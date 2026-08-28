https://ukraina.ru/20260828/evropeysko-rossiyskiy-udar-po-ukraine-kiev-lishaet-kishinv-vody-itogi-28-avgusta-1082879932.html

Европейско-российский удар по Украине, Киев лишает Кишинёв воды. Итоги 28 августа

Европейско-российский удар по Украине, Киев лишает Кишинёв воды. Итоги 28 августа - 28.08.2026 Украина.ру

Европейско-российский удар по Украине, Киев лишает Кишинёв воды. Итоги 28 августа

Украинские СМИ оценили урон, нанесённый Европой и Россией украинской металлургии. Украина вновь сократила количество воды в Днестре, попадающей в Молдавию

2026-08-28T17:25

2026-08-28T17:25

2026-08-28T17:28

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Украинское издание The Page сообщило о сложностях для украинской металлургии. Так, удары по заводам "Запорожсталь" и "АрселорМиттал Кривой Рог" совпали с блокировкой морской логистики, железнодорожных перевозок, квотами Евросоюза и введённым ЕС Carbon Border Adjustment Мechanism (CBAM). По оценке опрошенных The Page украинских аналитиков, из-за совокупности этих факторов выпуск стали в Украине может сократиться примерно на 30–40%, а железной руды – на 40%.Так, по оценке GMK Center, только из-за сокращения морского экспорта продукции горно-металлургического комплекса Украина уже недополучает около $150–200 млн экспортной выручки ежемесячно.Проблема усугубилась после августовских атак на два ключевых металлургических предприятия, которые в т.ч. были задействованы и в оборонно-промышленном комплексе Украины.После удара 11 августа остановилась "Запорожсталь", которая в 2025 году обеспечила более 43% украинского производства стали. Через пять дней поразили "АрселорМиттал Кривой Рог", где были повреждены энергетическое и доменное производство, а также частично остановлены производственные процессы.Но убытки несут и предприятия, чьи мощности пока не подвергались ударам и не были разрушены. Так, из-за проблем с морским экспортом Южный ГОК приостановил добычу, а другие криворожские ГОКи "Метинвеста" в августе могут сократить производство примерно на 30% по сравнению со средним уровнем 2025 года.Море имеет критическое значение для отрасли из-за структуры экспорта. По оценке GMK Center, через черноморские порты проходило около 50% экспорта железной руды, около 95% чугуна и примерно половина стальной продукции. Для руды главным направлением был Китай, для чугуна – США."Больше всего прекращение судоходства, по данным компании ("Метинвест" – Ред.) бьёт по поставкам железнорудного сырья в Китай и Турцию, чугуна в США, а также заготовок и проката в Южную Европу и на Ближний Восток", – указывалось в публикации.При этом в компании подчёркивали, что полноценной альтернативы портам Большой Одессы "сейчас нет ни по возможностям работы с большими глубоководными судами, ни по стоимости перевозок""Дунайские порты, а также маршруты через Румынию или Польшу, не способны принять те же объёмы грузов. Компания объясняет это меньшей пропускной возможностью, другой конфигурацией маршрутов или нехваткой необходимой инфраструктуры", – отмечалось в публикации.Ситуацию усугубляет и рост затрат на железнодорожные перевозки. С августа грузовые тарифы компании "Укрзалізниця" повысили на 30%, а по оценке "Метинвеста", из-за перехода на сухопутные маршруты доля железнодорожных расходов в себестоимости металлургической продукции уже выросла в 2–3 раза.Одновременно сузился и доступ к европейскому рынку. Новые квоты ЕС сократили возможности экспорта украинской стали примерно на 60% по сравнению с фактическими объемами 2025 года – до 1,05 млн тонн. "Метинвест" оценил потенциальные потери украинского экспорта из-за этого в приблизительно $1 млрд, а потери бюджетов всех уровней – свыше 17 млрд грн. (около 33 млрд руб. – Ред.).Дополнительным барьером стал CBAM – механизм углеродного корректирования импорта ЕС, углеродный сбор на импорт продукции с высокими выбросами CO₂. Потенциальный платёж по этому механизму оценили в €50–100 за тонну стали.При этом в публикации также подчёркивалось, что порты нужны металлургам не только для экспорта. После потери Украиной угольной базы Красноармейска (укр. название Покровск – Ред,) около 80% импорта коксующегося угля поступало морским путём. Перенаправление этих поставок через европейские порты и железную дорогу может примерно вдвое увеличить логистические расходы и поднять конечную стоимость угля примерно на 15%.Таким образом, отрасль одновременно теряет производственные мощности – из-за российских ударов, дешевую морскую логистику – из-за блокировки портов, и часть внешних рынков – из-за европейских квот и европейского же CBAM.Украинские металлурги – "Метинвест" и "АрселорМиттал Кривой Рог" заявили о необходимости государственной поддержки. Так, нужно пересмотреть железнодорожные тарифы, компенсировать часть затрат на альтернативную логистику и поддержать восстановление крупных промышленных предприятий. От Европы украинские металлурги хотят освобождения от уплаты СВАМ, увеличения квот до уровня украинского фактического экспорта 2024-2025 годов и вообще восстановления свободного доступа украинской продукции на европейские рынки. Кроме того, в компаниях призвали как можно скорее возобновить работу черноморских портов.Публикацию украинских СМИ уже прокомментировали в России."В рамках нашей "черноморской инициативы" противник быстро теряет один из немногих оставшихся у него источников валютной выручки. При этом, удары по металлургии – лишь один из инструментов экономического удушения противника, который применяет Москва. Так сегодня министр аграрной политики Украины Высоцкий констатировал, что Россия уже уничтожила около 90 процентов складов торговых сетей в стране. Голода, конечно, не будет, но Киеву придется и здесь дополнительно тратиться на логистику", - отметил член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества, военкор Александр Коц.По его словам, российские удары имеют накопительный эффект."Российские удары имеют накопительный эффект, который в полной мере проявится уже ближе к зиме, когда мы вновь начнем выносить энергетику противника. Тогда украинским властям, помимо прочих забот, придется разбираться с отоплением городов", – указал Коц.По его словам, в один день этих проблем может накопиться критическая масса.Меньше воды для МолдавииВласти Украины приняли решение снова сократить расход воды в Днестре, хотя эта река является основным источником водоснабжения жителей Молдавии, заявил пресс-секретарь молдавского правительства Дмитрий Чоричь."Сегодня в ходе заседания Днестровской комиссии мы достигли компромисса. Изначально Украина предложила сократить расход до 50 кубометров в секунду. Мы договорились, что в течение следующих двух недель он будет сохранен на уровне 60 кубометров в секунду", – написал он в соцсетях.По его словам, из-за засухи и отсутствия осадков уровень воды в водохранилище Новоднестровск, который обычно составляет около 123 метров, приближается к отметке 112 метров — критическому уровню. Это, в свою очередь, создаёт потенциальные проблемы с энергетикой для Молдавии.В обычных условиях Молдавия компенсирует дефицит электроэнергии за счёт региональных рынков, каждый раз выбирая наиболее выгодные из доступных источников. В последние дни примерно 10–20 % потребности Молдавии в электроэнергии покрывалось за счёт импорта с Украины. Однако низкий уровень воды в Днестре осложняет работу ГРЭС.Ранее министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер сообщал, что Украина снизила объём воды, сбрасываемой из гидроэлектростанции "Новоднестровск" в реку Днестр до 85 кубометров в секунду. Власти Молдавии утверждали, что если расход будет снижен до 70 кубометров, то это создаст проблемы для страны.Практически одновременно французская газета Le Monde сообщила о том, жара в Европе, которая привела к обмелению рек, усложняет переход Украины к более активному использованию портов на Дунае для транспортировки грузов.Как уточняет издание, украинские предприятия вынуждены транспортировать свои товары через порты на Дунае из-за паралича в работе черноморских портов. Однако для перевозки грузов по реке необходимо использовать более компактные суда, что приводит к росту издержек.Таким образом, с одной стороны, Украина сама страдает от обмеления реки - Дуная, а с другой – она способствует обмелению другой реки – Днестра – уже в Молдавии.Подробнее об обмелении рек – в статье Александра Савко "Рейн и Дунай гибнут: рекордная европейская засуха бьёт по Украине".

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https://ukraina.ru/20260827/pushechnoe-myaso-iz-za-granitsy-kakoy-tryuk-kiev-perenyal-u-zapada-khronika-sobytiy-na-utro-27-avgusta--1082827860.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, александр коц, украина, молдавия, россия, метинвест, ес