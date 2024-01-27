https://ukraina.ru/20240127/1052938936.html

ГУР Украины подтвердило подлинность списка из 65 военнопленных ВСУ, готовящихся к обмену

ГУР Украины подтвердило подлинность списка из 65 военнопленных ВСУ, готовящихся к обмену - 27.01.2024 Украина.ру

ГУР Украины подтвердило подлинность списка из 65 военнопленных ВСУ, готовящихся к обмену

Все 65 украинских военнопленных из списка, опубликованного в российских соцсетях, действительно планировалось обменять 24 января. Это подтвердил Координационный штаб по вопросам военнопленных при Главном управлении разведки (ГУР) при Минобороны Украины.

2024-01-27T13:57

2024-01-27T13:57

2024-01-27T13:57

новости

ил-76

авиакатастрофа

всу

главное управление разведки украины (гур)

военнопленные

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Речь идет о военнослужащих ВСУ, которые по данным МО РФ находились на борту сбитого украинской ракетой российского военно-транспортного самолета Ил-76."Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть на Украину в рамках планируемого обмена 24 января", - говорится в сообщении, опубликованной на странице ведомства в соцсетях.Утром 24 января ВСУ сбили над Белгородской областью военно-транспортный самолет Ил-76, который вез 65 украинских пленных на обмен. Все находившиеся на борту пленные, а также шесть членов экипажа и три сопровождающих погибли – итого 74 человека.По данным Минобороны РФ, Киев знал о готовящейся перевозке пленных на обмен, который должен был состояться позднее в среду.

https://ukraina.ru/20240127/1052914839.html

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новости, ил-76, авиакатастрофа, всу, главное управление разведки украины (гур), военнопленные