с заменой Михаила Фёдорова на посту министра обороны на Евгения Хмару в вопросе мобилизации "ничего существенно не изменится"."Поэтому как бы мы ни говорили, что будем теперь призывать по-другому, количественные показатели от этого не изменятся, а это значит, что количество недовольных людей тоже не изменится. Ничего с этим не поделаешь", — отметил он.Также он выразил надежду на возможность коррекции подходов к "силовой мобилизации"."Я надеюсь, что можно несколько изменить подходы к этой силовой мобилизации, которая иногда имеет место. Это не повсеместно, но такие факты есть. С этим нужно бороться", — заявил глава ОП.Издание напомнило, что секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что украинские власти готовят "радикальные" изменения в процессе мобилизации, которые коснутся в том числе призывного возраста.Также стало известно, что Часть украинских мужчин лишат отсрочки в сентябре* внесён в перечень террористов и экстремистовБольше новостей дня представлено в обзоре Европейско-российский удар по Украине, Киев лишает Кишинёв воды. Итоги 28 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, михаил федоров, украинская армия, офис президента, мобилизация на украине, ситуация на украине, тцк, всу, минобороны украины
Новости, Украина, Киев, Михаил Федоров, украинская армия, Офис президента, мобилизация на Украине, ситуация на Украине, ТЦК, ВСУ, Минобороны Украины

Офис президента Украины назвал цифру ежемесячной мобилизации

19:36 28.08.2026 (обновлено: 20:22 28.08.2026)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская)
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Украинская армия нуждается в ежемесячной мобилизации 30 тысяч граждан. Об этом 28 августа в ходе пропагандистского "телемарафона" заявил глава Офиса президента Украины
Руководитель ОПУ Кирилл Буданов* призвал воспринимать мобилизацию "такой, какая она есть", сообщило издание "Украинская правда". Оно отметило, что чиновник указал при этом на минимальную цифру подлежащих "силовой мобилизации".
"Мы не сможем поступить иначе. Надо решиться и честно сказать: нельзя мобилизовывать менее 30 тысяч человек в месяц. Это минимально необходимое количество для поддержания того, что есть", - сказал он.
По мнению главы ОПУ, с заменой Михаила Фёдорова на посту министра обороны на Евгения Хмару в вопросе мобилизации "ничего существенно не изменится".
"Поэтому как бы мы ни говорили, что будем теперь призывать по-другому, количественные показатели от этого не изменятся, а это значит, что количество недовольных людей тоже не изменится. Ничего с этим не поделаешь", — отметил он.
Также он выразил надежду на возможность коррекции подходов к "силовой мобилизации".
"Я надеюсь, что можно несколько изменить подходы к этой силовой мобилизации, которая иногда имеет место. Это не повсеместно, но такие факты есть. С этим нужно бороться", — заявил глава ОП.
Издание напомнило, что секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявлял, что украинские власти готовят "радикальные" изменения в процессе мобилизации, которые коснутся в том числе призывного возраста.
Также стало известно, что Часть украинских мужчин лишат отсрочки в сентябре
* внесён в перечень террористов и экстремистов
Больше новостей дня представлено в обзоре Европейско-российский удар по Украине, Киев лишает Кишинёв воды. Итоги 28 августа
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