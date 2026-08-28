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Госдолг Украины демонстрирует стабильность в превышении ВВП

Госдолг Украины демонстрирует стабильность в превышении ВВП - 28.08.2026 Украина.ру

Госдолг Украины демонстрирует стабильность в превышении ВВП

ВВП Украины меньше её госдолга. Об этом 28 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на статистические данные

2026-08-28T19:52

2026-08-28T19:52

2026-08-28T19:52

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Государственный долг Украины по итогам июля достиг 105,7% её номинального ВВП. На это указывает статистика Минфина постсоветской республики.В июле государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум - на конец месяца он достиг $214,18 млрд.Госстат Украины сообщал, что номинальный ВВП на конец прошлого года составлял 8,931 триллиона гривен ($202,6 млрд). "Таким образом, отношение госдолга страны к ее номинальному ВВП составило 105,7%", - констатировало информагентство.Оно также отметило, что соотношение задолженности Украины к ее номинальному ВВП беспрерывно растет. К концу 2021 года этот показатель составлял 48,9%, в 2024 - 91,2%. "По итогам 2025 года государственный долг Украины превысил ее номинальный ВВП, достигнув 101,2% от него, - отмечено в публикации. - Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования".Из всех постсоветских республик Украина единственная не достигла показателя реального ВВП советского периода. Экономика УССР в 90-х годах прошлого века производила больше и развивалась динамичнее в ключевых отраслях, нежели после СССР. Поддержка украинской экономики в постсоветский период осуществлялась Россией, после госпереворота 2014 года киевский режим обеспечивали деньгами в долг государства Запада и их финансовые организации.Ранее на эту тему: Украина до сих пор не смогла выйти на уровень ВВП постсоветского периода

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новости, украина, запад, усср, минфин, госстат, бывший ссср, ввп, экономика, госдолг