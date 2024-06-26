https://ukraina.ru/20240626/1055864965.html

Как командование ВСУ наживается на строительстве укреплений, сообщило украинское госпредприятие

Как командование ВСУ наживается на строительстве укреплений, сообщило украинское госпредприятие - 26.06.2024 Украина.ру

Как командование ВСУ наживается на строительстве укреплений, сообщило украинское госпредприятие

Кубометр древесины, предназначенный для строительства укреплений украинской армии, обойдется более чем на 500 гривен дороже ранее заявленной стоимости из-за необоснованного отказа госпредприятию "Леса Украины", которое собиралось поставить материал по самой низкой цене. Об этом сообщила пресс-служба компании

2024-06-26T17:59

2024-06-26T17:59

2024-06-26T18:06

новости

владимир зеленский

вооруженные силы украины

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харьковская область

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Речь идет о тендере в электронной системе Prozorro на закупку древесины для Вооруженных сил страны, который госпредприятие получило. Так, "Леса Украины" должны были поставить почти 28 тысяч кубометров за 3750 гривен за м3 с доставкой. Общая сумма составила 104,2 миллионов гривен. Через месяц после победы в тендере один из участников, предлагавший за свои услуги не менее 119,4 миллионов гривен, обратился в Антимонопольный комитет с жалобой, которую можно было оспорить в рабочем порядке, уточнили в пресс-службе. Вместо этого, тендер у "Лесов" забрали. Примечательно также то, что пожаловавшийся участник закупает материал также у госпредприятия. Принятое решение удвоит растраты на оборону, заключили в ведомстве. "Военные будут вынуждены платить за куб нашей же древесины на 546 гривен дороже", - добавили в пресс-службе. Напомним, в ходе весеннего наступления российской армии в Харьковской области вновь были обнажены масштабы украинской коррупции – фортификационные сооружения на некоторых участках были возведены только на отчетной документации. После Зеленский запретил депутатам расследовать вопрос пропажи денег и фортификаций, его Офис ввел цензуру, чтобы дипломаты не распространялись о коррупции в стране.Почему несмотря на усилия оборона ВСУ порвется "как гнилая ткань" читайте в интервью сооснователя информационно-аналитического проекта "Ватфор" Сергея Полетаева.

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новости, владимир зеленский, вооруженные силы украины, укрепления, всу, свобода слова, харьковская область