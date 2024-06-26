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"Обслуживает интересы США": Картаполов о смене генсека НАТО
"Обслуживает интересы США": Картаполов о смене генсека НАТО - 26.06.2024 Украина.ру
"Обслуживает интересы США": Картаполов о смене генсека НАТО
С приходом нового генсека НАТО для России ничего не поменяется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов журналистам РИА Новости
2024-06-26T12:36
2024-06-26T12:36
2024-06-26T12:36
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Агентство Франс Пресс ранее сообщило, что уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте займет должность генсека НАТО. Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека Североатлантического альянса.Он подчеркнул, что это американская организация, "созданная Америкой для Америки". Поэтому своей какой-то роли натовское руководство не имеет, добавил Картаполов."Кого бы туда не поставили, во главе этой организации – это все равно будет организация, обсуживающая интересы Соединенных Штатов. Поэтому ждать нам от них ничего хорошо не надо", - сказал Картаполов.Йенс Столтенберг занимает должность генсека НАТО с 2014 года. Его полномочия должны были истечь ещё 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Осенью прошлого года мандат Столтенберга продлили еще на год - до 1 октября 2024 года.О новом генсеке НАТО подробнее в материале Маменькин сынок, который любит ходить голышом: кто он, новый генсек НАТО на сайте Украина.ру.
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новости, россия, нидерланды, рютте, йенс столтенберг, нато, америка, сша, генсек
Новости, Россия, Нидерланды, Рютте, Йенс Столтенберг, НАТО, Америка, США, генсек
"Обслуживает интересы США": Картаполов о смене генсека НАТО
С приходом нового генсека НАТО для России ничего не поменяется. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов журналистам РИА Новости
Агентство Франс Пресс ранее сообщило, что уходящий с поста премьер-министра Нидерландов Марк Рютте займет должность генсека НАТО. Рютте сообщил, что планирует уйти в отпуск на три месяца, а затем приступит к работе на посту генсека Североатлантического альянса.
"Ничего не изменится. Дело в том, что НАТО – это такая организация, которая создана для обслуживания интересов Соединенных Штатов и натовские чиновники, они предназначены только для одного - транслировать во внешний контур все, что им говорят из Вашингтона", - заявил Картаполов.
Он подчеркнул, что это американская организация, "созданная Америкой для Америки". Поэтому своей какой-то роли натовское руководство не имеет, добавил Картаполов.
"Кого бы туда не поставили, во главе этой организации – это все равно будет организация, обсуживающая интересы Соединенных Штатов. Поэтому ждать нам от них ничего хорошо не надо", - сказал Картаполов.
Йенс Столтенберг
занимает должность генсека НАТО с 2014 года. Его полномочия должны были истечь ещё 1 октября 2022 года, однако в марте 2022 лидеры стран альянса в ходе саммита приняли решение о продлении его мандата до 30 сентября 2023 года. Осенью прошлого года мандат Столтенберга продлили еще на год - до 1 октября 2024 года.