Новый способ давления на Россию? Запад пытается взять страны БРИКС "на слезу" - 17.06.2024 Украина.ру
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Новый способ давления на Россию? Запад пытается взять страны БРИКС "на слезу"
Новый способ давления на Россию? Запад пытается взять страны БРИКС "на слезу" - 17.06.2024 Украина.ру
Новый способ давления на Россию? Запад пытается взять страны БРИКС "на слезу"
После начала специальной военной операции РФ на Украине и введения Западом экономических санкций значимость интеграционного объединения БРИКС для России возросла многократно, как в экономическом, там и в политическом смысле
2024-06-17T19:19
2024-06-17T19:19
эксклюзив
брикс
россия
запад
дмитрий медведев
александр стубб
ес
трухачев
валюта
совбез
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По словам председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, укрепление взаимоотношений с партнерами по БРИКС в период, когда против России применяются экономические санкции, чрезвычайно важно в сфере межбанковской кооперации.В рамках объединения особое внимание уделяется трансформации системы международных расчетов и расширению использования национальных валют во взаимной торговле, подчеркнул Медведев, выступая на пленарном заседании международного межпартийного форума "Единой России" 17 июня в Москве.Днем ранее, на закрытии конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке страны БРИКС отказались подписывать декларацию, сформулированную по итогам этого мероприятия. Индия, которая является одним из соучредителей БРИКС, объяснила позже свое решение тем, что в мероприятии не участвовала Россия.Документ также отказались поддержать и другие члены объединения - Бразилия, ЮАР, ОАЭ, Саудовская Аравия.В условиях санкций политический вес пока ещё неформального объединения БРИКС возрастает изо дня в день хотя бы по той причине, которую в своем выступлении обозначил Дмитрий Медведев – это трансформация системы международных расчетов и использование национальных валют во взаимной торговле. Работая вместе с Россией над решением этой задачи, страны БРИКС становятся интересными для Запада, который в их лице видит действенный инструмент для оказания давления на Москву. И чем дальше страны БРИКС зайдут в деле решения задач, поставленных внутри объединения, тем больше интереса они будут вызывать у США и их союзников.В этом контексте особенно интересны два момента только что закончившегося швейцарского саммита, подчеркнул в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.Первый из них – это обращение канцлера Австрии Карла Нехаммера к странам глобального Юга, прежде всего, к БРИКС, отметил политолог."Нехаммер, который выступает в роли переговорщика от имени Запада, слезно обратился к глобальному Югу и сказал – без вашей помощи мы не заставим Россию прийти к миру. Это было что-то новое в поведении Запада. До сих пор они пытались как-то продавить глобальный Юг, но так как им это не удалось, они решили взять его на слезу", - рассказал Трухачев.Второе заявление, заслуживающее внимания, сделал президент Финляндии Александр Стубб, продолжил эксперт."Он обратился к Китаю и сказал – поскольку Россия ваш вассал (я здесь немного перефразирую), вы имеете все возможности надавить на нее", - изложил политолог суть заявления президента Финляндии.По словам Трухачева, Запад пытается всячески ограничить возможности России, но это у него получается через раз."Я не буду говорить, что у них ничего не получается, потому что многие индийские и китайские банки отказываются работать с российскими клиентами, особенно с корпоративными. Поэтому нельзя сказать, что их методы совсем не действуют - потому что и для Китая, и для Индии главным торговым партнером является Евросоюз. Но действуют они не в той степени, в которой бы Западу хотелось", - полагает Вадим Трухачев.Для России развитие интеграционных процессов в рамках БРИКС важно для создания новой конфигурации международных отношений, которую принято называть многополярным миром. Здесь огромную роль играет создание региональных интеграционных объединений и системы финансовых расчетов между странами глобального Юга, в котором крупнейшие развивающиеся рынки стран БРИКС выступают в качестве лидеров.На саммите БРИКС, который в августе 2023 года прошел в Йоханнесбурге, страны объединения затронули вопрос создания единой резервной валюты, которая снизила бы их зависимость от доллара и евро. Предполагается, что курс новой валюты будет рассчитываться на основе корзины, куда будут входить валюты всех участников БРИКС.При этом возможное появление новой единой валюты у стран БРИКС не повлечет за собой отказ от национальных валют, как это произошло при переходе стран Европейского союза на единую валюту евро. Это поможет избежать потенциальных экономических проблем, которые возникли в этом же Евросоюзе из-за разного экономического потенциала стран-участниц объединения.Новая валюта БРИКС упростила бы торговлю между странами объединения, так же, как и финансирование конкретных инфраструктурных, промышленных и других проектов. По оценкам финансовых экспертов, ее появление могло бы оказать положительное влияние на рубль из-за уменьшения санкционного давления. С другой стороны, стабильный спрос на рубль мог бы повлиять на повышение уровня денежных поступлений в страну, что вызвало бы новый виток инфляции.Но перспектива введения единой валюты БРИКС пока выглядят весьма отдаленной. Полноценный переход на единую валюту требует формирования общих правил денежно-кредитной политики, создания Центрального банка, выбора направления фискальной и монетарной политики. По мнениям экспертов, новая валюта БРИКС может появиться не ранее 2050 года.Зато гораздо быстрее может заработать платежная система BRICS PAY, которая разрабатывается с 2019 года. Она позволит как странам, так и обычным гражданам напрямую совершать платежи без необходимости конвертировать валюту в доллары или евро.Но даже с учетом отдаленной перспективы создания единой валюты БРИКС вряд ли способен превратиться в аналог Евросоюза, полагает Вадим Трухачев. По его мнению, на это есть не только экономические, но и географические, культурологические и политические причины."Евросоюз маленький. Возьмите карту мира и посмотрите, какое место на ней занимает Европа. Она маленькая и компактная. Потом европейская идея насчитывает много сотен лет. Там единое культурное ядро, политическое, экономическое", - отметил политолог.Из этого общего ядра несколько выпадают Греция, Болгария и Румыния, но все остальное – это ядро латинского, католического мира, добавил Трухачев."Европейская интеграция смогла так продвинутся, поэтому что страны внутри объединения изначально похожи. А теперь возьмем БРИКС. С одной стороны, Китай, с другой - Индия. Они сами по себе огромные государства и цивилизации. С третьей стороны мусульманский мир, с четвертой ЮАР, с пятой стороны Латинская Америка и Россия. Более-менее хоть в каком-то цивилизационном родстве находятся только Россия и латиноамериканские страны. Все остальное - совершенно разные миры", - полагает эксперт.С другой стороны, сила БРИКС именно в том, что это ситуативное объединение, которое не претендует на то, на что претендует Евросоюз, подчеркнул Трухачев."Преимущество такого объединения – это установление правил в экономике, отчасти в политике, в обход Запада. Основная задача БРИКС – это обход тех, кто пытается навязывать остальным свои правила и выкручивать руки. Это торговля в своих национальных валютах, которые не привязаны к доллару, к евро или к швейцарскому франку. Здесь все-таки акцент на экономических преимуществах и попытке обойти западный диктат", - подытожил Вадим Трухачев.О приоритетах председательства России в БРИКС - в материале Евгении Кондаковой "Единство в многообразии"? Найдут ли страны БРИКС общий знаменатель
https://ukraina.ru/20240523/1055224084.html
https://ukraina.ru/20240615/1055658347.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, брикс, россия, запад, дмитрий медведев, александр стубб, ес, трухачев, валюта, совбез, индия
Эксклюзив, БРИКС, Россия, Запад, Дмитрий Медведев, Александр Стубб, ЕС, Трухачев, валюта, Совбез, Индия

Новый способ давления на Россию? Запад пытается взять страны БРИКС "на слезу"

19:19 17.06.2024
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСаммит БРИКС в ЮАР
Саммит БРИКС в ЮАР - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
Все материалы
После начала специальной военной операции РФ на Украине и введения Западом экономических санкций значимость интеграционного объединения БРИКС для России возросла многократно, как в экономическом, там и в политическом смысле
По словам председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, укрепление взаимоотношений с партнерами по БРИКС в период, когда против России применяются экономические санкции, чрезвычайно важно в сфере межбанковской кооперации.
В рамках объединения особое внимание уделяется трансформации системы международных расчетов и расширению использования национальных валют во взаимной торговле, подчеркнул Медведев, выступая на пленарном заседании международного межпартийного форума "Единой России" 17 июня в Москве.
Днем ранее, на закрытии конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке страны БРИКС отказались подписывать декларацию, сформулированную по итогам этого мероприятия. Индия, которая является одним из соучредителей БРИКС, объяснила позже свое решение тем, что в мероприятии не участвовала Россия.
Документ также отказались поддержать и другие члены объединения - Бразилия, ЮАР, ОАЭ, Саудовская Аравия.
В условиях санкций политический вес пока ещё неформального объединения БРИКС возрастает изо дня в день хотя бы по той причине, которую в своем выступлении обозначил Дмитрий Медведев – это трансформация системы международных расчетов и использование национальных валют во взаимной торговле. Работая вместе с Россией над решением этой задачи, страны БРИКС становятся интересными для Запада, который в их лице видит действенный инструмент для оказания давления на Москву. И чем дальше страны БРИКС зайдут в деле решения задач, поставленных внутри объединения, тем больше интереса они будут вызывать у США и их союзников.
В этом контексте особенно интересны два момента только что закончившегося швейцарского саммита, подчеркнул в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
Первый из них – это обращение канцлера Австрии Карла Нехаммера к странам глобального Юга, прежде всего, к БРИКС, отметил политолог.
"Нехаммер, который выступает в роли переговорщика от имени Запада, слезно обратился к глобальному Югу и сказал – без вашей помощи мы не заставим Россию прийти к миру. Это было что-то новое в поведении Запада. До сих пор они пытались как-то продавить глобальный Юг, но так как им это не удалось, они решили взять его на слезу", - рассказал Трухачев.
Второе заявление, заслуживающее внимания, сделал президент Финляндии Александр Стубб, продолжил эксперт.
"Он обратился к Китаю и сказал – поскольку Россия ваш вассал (я здесь немного перефразирую), вы имеете все возможности надавить на нее", - изложил политолог суть заявления президента Финляндии.
По словам Трухачева, Запад пытается всячески ограничить возможности России, но это у него получается через раз.
"Я не буду говорить, что у них ничего не получается, потому что многие индийские и китайские банки отказываются работать с российскими клиентами, особенно с корпоративными. Поэтому нельзя сказать, что их методы совсем не действуют - потому что и для Китая, и для Индии главным торговым партнером является Евросоюз. Но действуют они не в той степени, в которой бы Западу хотелось", - полагает Вадим Трухачев.
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом - РИА Новости, 1920, 23.05.2024
23 мая, 05:56
Союзники и партнеры России. Все больше стран глобального Юга выступает с дружественных Москве позиций
Для России развитие интеграционных процессов в рамках БРИКС важно для создания новой конфигурации международных отношений, которую принято называть многополярным миром. Здесь огромную роль играет создание региональных интеграционных объединений и системы финансовых расчетов между странами глобального Юга, в котором крупнейшие развивающиеся рынки стран БРИКС выступают в качестве лидеров.
На саммите БРИКС, который в августе 2023 года прошел в Йоханнесбурге, страны объединения затронули вопрос создания единой резервной валюты, которая снизила бы их зависимость от доллара и евро. Предполагается, что курс новой валюты будет рассчитываться на основе корзины, куда будут входить валюты всех участников БРИКС.
При этом возможное появление новой единой валюты у стран БРИКС не повлечет за собой отказ от национальных валют, как это произошло при переходе стран Европейского союза на единую валюту евро. Это поможет избежать потенциальных экономических проблем, которые возникли в этом же Евросоюзе из-за разного экономического потенциала стран-участниц объединения.
Новая валюта БРИКС упростила бы торговлю между странами объединения, так же, как и финансирование конкретных инфраструктурных, промышленных и других проектов. По оценкам финансовых экспертов, ее появление могло бы оказать положительное влияние на рубль из-за уменьшения санкционного давления. С другой стороны, стабильный спрос на рубль мог бы повлиять на повышение уровня денежных поступлений в страну, что вызвало бы новый виток инфляции.
Но перспектива введения единой валюты БРИКС пока выглядят весьма отдаленной. Полноценный переход на единую валюту требует формирования общих правил денежно-кредитной политики, создания Центрального банка, выбора направления фискальной и монетарной политики. По мнениям экспертов, новая валюта БРИКС может появиться не ранее 2050 года.
Зато гораздо быстрее может заработать платежная система BRICS PAY, которая разрабатывается с 2019 года. Она позволит как странам, так и обычным гражданам напрямую совершать платежи без необходимости конвертировать валюту в доллары или евро.
Иван Лошкарев - РИА Новости, 1920, 15.06.2024
15 июня, 08:00
Иван Лошкарев о том, почему БРИКС выстрелил, кто в будущем заменит Китай и подаст голос за Россию в ООНАфрика - это будущая мировая фабрика, каковой сейчас является Китай. Глупо не выстраивать отношения, когда тренд движется в этом направлении. Когда мы говорим об Африке, не надо думать, что мы будем ее содержать. Африка сама неплохо развивается. И сегодня многие африканские страны оплачивают наши услуги, это не безвозмездная помощь.
Но даже с учетом отдаленной перспективы создания единой валюты БРИКС вряд ли способен превратиться в аналог Евросоюза, полагает Вадим Трухачев. По его мнению, на это есть не только экономические, но и географические, культурологические и политические причины.
"Евросоюз маленький. Возьмите карту мира и посмотрите, какое место на ней занимает Европа. Она маленькая и компактная. Потом европейская идея насчитывает много сотен лет. Там единое культурное ядро, политическое, экономическое", - отметил политолог.
Из этого общего ядра несколько выпадают Греция, Болгария и Румыния, но все остальное – это ядро латинского, католического мира, добавил Трухачев.
"Европейская интеграция смогла так продвинутся, поэтому что страны внутри объединения изначально похожи. А теперь возьмем БРИКС. С одной стороны, Китай, с другой - Индия. Они сами по себе огромные государства и цивилизации. С третьей стороны мусульманский мир, с четвертой ЮАР, с пятой стороны Латинская Америка и Россия. Более-менее хоть в каком-то цивилизационном родстве находятся только Россия и латиноамериканские страны. Все остальное - совершенно разные миры", - полагает эксперт.
С другой стороны, сила БРИКС именно в том, что это ситуативное объединение, которое не претендует на то, на что претендует Евросоюз, подчеркнул Трухачев.
"Преимущество такого объединения – это установление правил в экономике, отчасти в политике, в обход Запада. Основная задача БРИКС – это обход тех, кто пытается навязывать остальным свои правила и выкручивать руки. Это торговля в своих национальных валютах, которые не привязаны к доллару, к евро или к швейцарскому франку. Здесь все-таки акцент на экономических преимуществах и попытке обойти западный диктат", - подытожил Вадим Трухачев.
О приоритетах председательства России в БРИКС - в материале Евгении Кондаковой "Единство в многообразии"? Найдут ли страны БРИКС общий знаменатель
 
ЭксклюзивБРИКСРоссияЗападДмитрий МедведевАлександр СтуббЕСТрухачеввалютаСовбезИндия
 
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19:19Новый способ давления на Россию? Запад пытается взять страны БРИКС "на слезу"
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