https://ukraina.ru/20260828/v-belgorodskoy-oblasti-dva-cheloveka-pogibli-pri-atake-drona-na-mikroavtobus-1082884856.html

В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона на микроавтобус

В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона на микроавтобус - 28.08.2026 Украина.ру

В Белгородской области два человека погибли при атаке дрона на микроавтобус

В Белгородской области в результате удара беспилотника Вооружённых сил Украины по микроавтобусу предприятия погибли два человека, ещё шестеро получили ранения. Об этом 28 августа сообщил оперативный штаб региона.

2026-08-28T21:25

2026-08-28T21:25

2026-08-28T21:25

украина.ру

белгородская область

украина

россия

сво

спецоперация

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/05/14/1079200322_0:291:1328:1038_1920x0_80_0_0_895fd173c095823e2f31e6140674c821.png

Информация о состоянии пострадавших уточняется.Ранее средства противовоздушной обороны России в течение суток перехватили и ликвидировали 112 украинских беспилотников над Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской, Ярославской областями, Московским регионом, Республикой Крым и акваторией Чёрного моря. Кроме того, в результате удара дрона по машине скорой помощи в Шебекино погиб фельдшер, ещё четыре человека пострадали - За день ПВО уничтожила 112 украинских беспилотников над регионами России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

белгородская область

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, белгородская область, украина, россия, сво, спецоперация