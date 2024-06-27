"Будем бить мощно и точно": военный корреспондент пригрозил ВСУ ФАБ-3000
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
Военный корреспондент Евгений Линин в интервью изданию Украина.ру предложил бить ФАБ-3000 по укрепрайонам ВСУ
"Например, в Угледаре полно шахтных стволов. Ответвления от них противник превратил в склады с боеприпасами и горючем, пункты временной дислокации личного состава и места хранения техники. Достать их оттуда может только ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции", - объяснил эксперт.
Он указал, что взрыв, который видно на поверхности - не является главной огневой мощью такой бомбы.
"Эта чугунная железяка, просто упав с неба, за счет своей кинетической энергии может разрушить любой подземный объект без всякой взрывчатки. Не говоря уже о том, что у нее три тонны взрывчатого вещества. Так что ВСУ, которые сейчас находятся в этих шахтах, очень рискуют. Мы им это показали, применив ФАБы под Харьковом. Мы будем бить мощно и точно", - заверил он.
Подробнее о российском оружии - в материале Кирилла Курбатова Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит СШАна сайте Украина.ру.