https://ukraina.ru/20260828/u-rossii-dlya-pobedy-est-vs-ot-mirnoy-sdelki-vyigral-by-es-kak-na-zapade-vidyat-situatsiyu-na-ukraine-1082878774.html

"У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине

"У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине - 28.08.2026 Украина.ру

"У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине

Стремление Европы затянуть как можно дольше украинский конфликт не приносит успеха ни ей самой, ни Киеву, зато Россия продолжает демонстрировать успехи как на поле боя, так и в развитии национальной экономики

2026-08-28T17:58

2026-08-28T17:58

2026-08-28T17:58

эксклюзив

россия

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вооруженные силы украины

переговоры

вс рф

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Украина прекрасно знает требования Москвы, но мирным путём обсуждать это не хочет, поэтому Россия продолжает специальную военную операцию, её продвижение на фронте очевидно, военная и околовоенная инфраструктура киевского режима уничтожается, сообщил журналистам 28 августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.За неделю российские войска, как передаёт Министерство обороны РФ, освободили 7 населённых пунктов, а также нанесли массированный и 12 групповых ударов, поражены предприятия военной, нефтеперерабатывающей промышленности Украины.Тем временем эксперты в западных странах активно обсуждают, что будет, если это вооружённое противостояние продлится дальше, и что же мешает положить ему конец."Если украинцы продолжат воевать, то Украина может прекратить существование как государство. Всё, что русским нужно для победы в конфликте, у них есть. Поэтому, если Украина продолжит идти по выбранному пути, он может привести её к буквальному уничтожению, и украинцы перестанут существовать как нация. Но если украинцы просто прекратят воевать и согласятся на условия, которые всё ещё предлагает российская сторона, то Украина как государство в каком-то виде продолжит существовать, прекратятся разрушения и гибель людей. Такова реальность", - предупреждает подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.Требования России для заключения мирного соглашения сводятся прежде всего к полному выводу ВСУ с территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признанию этих регионов и Крыма как части РФ, а также отказу Украины от вступления в НАТО.Впрочем, решать свою судьбу Киев самостоятельно не может, поскольку находится в прямой зависимости от воли своих западных спонсоров.А лидеры Евросоюза и отдельных европейских стран, по словам Дэвиса, просто оторваны от реальности: у них вообще нет ни здравого смысла, ни морали, никто не беспокоится о людях на Украине – призывая киевский режим к продолжению боевых действий, они по сути обрекают Украину на разрушение.К примеру, президент Финляндии Александр Стубб назвал атаки ВСУ по объектам российского маркетплейса Wildberries разумной военной стратегией со стороны Украины. На общий расклад сил на фронте эти атаки не влияют, зато вынуждают ВС РФ совершать ответные действия, и на сегодняшний день, по признанию министра аграрной политики Украины Тараса Высоцкого, российскими ударами уничтожено около 90% складов торговых сетей страны.В свою очередь, премьер-министр Великобритании Энди Бернем утверждает, что сейчас "самый подходящий момент для того, чтобы усилить давление на Россию". Впрочем, эти слова всерьёз не воспринимают даже его соотечественники, так, издание The Spectator назвало заявление политика "лишь пустым звуком". А вообще у нового правительства королевства во главе с Бернемом был шанс начать всё с чистого листа, но он выбрал путь дальнейшего разжигания украинского кризиса, совершив первый зарубежный визит в Киев, где пообещал помочь с производством ракет SCALP/Storm Shadow, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, и сейчас, по её словам, Великобритания находится в шаге от того, чтобы официально стать соучастником конфликта на Украине."Новый премьер Бернем активно взялся за украинское досье: признал участие британских дронов в ударах по России и передачу Киеву технологий Storm Shadow для возможного производства ракеты на Украине. Похоже, европейцы начинают понимать, что заигрались. Терпение Москвы не бесконечно, а вызывающее поведение Британии может сделать её первой целью ответных мер. В континентальной Европе вряд ли будут особенно сочувствовать Лондону, с которым связаны давние противоречия, включая его выход из ЕС", - предупредил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.И пусть потом не говорят, что мы не предупреждали! Президент РФ Владимир Путин в мае, комментируя доклад СВР о запуске украинских беспилотников по российской территории из Латвии, чётко заявил, что все объекты и территории, от которых может исходить военная угроза России, становятся законными военными целями.Для поддержания градуса напряжения сторонники силового сценария в последние дни особенно активно продвигали тезис о якобы имеющихся у России планах атаковать территорию стран НАТО, даже привязали к этому неанонсированный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву 25 августа. И так же активно на Западе наличие подобных угроз опровергают: президент США Дональд Трамп заявил об этом прямым текстом, правительство Италии, как пишет газета Corriere della Sera, тоже не видит никакой опасности со стороны РФ.Очевидно, что, распространяя подобные лживые версии событий, их авторы стремятся затянуть конфликт на Украине и нажиться на нём, в частности за счёт стабильного обеспечения заказами предприятий ВПК."Может быть, настоящий враг — это вопиющая некомпетентность политиков ЕС, а также их трогательная забота о том, чтобы производители оружия оставались неприлично богатыми", - написала украинский историк Марта Гавришко в соцсети X после слов Трампа об отсутствии у РФ намерения атаковать страны НАТО."Как мы знаем, и некоторые это прямо заявляли, НАТО и ЕС готовы воевать до последнего украинца, и они настроены серьёзно. Но повышает ли это безопасность Европы или Соединённого Королевства? Конечно, нет. Это идеологическая война, не имеющая ничего общего с безопасностью. Это связано со стремлением Запада нанести поражение России, чтобы раздробить её и эксплуатировать её ресурсы", — заявил американский дипломат в отставке Джим Джатрас.Однако результат получается обратный: Россия по итогам 2025 года стала 4-й экономикой мира (причём ВВП впервые превысил $7 трлн по паритету покупательной способности), поднявшись за период проведения СВО с 6-го места, а для киевского режима, как отмечает тот же Джатрас, ситуация на поле боя и в тылу только ухудшается.Может звучать парадоксально, но мир на Украине, достигнутый путём переговоров, выгоднее всего для Евросоюза, который больше всех и препятствует дипломатическому решению этого конфликта, сказал в интервью итальянскому изданию IL Fatto Quotidiano профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс."Если бы НАТО положила конец своей ошибочной и опасной экспансии, Украина объявила о своём нейтралитете, то мир был бы достижим, а Европа пережила бы настоящее экономическое возрождение. Иначе её гражданская экономика будет и дальше приходить в упадок, а риск разрушительной войны останется", - пояснил известный американский экономист.Будучи географическими соседями, Европа и Россия тесно сотрудничали в самых разных сферах, но после госпереворота 2014 года и по мере эскалации ситуации на Украине Брюссель разорвал многолетние прочные связи и ввёл беспрецедентное количество санкций, чем нанёс серьёзный удар по экономике всего сообщества. Как прежде уже, конечно, не будет, но Москва как минимум готова возобновить поставки дешёвого газа, что однозначно пошло бы на пользу европейской энергетической системе.Возможность начать всё с чистого листа была и у Дональда Трампа после вступления на второй президентский срок, к тому же он сам обещал завершить украинский конфликт, разгоревшийся при его предшественнике-демократе Джо Байдене. Однако в реальности вышло всё совершенно не так, как он рисовал в своих речах.Накануне Джон Хёрбст, бывший послом США на Украине в 2003-2006 годах, заявил, что Соединённые Штаты выступили инициатором саммита на Аляске, но впоследствии сами же и дали заднюю. По словам дипломата, у американской администрации не было чёткой позиции по этому вопросу, о чём свидетельствует непоследовательность её действий: на встрече в Анкоридже 15 августа Путин и Трамп достигли договорённостей о способах достижения мира на Украине, а уже осенью Вашингтон вводит санкции против "Роснефти" и "Лукойла", что было совершенно неожиданно для российской стороны.И о каких конструктивных переговорах в подобных обстоятельствах можно вообще говорить?"Обратите внимание: никто из руководства стран НАТО не осуждает теракты ВСУ против мирных российских граждан, включая женщин и детей. Вести в этих условиях обсуждение мирных сценариев затруднительно", - отмечает заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

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https://ukraina.ru/20260808/welt-am-sonntag-evropa-pokupaet-vs-bolshe-rossiyskogo-gaza-vopreki-planam-otkazatsya-ot-nego-1082316590.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, украина, ес, нато, дмитрий песков, дональд трамп, вооруженные силы украины, переговоры, вс рф