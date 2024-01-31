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Украинским беженцам предложили или учить немецкий и работать, или покинуть ФРГ

Украинским беженцам предложили или учить немецкий и работать, или покинуть ФРГ - 31.01.2024 Украина.ру

Украинским беженцам предложили или учить немецкий и работать, или покинуть ФРГ

Германия должна ускорить процесс депортации, заявил сопредседатель немецкой партии СДПГ Ларс Клингбайль. Об этом сообщили журналисты немецкой газеты Die Tageszeitung

2024-01-31T14:42

2024-01-31T14:42

2024-01-31T14:42

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Лидер СДПГ Ларс Клингбайль напомнил о принятом Бундестагом законе. Закон облегчил депортацию иностранцев, которые должны покинуть Германию. По его словам, у федеральных земель "теперь есть возможности - и они должны их использовать".По мнению политика, Германии необходимо совершенствовать процедуру приема людей, их интеграции и трудоустройства. Клингбайль заявил, что Германии нужны квалифицированные работники из-за рубежа, это позволит стране оставаться сильной.Он отметил, что среди украинских беженцев наблюдается низкий уровень занятости.Депутат парламента Нидерландов Мона Кейзер ранее выступила с инициативой, что украинских беженцев из Европы можно оправлять обратно в те части их страны, например, на Западную Украину.

https://ukraina.ru/20240123/1052848434.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, украина, германия, зарубежье, украинские беженцы, беженцы, депортация