Госдолг Украины демонстрирует стабильность в превышении ВВП - 28.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260828/gosdolg-ukrainy-demonstriruet-stabilnost-v-prevyshenii-vvp-1082882830.html
Госдолг Украины демонстрирует стабильность в превышении ВВП
Госдолг Украины демонстрирует стабильность в превышении ВВП - 28.08.2026 Украина.ру
Госдолг Украины демонстрирует стабильность в превышении ВВП
ВВП Украины меньше её госдолга. Об этом 28 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на статистические данные
2026-08-28T19:52
2026-08-28T19:52
новости
украина
запад
усср
минфин
госстат
бывший ссср
ввп
экономика
госдолг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103061/94/1030619472_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_4c09cb7a4c2fb8bbb79987f0c7fcfd36.jpg
Государственный долг Украины по итогам июля достиг 105,7% её номинального ВВП. На это указывает статистика Минфина постсоветской республики.В июле государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум - на конец месяца он достиг $214,18 млрд.Госстат Украины сообщал, что номинальный ВВП на конец прошлого года составлял 8,931 триллиона гривен ($202,6 млрд). "Таким образом, отношение госдолга страны к ее номинальному ВВП составило 105,7%", - констатировало информагентство.Оно также отметило, что соотношение задолженности Украины к ее номинальному ВВП беспрерывно растет. К концу 2021 года этот показатель составлял 48,9%, в 2024 - 91,2%. "По итогам 2025 года государственный долг Украины превысил ее номинальный ВВП, достигнув 101,2% от него, - отмечено в публикации. - Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования".Из всех постсоветских республик Украина единственная не достигла показателя реального ВВП советского периода. Экономика УССР в 90-х годах прошлого века производила больше и развивалась динамичнее в ключевых отраслях, нежели после СССР. Поддержка украинской экономики в постсоветский период осуществлялась Россией, после госпереворота 2014 года киевский режим обеспечивали деньгами в долг государства Запада и их финансовые организации.Ранее на эту тему: Украина до сих пор не смогла выйти на уровень ВВП постсоветского периода
украина
запад
усср
бывший ссср
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103061/94/1030619472_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_5e457c1be9474aa9d4ae8b34b90ddd41.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, усср, минфин, госстат, бывший ссср, ввп, экономика, госдолг
Новости, Украина, Запад, УССР, Минфин, Госстат, бывший СССР, ВВП, экономика, госдолг

Госдолг Украины демонстрирует стабильность в превышении ВВП

19:52 28.08.2026
 
© Фото : коллаж Украина.Ру / Перейти в фотобанкВыживайте сами: почему на Украине не будет пенсий
Выживайте сами: почему на Украине не будет пенсий - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Фото : коллаж Украина.Ру
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
ВВП Украины меньше её госдолга. Об этом 28 августа сообщило РИА Новости со ссылкой на статистические данные
Государственный долг Украины по итогам июля достиг 105,7% её номинального ВВП. На это указывает статистика Минфина постсоветской республики.
В июле государственный внешний и внутренний долг Украины обновил исторический максимум - на конец месяца он достиг $214,18 млрд.
Госстат Украины сообщал, что номинальный ВВП на конец прошлого года составлял 8,931 триллиона гривен ($202,6 млрд).
"Таким образом, отношение госдолга страны к ее номинальному ВВП составило 105,7%", - констатировало информагентство.
Оно также отметило, что соотношение задолженности Украины к ее номинальному ВВП беспрерывно растет. К концу 2021 года этот показатель составлял 48,9%, в 2024 - 91,2%.
"По итогам 2025 года государственный долг Украины превысил ее номинальный ВВП, достигнув 101,2% от него, - отмечено в публикации. - Киевский режим пытается закрывать дыры в бюджете за счет внешнего финансирования. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных обсуждений, а партнеры все чаще предупреждают, что Украине необходимо активизировать поиск источников для самофинансирования".
Из всех постсоветских республик Украина единственная не достигла показателя реального ВВП советского периода. Экономика УССР в 90-х годах прошлого века производила больше и развивалась динамичнее в ключевых отраслях, нежели после СССР. Поддержка украинской экономики в постсоветский период осуществлялась Россией, после госпереворота 2014 года киевский режим обеспечивали деньгами в долг государства Запада и их финансовые организации.
Ранее на эту тему: Украина до сих пор не смогла выйти на уровень ВВП постсоветского периода
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗападУССРМинфинГосстатбывший СССРВВПэкономикагосдолг
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:02В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели новые взрывы
21:00Зрада Экспресс: исторический кокон. Украинцы выбирают союз с Москвой
20:29За день ПВО уничтожила 112 украинских беспилотников над регионами России
20:24В Госдуме заявили, что план "НАТО 3.0" является ловушкой для союзников США
19:59Фолк-хистори: почему на Украине не было учебника по истории? Гаспарян о создании правдивого пособия
19:56Вячеслав Терентьев: Россия выстоит под массированными атаками БПЛА, если обновит ПВО и сделает ее единой
19:52Госдолг Украины демонстрирует стабильность в превышении ВВП
19:36Офис президента Украины назвал цифру ежемесячной мобилизации
19:2428 августа 2026 года, вечерний эфир
19:21Зерно, дроны и евроинтеграция. Что стоит за встречей Зеленского, Санду и Дана в Кишинёве
18:56"Последнее уже наступило" - глава МИД РФ рассказал о трансформации мира
18:40"Костяк составляли колумбийские наемники": Алехин про уничтожение двух штурмовых групп ВСУ
18:12США готовы на уступки по Украине ради нейтралитета России в отношении Китая — Колпашников
18:11Путин рассказал о долге государства и общества
17:58"У России для победы есть всё, от мирной сделки выиграл бы ЕС": как на Западе видят ситуацию на Украине
17:43Часть украинских мужчин лишат отсрочки в сентябре
17:25Европейско-российский удар по Украине, Киев лишает Кишинёв воды. Итоги 28 августа
17:24"На это надо отвечать" — Колпашников о том, зачем Стубб призывает Украину бить по Москве
17:17Эскалация и её сценарии
17:10"Ответ будет "красным": депутат рассказал о возмездии ВС РФ за Севастополь
Лента новостейМолния