https://ukraina.ru/20260828/v-mid-soobschili-o-prakticheskikh-rezultatakh-kanala-svyazi-mezhdu-ombudsmenami-rossii-i-ukrainy-1082885322.html
В МИД сообщили о практических результатах канала связи между омбудсменами России и Украины
В МИД сообщили о практических результатах канала связи между омбудсменами России и Украины - 28.08.2026 Украина.ру
В МИД сообщили о практических результатах канала связи между омбудсменами России и Украины
Гуманитарный канал коммуникации, установленный между уполномоченными по правам человека России и Украины, уже приносит практические плоды. Об этом 28 августа заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РИА Новости
2026-08-28T21:48
2026-08-28T21:48
2026-08-28T21:48
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Он отметил, что взаимодействие между омбудсменами позволяет решать конкретные вопросы в гуманитарной сфере, несмотря на сложность переговорного процесса. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова ранее сообщала, что переговоры с Киевом по обменам пленными идут непросто, и Украина не всегда забирает своих граждан. Однако, несмотря на это, канал остаётся рабочим и востребованнымРанее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации в зарубежных СМИ о возможной эскалации со стороны Москвы являются традиционной страшилкой. Он подчеркнул, что динамика на линии фронта приносит тяжёлые последствия для Киева, а мирные переговоры в настоящее время находятся на паузе. Песков также отметил, что украинские власти осведомлены о требованиях России, но отказываются обсуждать их политическим путём - "Традиционная страшилка": Песков ответил на вбросы о подготовке эскалации со стороны РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
мид, украина.ру, дмитрий песков, михаил галузин, киев, украина, россия, новости
МИД, Украина.ру, Дмитрий Песков, Михаил Галузин, Киев, Украина, Россия, Новости
В МИД сообщили о практических результатах канала связи между омбудсменами России и Украины
Гуманитарный канал коммуникации, установленный между уполномоченными по правам человека России и Украины, уже приносит практические плоды. Об этом 28 августа заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РИА Новости
Он отметил, что взаимодействие между омбудсменами позволяет решать конкретные вопросы в гуманитарной сфере, несмотря на сложность переговорного процесса.
Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова ранее сообщала, что переговоры с Киевом по обменам пленными идут непросто, и Украина не всегда забирает своих граждан.
Однако, несмотря на это, канал остаётся рабочим и востребованным
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации в зарубежных СМИ о возможной эскалации со стороны Москвы являются традиционной страшилкой.
Он подчеркнул, что динамика на линии фронта приносит тяжёлые последствия для Киева, а мирные переговоры в настоящее время находятся на паузе.
Песков также отметил, что украинские власти осведомлены о требованиях России, но отказываются обсуждать их политическим путём - "Традиционная страшилка": Песков ответил на вбросы о подготовке эскалации со стороны РФ. Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.