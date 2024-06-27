"Будем бить мощно и точно": военный корреспондент пригрозил ВСУ ФАБ-3000 - 27.06.2024 Украина.ру
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"Будем бить мощно и точно": военный корреспондент пригрозил ВСУ ФАБ-3000
"Будем бить мощно и точно": военный корреспондент пригрозил ВСУ ФАБ-3000 - 27.06.2024 Украина.ру
"Будем бить мощно и точно": военный корреспондент пригрозил ВСУ ФАБ-3000
Военный корреспондент Евгений Линин в интервью изданию Украина.ру предложил бить ФАБ-3000 по укрепрайонам ВСУ
2024-06-27T03:20
2024-06-27T03:20
угледар
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вооруженные силы украины
бомба
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"Например, в Угледаре полно шахтных стволов. Ответвления от них противник превратил в склады с боеприпасами и горючем, пункты временной дислокации личного состава и места хранения техники. Достать их оттуда может только ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции", - объяснил эксперт.Он указал, что взрыв, который видно на поверхности - не является главной огневой мощью такой бомбы.Подробнее о российском оружии - в материале Кирилла Курбатова Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит СШАна сайте Украина.ру.
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угледар, харьков, новости, россия, вооруженные силы украины, бомба
Угледар, Харьков, Новости, Россия, Вооруженные силы Украины, бомба

"Будем бить мощно и точно": военный корреспондент пригрозил ВСУ ФАБ-3000

03:20 27.06.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУвоеннослужащий ВСУ
военнослужащий ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.06.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Генеральний штаб ЗСУ
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Военный корреспондент Евгений Линин в интервью изданию Украина.ру предложил бить ФАБ-3000 по укрепрайонам ВСУ
"Например, в Угледаре полно шахтных стволов. Ответвления от них противник превратил в склады с боеприпасами и горючем, пункты временной дислокации личного состава и места хранения техники. Достать их оттуда может только ФАБ-3000 с модулем планирования и коррекции", - объяснил эксперт.
Он указал, что взрыв, который видно на поверхности - не является главной огневой мощью такой бомбы.
"Эта чугунная железяка, просто упав с неба, за счет своей кинетической энергии может разрушить любой подземный объект без всякой взрывчатки. Не говоря уже о том, что у нее три тонны взрывчатого вещества. Так что ВСУ, которые сейчас находятся в этих шахтах, очень рискуют. Мы им это показали, применив ФАБы под Харьковом. Мы будем бить мощно и точно", - заверил он.
Подробнее о российском оружии - в материале Кирилла Курбатова Военкор Евгений Линин: У России появилась "лопата", которая закопает ВСУ в шахтах Донбасса и отомстит СШАна сайте Украина.ру.
 
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