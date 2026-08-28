В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона на микроавтобус - 28.08.2026 Украина.ру
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В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона на микроавтобус
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона на микроавтобус - 28.08.2026 Украина.ру
В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона на микроавтобус
В Белгородской области в результате удара беспилотника Вооружённых сил Украины по микроавтобусу предприятия погибли два человека, ещё шестеро получили ранения. Об этом 28 августа сообщил оперативный штаб региона.
2026-08-28T21:25
2026-08-28T21:25
украина.ру
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Информация о состоянии пострадавших уточняется.Ранее средства противовоздушной обороны России в течение суток перехватили и ликвидировали 112 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря. Кроме того, в результате удара дрона по машине скорой помощи в Шебекино погиб фельдшер, ещё четыре человека пострадали - За день ПВО уничтожила 112 украинских беспилотников над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, белгородская область, украина, россия, сво, спецоперация
Украина.ру, Белгородская область, Украина, Россия, СВО, Спецоперация

В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона на микроавтобус

21:25 28.08.2026
 
© Украина.ру
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Украина.ру
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В Белгородской области в результате удара беспилотника Вооружённых сил Украины по микроавтобусу предприятия погибли два человека, ещё шестеро получили ранения. Об этом 28 августа сообщил оперативный штаб региона.
Информация о состоянии пострадавших уточняется.
Ранее средства противовоздушной обороны России в течение суток перехватили и ликвидировали 112 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря.
Кроме того, в результате удара дрона по машине скорой помощи в Шебекино погиб фельдшер, ещё четыре человека пострадали - За день ПВО уничтожила 112 украинских беспилотников над регионами России.
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