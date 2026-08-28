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В МИД сообщили о практических результатах канала связи между омбудсменами России и Украины

В МИД сообщили о практических результатах канала связи между омбудсменами России и Украины - 28.08.2026 Украина.ру

В МИД сообщили о практических результатах канала связи между омбудсменами России и Украины

Гуманитарный канал коммуникации, установленный между уполномоченными по правам человека России и Украины, уже приносит практические плоды. Об этом 28 августа заявил заместитель главы Министерства иностранных дел России Михаил Галузин в интервью РИА Новости

2026-08-28T21:48

2026-08-28T21:48

2026-08-28T21:48

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Он отметил, что взаимодействие между омбудсменами позволяет решать конкретные вопросы в гуманитарной сфере, несмотря на сложность переговорного процесса. Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова ранее сообщала, что переговоры с Киевом по обменам пленными идут непросто, и Украина не всегда забирает своих граждан. Однако, несмотря на это, канал остаётся рабочим и востребованнымРанее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что публикации в зарубежных СМИ о возможной эскалации со стороны Москвы являются традиционной страшилкой. Он подчеркнул, что динамика на линии фронта приносит тяжёлые последствия для Киева, а мирные переговоры в настоящее время находятся на паузе. Песков также отметил, что украинские власти осведомлены о требованиях России, но отказываются обсуждать их политическим путём - "Традиционная страшилка": Песков ответил на вбросы о подготовке эскалации со стороны РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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мид, украина.ру, дмитрий песков, михаил галузин, киев, украина, россия, новости