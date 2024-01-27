ГУР Украины подтвердило подлинность списка из 65 военнопленных ВСУ, готовящихся к обмену - 27.01.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240127/1052938936.html
ГУР Украины подтвердило подлинность списка из 65 военнопленных ВСУ, готовящихся к обмену
ГУР Украины подтвердило подлинность списка из 65 военнопленных ВСУ, готовящихся к обмену - 27.01.2024 Украина.ру
ГУР Украины подтвердило подлинность списка из 65 военнопленных ВСУ, готовящихся к обмену
Все 65 украинских военнопленных из списка, опубликованного в российских соцсетях, действительно планировалось обменять 24 января. Это подтвердил Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки (ГУР) при Минобороны Украины.
2024-01-27T13:57
2024-01-27T13:57
новости
ил-76
авиакатастрофа
всу
главное управление разведки украины (гур)
военнопленные
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052913983_0:0:1281:720_1920x0_80_0_0_1c76562d021abb9e401b918e5ef1cc8a.jpg
Речь идет о военнослужащих ВСУ, которые по данным МО РФ находились на борту сбитого украинской ракетой российского военно-транспортного самолета Ил-76."Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках планируемого обмена 24 января", - говорится в сообщении, опубликованной на странице ведомства в соцсетях.Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.
https://ukraina.ru/20240127/1052914839.html
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/01/1a/1052913983_144:0:1104:720_1920x0_80_0_0_e0c6b85057fe5fa00a3327b1280a736a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ил-76, авиакатастрофа, всу, главное управление разведки украины (гур), военнопленные
Новости, Ил-76, авиакатастрофа, ВСУ, Главное управление разведки Украины (ГУР), военнопленные

ГУР Украины подтвердило подлинность списка из 65 военнопленных ВСУ, готовящихся к обмену

13:57 27.01.2024
 
© СК РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
Военно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
© СК РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
Все 65 украинских военнопленных из списка, опубликованного в российских соцсетях, действительно планировалось обменять 24 января. Это подтвердил Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки (ГУР) при Минобороны Украины.
Речь идет о военнослужащих ВСУ, которые по данным МО РФ находились на борту сбитого украинской ракетой российского военно-транспортного самолета Ил-76.
"Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках планируемого обмена 24 января", - говорится в сообщении, опубликованной на странице ведомства в соцсетях.
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.
- РИА Новости, 1920, 27.01.2024
05:30
"Решили убрать всех разом": военный блогер объяснил, почему Киеву было выгодно сбить самолет с пленнымиУкраинские власти абсолютно не чураются сбивать собственных военных и чиновников, которые кому-то помешали. Возможно, кто-то из военнопленных ВСУ, летевших в рухнувшем Ил-76, представлял серьезную угрозу для киевского режима. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный блогер и военный волонтер Алексей Живов
 
НовостиИл-76авиакатастрофаВСУГлавное управление разведки Украины (ГУР)военнопленные
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:57ГУР Украины подтвердило подлинность списка из 65 военнопленных ВСУ, готовящихся к обмену
13:10Франция передала Украине дополнительные РСЗО
13:00Судьба транзита, авария в Польше, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 27 января
12:52Глава Минэнерго отметил заинтересованность Европы в транзите российского газа через Украину
12:36Премьер Румынии не видит причин готовиться к войне в Европе
11:53США предлагают Греции финансовую помощь в обмен на вооружения Украине
11:35В Словакии считают решение Украины прекратить транзит российского газа большой ошибкой
11:21О приговорах Стрелкову и Треповой*, чудовищных проколах Украины и Техасской народной республике- Гаспарян
11:10WP: США меняют стратегию по Украине - оборона вместо контрнаступления
10:46Премьер Словакии Фицо поддержал выделение Евросоюзом 50 млрд евро для Украины
10:21Включают VPN и смотрят, что хотят. Депутат Рады о том, как молодежь на Украине пользуется "ВКонтакте"
10:16Новая стратегия США, подтверждение ГУР. Главное на Украине на утро 27 января
09:42Превратится в "хромую утку". Зеленского предупредили о назревающем против него бунте
09:20Володин обвинил лидеров стран НАТО в спонсорстве политики геноцида Зеленского
08:56Как Королевство Польское исчезло с карты Европы
06:30В Авдеевку зашел спецназ: военный блогер рассказал, когда штурмовики окончательно "дожмут" укрепрайон ВСУ
06:00Эксперт объяснил, почему жители Европы равнодушны к обстрелам Донецка, но задумываются "слить Украину"
05:58Крымчанка и поэтесса, у которой сбылись все мечты. Ко Дню Рождения Риммы Казаковой
05:30"Решили убрать всех разом": военный блогер объяснил, почему Киеву было выгодно сбить самолет с пленными
05:23"Шоумен" – это не смешно: эксперты о биографической книге о Зеленском
Лента новостейМолния