ГУР Украины подтвердило подлинность списка из 65 военнопленных ВСУ, готовящихся к обмену
© СК РФ / Перейти в фотобанкВоенно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение в Белгородской области
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Все 65 украинских военнопленных из списка, опубликованного в российских соцсетях, действительно планировалось обменять 24 января. Это подтвердил Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки (ГУР) при Минобороны Украины.
Речь идет о военнослужащих ВСУ, которые по данным МО РФ находились на борту сбитого украинской ракетой российского военно-транспортного самолета Ил-76.
"Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках планируемого обмена 24 января", - говорится в сообщении, опубликованной на странице ведомства в соцсетях.
Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.
По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.
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