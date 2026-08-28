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В Госдуме заявили, что план "НАТО 3.0" является ловушкой для союзников США

В Госдуме заявили, что план "НАТО 3.0" является ловушкой для союзников США - 28.08.2026 Украина.ру

В Госдуме заявили, что план "НАТО 3.0" является ловушкой для союзников США

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным деладам Алексей Чепа заявил, что инициатива Пентагона "НАТО 3.0" фактически перекладывает обеспечение безопасности европейских и азиатских партнёров на их собственные плечи. Об этом сообщили 28 августа РИА новости

2026-08-28T20:24

2026-08-28T20:24

2026-08-28T20:24

нато

госдума

пентагон

дональд трамп

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США искусственно создают и поддерживают напряжённость вокруг Украины, Тайваня и Китая, чтобы подтолкнуть союзников к милитаризации и наращиванию закупок вооружений. Чепа подчеркнул, что страны, не готовые напрямую противостоять России и Китаю, становятся заложниками этой стратегии.Ранее украинский историк Марта Гавришко заявила, что главной угрозой для Европы являются не внешние силы, а вопиющая некомпетентность политиков Евросоюза и их забота о прибылях оружейных производителей. Поводом послужило заявление президента США Дональда Трампа, который после разговора с Владимиром Путиным сообщил, что российского нападения на страны НАТО ждать не стоит. Тему российской угрозы активно продвигают западные медиа и спецслужбы, а Киев использует этот нарратив для получения новой военной помощи - На Украине прислушались к Трампу и рассмотрели "настоящего врага" в ЕС.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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нато, госдума, пентагон, дональд трамп, владимир путин, китай, украина, сша, новости