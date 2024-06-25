Следком раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76 - 25.06.2024 Украина.ру
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Следком раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76
Следком раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76 - 25.06.2024 Украина.ру
Следком раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76
Ракеты американского комплекса ЗРК Patriot поразили российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, ВСУ выпустили их с территории Харьковской области. Об этом 25 июня сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко
2024-06-25T15:30
2024-06-25T15:30
новости
украина
россия
белгородская область
маргарита симоньян
петренко
ск рф
вооруженные силы украины
ил-76
крушение
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Следователи собрали доказательства о причастности Вооруженных сил Украины к крушению российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области.Из данных расшифрованного бортового самописца следует, что самолет находился в технически исправном состоянии.На месте крушения обнаружили фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой американского комплекса Рatriot. Поражающий элемент ракеты был обнаружен и в теле одного из погибших."По данным анализа видеозаписей с камер наружного наблюдения самолет был поражен первой ракетой на высоте около 4 тысяч метров. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась. Следствием завершена поэлементная выкладка конструктивных фрагментов воздушного судна. Установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета", - сказала представитель СК РФ.Ракеты запустили одним комплексом с территории Харьковской области Украины, это зафиксировано средствами объективного контроля радиолокационной разведки.Следом во взаимодействии с Минобороны РФ продолжает работу по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации этого террористического акта для последующего их привлечения к уголовной ответственности.Вооруженные силы Украины утром 24 января сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. Самолёт перевозил 65 украинских пленных на обмен. На борту также находилось шесть членов экипажа и три сопровождающих - итого 74 человека, все погибли.Следствие установило, что ВСУ атаковали борт из района села Липцы Харьковской области. Самолёт сбили двумя зенитными управляемыми ракетами MIM-104A американского комплекса Рatriot.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. В ГУР Украины подтвердили подлинность этого списка.При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отрицает, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные.О крушении Ил-76 подробнее в материале Ил-76 сбили из Patriot, останки погибших опознаны. Подробно об авиакатастрофе под Белгородом на сайте Украина.ру.
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новости, украина, россия, белгородская область, маргарита симоньян, петренко, ск рф, вооруженные силы украины, ил-76, крушение, военнопленные, всу, следственный комитет рф
Новости, Украина, Россия, Белгородская область, Маргарита Симоньян, Петренко, СК РФ, Вооруженные силы Украины, Ил-76, крушение, военнопленные, ВСУ, Следственный Комитет РФ

Следком раскрыл подробности атаки ВСУ на Ил-76

15:30 25.06.2024
 
© РИА Новости
- РИА Новости, 1920, 25.06.2024
© РИА Новости
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Ракеты американского комплекса ЗРК Patriot поразили российский самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту, ВСУ выпустили их с территории Харьковской области. Об этом 25 июня сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко
Следователи собрали доказательства о причастности Вооруженных сил Украины к крушению российского военного самолета Ил-76 в Белгородской области.
Из данных расшифрованного бортового самописца следует, что самолет находился в технически исправном состоянии.
На месте крушения обнаружили фрагменты корпусов и механизмов с маркировкой американского комплекса Рatriot. Поражающий элемент ракеты был обнаружен и в теле одного из погибших.
"По данным анализа видеозаписей с камер наружного наблюдения самолет был поражен первой ракетой на высоте около 4 тысяч метров. Вторая ракета цели не достигла и самоликвидировалась. Следствием завершена поэлементная выкладка конструктивных фрагментов воздушного судна. Установлено, что подрыв боевой части ракеты произошел перед кабиной экипажа сверху, слева по направлению полета", - сказала представитель СК РФ.
Ракеты запустили одним комплексом с территории Харьковской области Украины, это зафиксировано средствами объективного контроля радиолокационной разведки.
Следом во взаимодействии с Минобороны РФ продолжает работу по установлению конкретных должностных лиц, причастных к организации этого террористического акта для последующего их привлечения к уголовной ответственности.
Вооруженные силы Украины утром 24 января сбили военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. Самолёт перевозил 65 украинских пленных на обмен. На борту также находилось шесть членов экипажа и три сопровождающих - итого 74 человека, все погибли.
Следствие установило, что ВСУ атаковали борт из района села Липцы Харьковской области. Самолёт сбили двумя зенитными управляемыми ракетами MIM-104A американского комплекса Рatriot.
Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76. В ГУР Украины подтвердили подлинность этого списка.
При этом секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отрицает, что на борту Ил-76 находились украинские военнопленные.
О крушении Ил-76 подробнее в материале Ил-76 сбили из Patriot, останки погибших опознаны. Подробно об авиакатастрофе под Белгородом на сайте Украина.ру.
 
НовостиУкраинаРоссияБелгородская областьМаргарита СимоньянПетренкоСК РФВооруженные силы УкраиныИл-76крушениевоеннопленныеВСУСледственный Комитет РФ
 
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