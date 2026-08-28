В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру / Перейти в фотобанкРоссия может начать применять реактивные версии ударных дронов "Герань" со скоростью до 600 км/ч
© telegram ukr_2025_ru телеграм-канал Украина.ру
В Киеве вновь прозвучали взрывы на фоне объявленной воздушной тревоги. Об этом сообщило агентство УНИАН. Об этом сообщили 28 августа РИА новости
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в столице продолжает звучать сигнал тревоги.
Ранее в пятницу украинские СМИ уже сообщали о взрывах в городе.
Ранее киевские СМИ сообщили о новом рекорде дальности российских беспилотников: "Герань" пролетела почти тысячу километров и достигла Волынской области.
Маршрут дрона пролегал из Крыма через всю Украину до Луцкого района, полёт занял около двух часов.
По данным украинских пабликов, реактивный беспилотник преодолел 960 километров и был сбит на Волыни.
Львовские телеграм-каналы признают, что теперь подобные модели могут поражать до 96 процентов территории Украины, включая отдалённые западные области.
18 августа сообщалось о достижении Ровенской области с пролётом около 900 километров, но спустя десять дней рекорд был побит - Новый рекорд: "Герань" долетела до Волыни.
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