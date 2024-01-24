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Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76

Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76 - 24.01.2024 Украина.ру

Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении Ил-76

Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала список украинских военнопленных, погибших при крушении самолета Ил-76

2024-01-24T16:33

2024-01-24T16:33

2024-01-24T16:33

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Она прикрепила две фотографии с именами и датами рождения украинских военнопленных погибших на борту самолёта Ил-76.В списке, в частности, есть Гладыр Алексей - старший механик-водитель-гранатомётчик, который в апреле 2022 года сдался в плен на заводе им. Ильича в Мариуполе. Корчан Денис, разведчик, взят в плен не позднее мая 2022 года. Фокин Виталий - мобилизован 1 марта 2022 года на должность старшего стрелка, сдался в плен не позднее 23.04.2022.Министерство обороны РФ подтвердило информацию о крушении транспортного самолета Ил-76 в Белгородской областиВоенно-транспортный самолет Ил-76 потерпел крушение 24 января над Белгородской областью при выполнении планового полета, сообщили в Минобороны РФ.На борту разбившегося Ил-76 были 65 пленных ВСУ, которых везли на обмен, 6 членов экипажа и трое сопровождающих. На место происшествия вылетела комиссия ВКС для установления причин катастрофы.После того, как информация о крушении самолета появилась в российских СМИ, издание "Украинская правда" со ссылкой на собственные источники в украинском Генштабе сообщило о том, что это работа ВСУ.В Минобороны РФ назвал крушение Ил-76 терактом киевского режима.

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новости, россия, украина, обмен пленными, военнопленные, всу, ил-76