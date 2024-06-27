Шольц требует денег от ЕС на содержание украинских беженцев - 27.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240627/1055888554.html
Шольц требует денег от ЕС на содержание украинских беженцев
Шольц требует денег от ЕС на содержание украинских беженцев - 27.06.2024 Украина.ру
Шольц требует денег от ЕС на содержание украинских беженцев
Европейскому союзу следует выделять больше средств странам, принимающим беженцев из Украины. Такое требование письменно изложил канцлер Германии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, о чем сам сообщил в ходе саммита ЕС в Брюсселе, передает газета Politico
2024-06-27T16:40
2024-06-27T16:46
новости
германия
олаф шольц
украина
ес
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
брюссель
украинские беженцы
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1c/1055334460_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fdae419237369660c4e192f7a65fae6d.jpg.webp
К письму Шольца присоединились премьер-министр Польши Дональд Туск и его чешский коллега Петр Фиала. Именно эти страны, по мнению немецкого канцлера, приняли больше всего украинских беженцев. Ранее украинским беженцам предложили или учить немецкий и работать, или покинуть Германию. Напомним, среди более миллиона украинцев в ФРГ людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть, следует из официальных данных.Зачем и кем Запад может заменить действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца читайте в интервью изданию Украина.ру писателя Владимира Видеманна.
https://ukraina.ru/20240609/1055567546.html
германия
украина
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1c/1055334460_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_5541cb65d7c62890161703e9edafa222.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, германия, олаф шольц, украина, ес, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, брюссель, украинские беженцы, сво
Новости, Германия, Олаф Шольц, Украина, ЕС, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия, Брюссель, украинские беженцы, СВО

Шольц требует денег от ЕС на содержание украинских беженцев

16:40 27.06.2024 (обновлено: 16:46 27.06.2024)
 
Шольц
Шольц
Читать в
Европейскому союзу следует выделять больше средств странам, принимающим беженцев из Украины. Такое требование письменно изложил канцлер Германии главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, о чем сам сообщил в ходе саммита ЕС в Брюсселе, передает газета Politico
К письму Шольца присоединились премьер-министр Польши Дональд Туск и его чешский коллега Петр Фиала. Именно эти страны, по мнению немецкого канцлера, приняли больше всего украинских беженцев.
"Вместе с моими коллегами, я считаю, что пришло время принять решение... чтобы Европа предоставила этим странам специальную финансовую поддержку для обеспечения социальной помощи (беженцам), профессионального обучения, языковых курсов и всех других вещей", – приводит издание слова Шольца.
Ранее украинским беженцам предложили или учить немецкий и работать, или покинуть Германию.
Напомним, среди более миллиона украинцев в ФРГ людьми трудоспособного возраста являются более 800 тысяч, из них работают примерно четверть, следует из официальных данных.
Зачем и кем Запад может заменить действующего канцлера ФРГ Олафа Шольца читайте в интервью изданию Украина.ру писателя Владимира Видеманна.
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 09.06.2024
9 июня, 13:50
Не ядерного удара. Эксперт о том, какого ответа России из-за Украины больше всего боятся в Германии"Таурус" — это наступательное вооружение с дальностью стрельбы до 500 километров. С учетом невменяемости киевского режима, он может попытаться атаковать им АЭС на территории России и другие критически важные объекты. Для Берлина - это страшный сон. Потому что такие атаки ВСУ по России могут привести к ударам возмездия уже по германской территории.
 
НовостиГерманияОлаф ШольцУкраинаЕСУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссияБрюссельукраинские беженцыСВО
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
17:41Милорад Додик: СВО создаст новый мировой порядок, при котором уже никто не сможет уничтожать сербов
17:34Мир на Украине не наступит без снятия всех антироссийских санкций – Медведев
17:04Германия может предоставить больше базовой подготовки ВСУ с 2025 года
17:00Белоруссия станет членом ЕС вслед за Украиной – Зеленский
16:40Шольц требует денег от ЕС на содержание украинских беженцев
16:25700 км трибалтийских тигров. Прибалтика и Польша поняли, что коррупция – это прибыльно
16:10Зеленский выразил готовность к переговорам и подписал с ЕС соглашение о безопасности
16:05"Коля Котлета" как символ современной Украины. Караван лает, а собака идет
16:02Украина мракобесная: зачем Зеленскому боевые маги, а ВСУ - реинкарнация в Европе
15:44Очистилось от Украины. Как Россия вернула осетра в Азовское море
15:34Орбан требует признать Закарпатье традиционной венгерской областью
15:25НАТО не против возведения линии обороны на восточных границах - Столтенберг
14:51В Одессе блогеры пытались сорвать мобилизацию, но были пойманы СБУ
14:36Светлое будущее США и России: Джексон Хинкл побывал в новых регионах и рассказал о кризисе Америки
14:17Зеленскому от ЕС предоставят письменные гарантии и €1,9 млрд
13:45ВС РФ успешно поразили украинские аэродромы – Минобороны
13:39"Заезженные, избитые аргументы": США отрицают причастность к удару по Севастополю
13:21Киев разрешил мобилизацию нескольких категорий студентов
13:00Немцам за деньги предлагают посмотреть на русскую балалайку, водку и самовар, чтобы помочь Украине
13:00Беглецы готовят теракты, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 июня
Лента новостейМолния