Новый способ давления на Россию? Запад пытается взять страны БРИКС "на слезу"
После начала специальной военной операции РФ на Украине и введения Западом экономических санкций значимость интеграционного объединения БРИКС для России возросла многократно, как в экономическом, там и в политическом смысле
По словам председателя Совбеза России Дмитрия Медведева, укрепление взаимоотношений с партнерами по БРИКС в период, когда против России применяются экономические санкции, чрезвычайно важно в сфере межбанковской кооперации.
В рамках объединения особое внимание уделяется трансформации системы международных расчетов и расширению использования национальных валют во взаимной торговле, подчеркнул Медведев, выступая на пленарном заседании международного межпартийного форума "Единой России" 17 июня в Москве.
Днем ранее, на закрытии конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке страны БРИКС отказались подписывать декларацию, сформулированную по итогам этого мероприятия. Индия, которая является одним из соучредителей БРИКС, объяснила позже свое решение тем, что в мероприятии не участвовала Россия.
Документ также отказались поддержать и другие члены объединения - Бразилия, ЮАР, ОАЭ, Саудовская Аравия.
В условиях санкций политический вес пока ещё неформального объединения БРИКС возрастает изо дня в день хотя бы по той причине, которую в своем выступлении обозначил Дмитрий Медведев – это трансформация системы международных расчетов и использование национальных валют во взаимной торговле. Работая вместе с Россией над решением этой задачи, страны БРИКС становятся интересными для Запада, который в их лице видит действенный инструмент для оказания давления на Москву. И чем дальше страны БРИКС зайдут в деле решения задач, поставленных внутри объединения, тем больше интереса они будут вызывать у США и их союзников.
В этом контексте особенно интересны два момента только что закончившегося швейцарского саммита, подчеркнул в интервью изданию Украина.ру политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета Вадим Трухачев.
Первый из них – это обращение канцлера Австрии Карла Нехаммера к странам глобального Юга, прежде всего, к БРИКС, отметил политолог.
"Нехаммер, который выступает в роли переговорщика от имени Запада, слезно обратился к глобальному Югу и сказал – без вашей помощи мы не заставим Россию прийти к миру. Это было что-то новое в поведении Запада. До сих пор они пытались как-то продавить глобальный Юг, но так как им это не удалось, они решили взять его на слезу", - рассказал Трухачев.
Второе заявление, заслуживающее внимания, сделал президент Финляндии Александр Стубб, продолжил эксперт.
"Он обратился к Китаю и сказал – поскольку Россия ваш вассал (я здесь немного перефразирую), вы имеете все возможности надавить на нее", - изложил политолог суть заявления президента Финляндии.
По словам Трухачева, Запад пытается всячески ограничить возможности России, но это у него получается через раз.
"Я не буду говорить, что у них ничего не получается, потому что многие индийские и китайские банки отказываются работать с российскими клиентами, особенно с корпоративными. Поэтому нельзя сказать, что их методы совсем не действуют - потому что и для Китая, и для Индии главным торговым партнером является Евросоюз. Но действуют они не в той степени, в которой бы Западу хотелось", - полагает Вадим Трухачев.
Для России развитие интеграционных процессов в рамках БРИКС важно для создания новой конфигурации международных отношений, которую принято называть многополярным миром. Здесь огромную роль играет создание региональных интеграционных объединений и системы финансовых расчетов между странами глобального Юга, в котором крупнейшие развивающиеся рынки стран БРИКС выступают в качестве лидеров.
На саммите БРИКС, который в августе 2023 года прошел в Йоханнесбурге, страны объединения затронули вопрос создания единой резервной валюты, которая снизила бы их зависимость от доллара и евро. Предполагается, что курс новой валюты будет рассчитываться на основе корзины, куда будут входить валюты всех участников БРИКС.
При этом возможное появление новой единой валюты у стран БРИКС не повлечет за собой отказ от национальных валют, как это произошло при переходе стран Европейского союза на единую валюту евро. Это поможет избежать потенциальных экономических проблем, которые возникли в этом же Евросоюзе из-за разного экономического потенциала стран-участниц объединения.
Новая валюта БРИКС упростила бы торговлю между странами объединения, так же, как и финансирование конкретных инфраструктурных, промышленных и других проектов. По оценкам финансовых экспертов, ее появление могло бы оказать положительное влияние на рубль из-за уменьшения санкционного давления. С другой стороны, стабильный спрос на рубль мог бы повлиять на повышение уровня денежных поступлений в страну, что вызвало бы новый виток инфляции.
Но перспектива введения единой валюты БРИКС пока выглядят весьма отдаленной. Полноценный переход на единую валюту требует формирования общих правил денежно-кредитной политики, создания Центрального банка, выбора направления фискальной и монетарной политики. По мнениям экспертов, новая валюта БРИКС может появиться не ранее 2050 года.
Зато гораздо быстрее может заработать платежная система BRICS PAY, которая разрабатывается с 2019 года. Она позволит как странам, так и обычным гражданам напрямую совершать платежи без необходимости конвертировать валюту в доллары или евро.
15 июня, 08:00Иван Лошкарев о том, почему БРИКС выстрелил, кто в будущем заменит Китай и подаст голос за Россию в ООНАфрика - это будущая мировая фабрика, каковой сейчас является Китай. Глупо не выстраивать отношения, когда тренд движется в этом направлении. Когда мы говорим об Африке, не надо думать, что мы будем ее содержать. Африка сама неплохо развивается. И сегодня многие африканские страны оплачивают наши услуги, это не безвозмездная помощь.
Но даже с учетом отдаленной перспективы создания единой валюты БРИКС вряд ли способен превратиться в аналог Евросоюза, полагает Вадим Трухачев. По его мнению, на это есть не только экономические, но и географические, культурологические и политические причины.
"Евросоюз маленький. Возьмите карту мира и посмотрите, какое место на ней занимает Европа. Она маленькая и компактная. Потом европейская идея насчитывает много сотен лет. Там единое культурное ядро, политическое, экономическое", - отметил политолог.
Из этого общего ядра несколько выпадают Греция, Болгария и Румыния, но все остальное – это ядро латинского, католического мира, добавил Трухачев.
"Европейская интеграция смогла так продвинутся, поэтому что страны внутри объединения изначально похожи. А теперь возьмем БРИКС. С одной стороны, Китай, с другой - Индия. Они сами по себе огромные государства и цивилизации. С третьей стороны мусульманский мир, с четвертой ЮАР, с пятой стороны Латинская Америка и Россия. Более-менее хоть в каком-то цивилизационном родстве находятся только Россия и латиноамериканские страны. Все остальное - совершенно разные миры", - полагает эксперт.
С другой стороны, сила БРИКС именно в том, что это ситуативное объединение, которое не претендует на то, на что претендует Евросоюз, подчеркнул Трухачев.
"Преимущество такого объединения – это установление правил в экономике, отчасти в политике, в обход Запада. Основная задача БРИКС – это обход тех, кто пытается навязывать остальным свои правила и выкручивать руки. Это торговля в своих национальных валютах, которые не привязаны к доллару, к евро или к швейцарскому франку. Здесь все-таки акцент на экономических преимуществах и попытке обойти западный диктат", - подытожил Вадим Трухачев.
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