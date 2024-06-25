https://ukraina.ru/20240625/1055843661.html

Нефть, продовольствие и просто сотрудничество. Премьер Индии посетит Москву впервые почти за десять лет

Нефть, продовольствие и просто сотрудничество. Премьер Индии посетит Москву впервые почти за десять лет - 25.06.2024 Украина.ру

Нефть, продовольствие и просто сотрудничество. Премьер Индии посетит Москву впервые почти за десять лет

Индийский лидер Нарендра Моди, лидер правящей "Бхаратия джаната парти" (Индийской народной партии), который недавно был в третий раз избран на пост премьер-министра Индии, собирается посетить с визитом Москву.

2024-06-25T16:50

2024-06-25T16:50

2024-06-25T17:51

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По данным The Tribune, Нарендра Моди окажется в российской столице уже 8 июля – для того, чтобы "подчеркнуть взаимодействие между историческими партнерами Индией и Россией" и обсудить с российским президентом ключевые вопросы глобальной повестки в экономике и политике. Хотя официально даты встречи пока не озвучены.Издание называет факторы, которые указывают на высокую значимость предстоящей поездки.Для начала, это самостоятельный визит, не приуроченный к предстоящему саммиту БРИКС в Казани, где ожидается коллективная встреча лидеров этого международного экономического альянса, а также переговоры на полях мероприятия.При этом индийский премьер буквально накануне в третий раз возглавил правительство после продолжительных выборов, которые продолжались сорок четыре дня – с апреля по начало июня, и забрали у Моди немало сил.Ведь это самая населенная страна на планете, где в электоральном процессе задействована огромная масса людей, а политическая ситуация на местном уровне зачастую может быть очень сложной.Перед Моди стоит много важных и неотложных задач. Однако, несмотря на это, он первым делом решил поехать в Россию. Поездка давно назрела – ведь в последний раз Нарендра Моди посещал Россию в 2019 году, еще до коронавирусной пандемии, совершив поездку во Владивосток.В самой Москве нынешний индийский премьер-министр не был почти десять лет – с 2015 года. Так что сейчас у него будет возможность увидеть множество впечатляющих изменений. Если на это найдется время – поскольку, по предварительным данным, июльский визит продлится два дня.Конечно, в последние годы российский президент активно контактировал с индийским премьером. В 2021 году Владимир Путин посетил Дели, а в следующем, 2022 году, он побеседовал с Нарендрой Моди во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Самарканде.В 2023 году лидеры общались между собой в дистанционном режиме, однако пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщал о том, что прорабатывается возможность их личной встречи – в силу того, что экономические контакты Индии и России стремительно развиваются, что требует решения целого ряда вопросов практического порядка.Импорт нефти из Российской Федерации в Индию вырос в прошлом месяце до рекордной отметки – 2,1 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, Россия закрепляет за собой статус основного поставщика нефти на индийский рынок, уверенно опережая Ирак и Саудовскую Аравию. В прежние времена Индия всегда поддерживала свою экономику за счет экспорта ближневосточной нефти, но за последние три года ситуация полностью изменилась.Западные санкции не способны помешать этому процессу, потому что их можно обойти с помощью создания новых фирм, зарегистрированных на резидентов из разных стран, буквально по всему миру – от Дубая и до Гонконга.Проблемы с взаимозачетами, конечно, имеются. И о них, с высокой долей вероятности, как раз и будут говорить во время встречи в Москве.Однако западные издания с неудовольствием пишут, что российские компании-экспортеры уверенно выстраивают отношения с индийскими властями. Так что связанные с санкциями неприятности – например, вопросы судовой страховки – удается преодолеть, и танкеры с российской нефтью успешно разгружаются в портах Индостана.Важно еще раз подчеркнуть – индийская сторона крайне заинтересована в наращивании российского нефтяного экспорта.Для начала, российская нефть нужна Индии для удовлетворения собственных внутренних нужд. По мере роста населения растет и энергопотребление, так что без стабильных поставок энергоносителей живущая на бензине страна просто-напросто остановится.Кроме того, по некоторым данным, индийские компании с выгодой занимаются реэскспортом российских нефтепродуктов – в том числе, в ту же Европу. И это приносит местной экономике немалую прибыль.То же касается экспорта российского продовольствия. По данным агентства "Интерфакс", за последние три года вывоз продукции российского аграрно-промышленного комплекса в Индию вырос в 3,5 раза, и в течение прошлого года доходы от него превысили миллиард долларов.Индийцы закупают у россиян подсолнечное и соевое масло, бобовые, пшеницу, и многие другие продукты.Никакие санкции этому по существу никак не мешают, а альтернативы взаимовыгодной торговле, на самом деле, тоже не существует. Ведь растущее население самой населенной страны мира нужно прокормить.Такое масштабное сотрудничество в экономике не могло не повлиять на политические вопросы. В 2022 году Запад очень надеялся включить Индию в антироссийский блок – используя для этого непростые отношения между Дели и Пекином, который поддерживал с Москвой стабильные партнерские отношения.При этом США заигрывали с индийцами, обещая, что ставка на "демократические ценности" – то есть, поддержка Украины – якобы принесет им серьезные преференции.Однако из этого ничего не вышло. Индийские власти опираются на интересы своей страны. Они прекрасно осознают, что пресловутая демократическая повестка не заменит ни энергоносители, ни продукты питания.В Дели сделали ставку на сохранение давно сложившихся добрососедских отношений с Россией. В частности, индийцы не стали подписывать итоговое коммюнике на так называемом саммите мира, который проводился в Швейцарии по инициативе Украины и США.Нарендра Моди довольно демонстративно проигнорировал это мероприятие, куда его приглашали из Вашингтона и Киева. А теперь сообщается о его предстоящей поездке в Москву, что наверняка вызовет на Западе серьезное недовольство.Ведь визит Моди еще раз опровергнет мифы об изоляции России, указывая на ее растущий авторитет среди государств Глобального Юга.О попытках Запада воздействовать на страны − партнёры Москвы: Новый способ давления на Россию? Запад пытается взять страны БРИКС "на слезу"

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эксклюзив, индия, россия, москва, владимир путин, дмитрий песков, брикс, санкции, сша