Шольц требует денег от ЕС на содержание украинских беженцев

Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии

"Таурус" — это наступательное вооружение с дальностью стрельбы до 500 километров. С учетом невменяемости киевского режима, он может попытаться атаковать им АЭС на территории России и другие критически важные объекты. Для Берлина - это страшный сон. Потому что такие атаки ВСУ по России могут привести к ударам возмездия уже по германской территории.