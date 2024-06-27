"Будем бить мощно и точно": военный корреспондент пригрозил ВСУ ФАБ-3000

"Эта чугунная железяка, просто упав с неба, за счет своей кинетической энергии может разрушить любой подземный объект без всякой взрывчатки. Не говоря уже о том, что у нее три тонны взрывчатого вещества. Так что ВСУ, которые сейчас находятся в этих шахтах, очень рискуют. Мы им это показали, применив ФАБы под Харьковом. Мы будем бить мощно и точно", - заверил он.