Путин рассказал о долге государства и общества - 28.08.2026 Украина.ру
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Путин рассказал о долге государства и общества
Путин рассказал о долге государства и общества - 28.08.2026 Украина.ру
Путин рассказал о долге государства и общества
Повышении благополучия граждан является приоритетом, при этом у государства и общества есть особый долг. Об этом 28 августа в Нижнем Новгороде заявил президент России Владимир Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени"
2026-08-28T18:11
2026-08-28T18:11
новости
кремль
россия
нижний новгород
владимир путин
глеб никитин
ветераны сво
форум
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Президент выступил на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", сообщила пресс-служба Кремля."Это особое место для всей России, один из наших крупнейших промышленных, деловых, научных, культурных и духовных центров. Здесь всегда умели сообща решать сложные задачи и трудились на благо Отечества, вставали на его защиту, если было необходимо", - сказал президент.Он отметил связанные с Нижним Новгородом славные страницы истории государства российского. Путин напомнил о подвижничестве многих поколений жителей региона ратные подвиги его уроженцев."И конечно, сразу вспоминаем 1611 год, Второе ополчение, которое было собрано здесь и освободило Москву от интервентов, - сказал президент. - Такие традиции общественного участия, живой гражданской инициативы как нельзя лучше созвучны атмосфере нашего форума. Он объединяет активных, творческих людей, которые любят Россию и верят в неё"."В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России. Нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан сильна Россия и будет сильна в будущем", - констатировал Путин.Он обратил внимание на ветеранов СВО, продолжающих трудиться во благо родины на гражданском поприще."Долг государства и общества - сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству, но уже в экономике, управлении, социальной сфере", - сказал Путин.Он пожелал успехов ветеранам СВО. Главу государства перед выступлением на форуме познакомили с рядом идей, представленных на мероприятии. "Они касаются важнейших для нашей страны направлений. Это наше развитие в космосе, повышение качества работы фельдшерско-акушерских пунктов, первичного звена здравоохранения, это меры, направленные на поддержку семей с детьми, создание новых возможностей для реализации молодых людей нашей страны", - уточнил Путин.Также президент России провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Главе государства подготовили презентацию нового автомобиля "Волга". Больше новостей дня представлено в обзоре Европейско-российский удар по Украине, Киев лишает Кишинёв воды. Итоги 28 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, кремль, россия, нижний новгород, владимир путин, глеб никитин, ветераны сво, форум
Новости, Кремль, Россия, Нижний Новгород, Владимир Путин, Глеб Никитин, ветераны СВО, форум

Путин рассказал о долге государства и общества

18:11 28.08.2026
 
© Фото : www.kremlin.ru
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Фото : www.kremlin.ru
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Повышении благополучия граждан является приоритетом, при этом у государства и общества есть особый долг. Об этом 28 августа в Нижнем Новгороде заявил президент России Владимир Путин на форуме "Сильные идеи для нового времени"
Президент выступил на пленарном заседании форума Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", сообщила пресс-служба Кремля.
"Это особое место для всей России, один из наших крупнейших промышленных, деловых, научных, культурных и духовных центров. Здесь всегда умели сообща решать сложные задачи и трудились на благо Отечества, вставали на его защиту, если было необходимо", - сказал президент.
Он отметил связанные с Нижним Новгородом славные страницы истории государства российского. Путин напомнил о подвижничестве многих поколений жителей региона ратные подвиги его уроженцев.
"И конечно, сразу вспоминаем 1611 год, Второе ополчение, которое было собрано здесь и освободило Москву от интервентов, - сказал президент. - Такие традиции общественного участия, живой гражданской инициативы как нельзя лучше созвучны атмосфере нашего форума. Он объединяет активных, творческих людей, которые любят Россию и верят в неё".
"В интересах укрепления суверенитета боремся за настоящее, будущее России. Нашими практическими усилиями, направленными на повышение благополучия граждан сильна Россия и будет сильна в будущем", - констатировал Путин.
Он обратил внимание на ветеранов СВО, продолжающих трудиться во благо родины на гражданском поприще.
"Долг государства и общества - сделать так, чтобы каждый ветеран специальной военной операции мог и дальше служить Отечеству, но уже в экономике, управлении, социальной сфере", - сказал Путин.
Он пожелал успехов ветеранам СВО.
Главу государства перед выступлением на форуме познакомили с рядом идей, представленных на мероприятии.
"Они касаются важнейших для нашей страны направлений. Это наше развитие в космосе, повышение качества работы фельдшерско-акушерских пунктов, первичного звена здравоохранения, это меры, направленные на поддержку семей с детьми, создание новых возможностей для реализации молодых людей нашей страны", - уточнил Путин.
Также президент России провел встречу с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным. Главе государства подготовили презентацию нового автомобиля "Волга".
Больше новостей дня представлено в обзоре Европейско-российский удар по Украине, Киев лишает Кишинёв воды. Итоги 28 августа
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