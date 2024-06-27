Шольц требует денег от ЕС на содержание украинских беженцев
16:40 27.06.2024 (обновлено: 16:46 27.06.2024)
Шольц
Европейскому союзу следует выделять больше средств странам, принимающим беженцев из Украины. Такое требование письменно изложил канцлер Германии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, о чем сам сообщил в ходе саммита ЕС в Брюсселе, передает газета Politico
К письму Шольца присоединились премьер-министр Польши Дональд Туск и его чешский коллега Петр Фиала. Именно эти страны, по мнению немецкого канцлера, приняли больше всего украинских беженцев.
"Вместе с моими коллегами, я считаю, что пришло время принять решение... чтобы Европа предоставила этим странам специальную финансовую поддержку для обеспечения социальной помощи (беженцам), профессионального обучения, языковых курсов и всех других вещей", – приводит издание слова Шольца.
Ранее украинским беженцам предложили или учить немецкий и работать, или покинуть Германию.
Напомним, среди более миллиона украинцев в ФРГ людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть, следует из официальных данных.
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