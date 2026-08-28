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В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы - 28.08.2026 Украина.ру

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы

В Киеве вновь прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство УНИАН. Об этом сообщили 28 августа РИА новости

2026-08-28T21:02

2026-08-28T21:02

2026-08-28T21:02

украина.ру

украина

киев

волынская область

сво

спецоперация

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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице продолжает звучать сигнал тревоги. Ранее в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе.Ранее киевские СМИ сообщили о новом рекорде дальности российских беспилотников: "Герань" пролетела почти тысячу километров и достигла Волынской области. Маршрут дрона пролегал из Крыма через всю Украину до Луцкого района, полёт занял около двух часов. По данным украинских пабликов, реактивный беспилотник преодолел 960 километров и был сбит на Волыни. Львовские телеграм-каналы признают, что теперь подобные модели могут поражать до 96 процентов территории Украины, включая отдалённые западные области. 18 августа сообщалось о достижении Ровенской области с пролётом около 900 километров, но спустя десять дней рекорд был побит - Новый рекорд: "Герань" долетела до Волыни.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, украина, киев, волынская область, сво, спецоперация