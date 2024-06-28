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Выдрин назвал США невероятно эгоцентрической страной
Выдрин назвал США невероятно эгоцентрической страной - 27.06.2024 Украина.ру
Выдрин назвал США невероятно эгоцентрической страной
США — невероятно эгоцентрическая страна. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
2024-06-28T03:00
2024-06-28T03:00
2024-06-27T09:46
новости
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политолог
россия
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"Это мы (россияне) традиционно вовлечены — духовно, эмоционально — практически во все мировые события. Это про нас "Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать…". А для типичных янки, мир ограничен средой его обитания — карьерой, заработком, бытовыми удобствами. Иногда — гольфовым полем", - сыронизировал Выдрин.По его мнению, "почти 900 американских баз по всему миру — попытка их элиты по "расширению сознания" своих сограждан".Подробнее о США и их "мирном плане" — в материале Анны Черкасовой Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, дмитрий выдрин, страна, политолог, россия
Новости, США, Дмитрий Выдрин, страна, политолог, Россия
Выдрин назвал США невероятно эгоцентрической страной
США — невероятно эгоцентрическая страна. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин
"Это мы (россияне) традиционно вовлечены — духовно, эмоционально — практически во все мировые события. Это про нас "Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать…". А для типичных янки, мир ограничен средой его обитания — карьерой, заработком, бытовыми удобствами. Иногда — гольфовым полем", - сыронизировал Выдрин.
По его мнению, "почти 900 американских баз по всему миру — попытка их элиты по "расширению сознания" своих сограждан".
"Попытка провалившаяся", - указал политолог.
Подробнее о США и их "мирном плане" — в материале Анны Черкасовой Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру.