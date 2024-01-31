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Украинским беженцам предложили или учить немецкий и работать, или покинуть ФРГ
Украинским беженцам предложили или учить немецкий и работать, или покинуть ФРГ - 31.01.2024 Украина.ру
Украинским беженцам предложили или учить немецкий и работать, или покинуть ФРГ
Германия должна ускорить процесс депортации, заявил сопредседатель немецкой партии СДПГ Ларс Клингбайль. Об этом сообщили журналисты немецкой газеты Die Tageszeitung
2024-01-31T14:42
2024-01-31T14:42
2024-01-31T14:42
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Лидер СДПГ Ларс Клингбайль напомнил о принятом Бундестагом законе. Закон облегчил депортацию иностранцев, которые должны покинуть Германию. По его словам, у федеральных земель "теперь есть возможности - и они должны их использовать".По мнению политика, Германии необходимо совершенствовать процедуру приема людей, их интеграции и трудоустройства. Клингбайль заявил, что Германии нужны квалифицированные работники из-за рубежа, это позволит стране оставаться сильной.Он отметил, что среди украинских беженцев наблюдается низкий уровень занятости.Депутат парламента Нидерландов Мона Кейзер ранее выступила с инициативой, что украинских беженцев из Европы можно оправлять обратно в те части их страны, например, на Западную Украину.
https://ukraina.ru/20240123/1052848434.html
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новости, украина, германия, зарубежье, украинские беженцы, беженцы, депортация
Новости, Украина, Германия, Зарубежье, украинские беженцы, беженцы, депортация
Украинским беженцам предложили или учить немецкий и работать, или покинуть ФРГ
Германия должна ускорить процесс депортации, заявил сопредседатель немецкой партии СДПГ Ларс Клингбайль. Об этом сообщили журналисты немецкой газеты Die Tageszeitung
Лидер СДПГ Ларс Клингбайль напомнил о принятом Бундестагом законе. Закон облегчил депортацию иностранцев, которые должны покинуть Германию. По его словам, у федеральных земель "теперь есть возможности - и они должны их использовать".
По мнению политика, Германии необходимо совершенствовать процедуру приема людей, их интеграции и трудоустройства. Клингбайль заявил, что Германии нужны квалифицированные работники из-за рубежа, это позволит стране оставаться сильной.
Он отметил, что среди украинских беженцев наблюдается низкий уровень занятости.
"Те, кто находится здесь, должны как можно скорее выучить немецкий язык и работать,“ – сказал Клингбайль.
Депутат парламента Нидерландов Мона Кейзер ранее выступила с инициативой, что украинских беженцев из Европы можно оправлять обратно в те части их страны, например, на Западную Украину.