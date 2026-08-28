https://ukraina.ru/20260828/vyacheslav-terentev-rossiya-vystoit-pod-massirovannymi-atakami-bpla-esli-obnovit-pvo-i-sdelaet-ee-1082883114.html

Вячеслав Терентьев: Россия выстоит под массированными атаками БПЛА, если обновит ПВО и сделает ее единой

Вячеслав Терентьев: Россия выстоит под массированными атаками БПЛА, если обновит ПВО и сделает ее единой - 28.08.2026 Украина.ру

Вячеслав Терентьев: Россия выстоит под массированными атаками БПЛА, если обновит ПВО и сделает ее единой

Почти весь мир работает на Украину, поэтому вряд ли можно говорить, что мы сможем киевский режим "Искандерами" принудить к миру. Нам прежде всего нужно создать новую систему ПВО в России. Причем у нас есть возможности по разным типам противодействия.

2026-08-28T19:56

2026-08-28T19:56

2026-08-28T20:30

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украина

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удары

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, выпускник Днепропетровского высшего зенитного ракетного командного училища ПВО, военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев.- Вячеслав Олегович, по информации из открытых источников, наши военные впервые задействовали новейшую баллистическую ракету 9М723-2, получившую за большую дальность полета неофициальное название - "Искандер-1000". Есть ли цели для этих ракет на Украине, или это технологический задел для будущего вооруженного противостояния с Западом?- На сегодняшний день такие ракеты уже не решают вопрос об окончании войны или нанесении мощного ущерба Украине. Но мы показываем Западу, что у нас есть новейшие образцы вооружения, которые могут быть использованы в случае конфликта с НАТО. Это показательно для Европы на фоне звучащих там заявлений о войне с Россией, которая должна начаться к 2030 году. Но судя по событиям последних 20 лет, ввод в строй этих новинок и их массовое производство может затянуться надолго.- Накануне МИД России предупредил Лондон, что британские объекты за рубежом могут стать целью для нанесения ударов, поскольку оружие Великобритании используется для ударов по российской территории. Как это будет реализовано на практике?- Мы постоянно проводим красные линии в отношении наших уважаемых партнеров на Западе, и я не думаю, что объекты Великобритании за пределами Украины подвергнутся каким-либо ударам.Это заявление касается объектов, которые находятся в собственности Великобритании на Украине. Например, активы британских бизнесменов или совместные предприятия. Это заводы, которые на общеевропейские деньги создаются на территории Украины. Уже наносятся удары по судам, которые пытались пройти в одесские порты с якобы гражданскими грузами.- Тем временем торговая сеть "Эпицентр" закрывает свои супермаркеты в Одесской области и Запорожье после регулярных воздушных ударов по торговым объектам. Такие атаки в большей степени представляют собой экономический ответ на атаки на сети "Вайлдбериз", или тут есть некий компонент, который ослабляет военные возможности украинского режима?- Разные специалисты призывали Минобороны после ударов по заправкам и логистическим узлам атаковать скопления огромного количества транспорта на границе Украины и Евросоюза. Но сейчас этот вопрос украинцами уже решен. Они распределили логистические потоки по разным пропускным пунктам. Какой смысл наносить удары по "Эпицентрам", если лишать Украину продовольственных и промышленных товаров можно было и раньше? Никакой системы здесь не наблюдается.Украинцы могут создавать подземные хранилища логистических хабов, возможно, в скальных породах в Карпатах, а не просто эвакуировать их в безопасные регионы. За прикрытие таких хабов будут отвечать военные.Сейчас риторика украинских властей направлена на то, чтобы успокаивать свое население и показывать западным партнерам, что Украина несет огромные потери. Совершенно противоположные вещи, но, как ни странно, это работает. Рядовые украинцы считают, что Запад им поможет, несмотря на огромные потери, а Запад плачет о том, что бедная Украина погибает от российских ударов, русские уничтожают гражданскую инфраструктуру, поэтому ей надо больше помогать.- Украина атакует территорию России не только дронами, но и крылатыми ракетами FP-5 "Фламинго, которые обладают относительно небольшой скоростью. Также эти ракеты запускаются в единичных экземплярах, но тем не менее они все равно иногда достигают цели. Почему так происходит?- Любые крылатые ракеты, действующие в одиночку, поражаются всеми современными средствами ПВО. То есть это рядовая цель для ПВО. Но перед тем, как запустить крылатые ракеты с мощной боеголовкой, украинцы массово используют дроны, которые перегружают систему ПВО, уменьшают возможности по обнаружению и возможно, наносят ущерб средствам ПВО. Потом "Фламинго" или SCALP летят почти безнаказанно.То есть вопрос не в ракете, а в тактике и оперативном искусстве. Если перед ракетами "Скад" образца 50-60-х годов запустить сотню дронов, их можно успешно применить.Прикрыть все объекты на территории России системами ПВО вооруженные силы не в состоянии. Мобильные огневые группы и другие решения "на коленке" приносят небольшую пользу. В борьбе с дронами МОГ еще могут что-то сделать, а с крылатыми ракетами уже нет. Сообщения о том, что из пулемета сбили такую ракету мне напоминают историю о том, как на Украине бабушка сбила дрон банкой огурцов.Необходима система взаимодействия средств ПВО, и гражданских, и военных, которая будет отражать эти налеты. Мы уже говорили с вами в одном из интервью, что Россия не победит Украину, если будет надеяться только на ударные средства. Самое главное, что нужно сделать, это создать мощную систему противодействия украинским ударам. Украину снабжают беспилотниками множество стран, причем не только натовские.Есть информация, что в Нигерии работает завод по производству беспилотников, которые закупают вооруженные силы Британии и передают на Украину.Почти весь мир работает на Украину, поэтому вряд ли можно говорить, что мы сможем киевский режим "Искандерами" принудить к миру. Нам прежде всего нужно создать систему ПВО в России. Причем у нас есть возможности по разным типам противодействия. Об этом нужно думать, а не о том, как поднять деньги на контрактах с Минобороны.На сегодняшний день количество дронов, которые летят со стороны Украины, уже в несколько раз больше, чем запускаем мы. Опасаюсь худшего, у них тоже происходит накопление сил и средств, и зимой обе стороны будут бить не сотнями, а тысячами дронов. Очень хотелось бы, чтобы мы были хотя бы равны в этом отношении с украинцами.- Самолёты дальнего радиолокационного обнаружения А-50 разве не создают надежную систему противодействия украинским ракетам?- Таких самолетов для такой большой страны как наша должно быть много. Чтобы защитить полосу Санкт-Петербург-Москва-Астрахань их нужно как минимум пять-шесть для постоянного дежурства. Кроме того, многие дроны, которые поставляются на Украину, уже оборудованы системами не только для наземных ударов, но и могут противодействовать авиации.Идет война брони и снаряда. И кто первый придумает новые способы противостояния, тот и выигрывает. Сейчас нужно как можно больше выводить и пробовать новинки. На Украину работают инновационные проекты и научно-исследовательские проекты разных стран.- Не эффективнее ли сосредоточиться на уничтожении центров производства и запуска?- Можно, но это не панацея. Половина этих средств поражения производятся частными компаниями. Никто не будет гоняться за отдельно взятым украинцем, который на коленке собирает эти дроны. Значительное количество заводов по сборке дронов находятся в укрытиях. Об этом мало говорят, но украинцы накануне и в 2022 году создали неплохую сеть подземных заводов. В том числе и подземные электростанции.Кроме того, почти 60% производств этих дронов находятся за границей. Как мы их там будем доставать?Уже используются дроны, которые управляются через спутники. Их привозят на территорию Украины из Польши или Британии, но управляет ими какой-нибудь Махмуд Макдональдс где-нибудь в Глазго. Людей нанимают поиграть в войну, где целями являются живые русские люди.- Если подвести итог, то вы предлагает совершенствовать прежде всего щит, а не ударные средства, давать зеленый свет инновационным разработкам в области ПВО?- Да. В условиях, когда России противостоит вся Европа, а нанесение ударов по объектам на ее территории может привести к третьей мировой войне, единственным средством победы на Украины станет совершенствование системы ПВО, которая будет способна справляться с массовыми ударами десятков тысяч дронов. А для этого нужны все разработки, которые когда-либо были, включая самые фантастические. Тут нам сами по себе ни "Елка", ни МОГи не помогут.И самое главное, что тут должно быть взаимодействие между всеми: между гражданскими и между военными. Если по нам будут запускать 50 тысяч дронов в сутки, это станет поводом объявить военное положение, чтобы всех жителей страны можно было использовать для противодействия БПЛА. А у нас пока все наоборот. Мужик выстрелил из ружья, а его тут же попытались засудить.Я прекрасно понимаю доводы, что он мог куда-то не туда попасть. Но страна ведет войну. Тут надо думать не об абстрактной безопасности, а о безопасности конкретных объектов гражданской и военной инфраструктуры. И надо привлекать как можно людей по такому же принципу, как действует национальная гвардия в западных странах. Это когда человек 8 часов работает, а в свободное время его привлекают для решения задач в части ПВО.Если бы на Западе началась такая война, там бы проблем не возникло. Там есть понятие национальной гвардии как вооруженного народа. Там бы людей запросто привлекли к тому, чтобы взять ружье и патрулировать окрестные дороги. Нам надо делать то же самое. И финансировать все это должны наши миллиардеры, количество которых растет с каждым днем.В чем наша проблема? Пока у нас сражается с дронами только армия и МОГи, которые между собой не связаны. Каждая группа отвечает за свой небольшой сектор и мечтает только об одном: "Хоть бы беспилотник мимо нас не пролетел. Если мы в него выстрелим, он не полетит на Москву, а рухнет где-то у нас. Хлопот не оберешься".Повторюсь, рано или поздно по нам запросто смогут запускать по десятки тысяч дронов в сутки. К этому надо готовиться. А для этого надо менять сознание и властей, и общества.

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https://ukraina.ru/20260828/general-mayor-popov-britanskie-drony-stali-novoy-ugrozoy-dlya-rossii-no-superoruzhiem-ikh-nazvat-1082853958.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, украина, россия, запад, минобороны, украина.ру, нато, пво, дроны, удары, удары дронами