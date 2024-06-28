https://ukraina.ru/20240628/1055870585.html

Выдрин назвал США невероятно эгоцентрической страной

Выдрин назвал США невероятно эгоцентрической страной - 27.06.2024 Украина.ру

Выдрин назвал США невероятно эгоцентрической страной

США — невероятно эгоцентрическая страна. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру политолог и политтехнолог Дмитрий Выдрин

2024-06-28T03:00

2024-06-28T03:00

2024-06-27T09:46

новости

сша

дмитрий выдрин

страна

политолог

россия

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"Это мы (россияне) традиционно вовлечены — духовно, эмоционально — практически во все мировые события. Это про нас "Я хату покинул, пошел воевать, чтоб землю в Гренаде крестьянам отдать…". А для типичных янки, мир ограничен средой его обитания — карьерой, заработком, бытовыми удобствами. Иногда — гольфовым полем", - сыронизировал Выдрин.По его мнению, "почти 900 американских баз по всему миру — попытка их элиты по "расширению сознания" своих сограждан".Подробнее о США и их "мирном плане" — в материале Анны Черкасовой Три идеи для мира от Дмитрия Выдрина: реальность, нормальность, моральность на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, дмитрий выдрин, страна, политолог, россия