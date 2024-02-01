https://ukraina.ru/20240201/1053033411.html

Ил-76 сбили из Patriot, останки погибших опознаны. Подробно об авиакатастрофе под Белгородом

Ил-76 сбили из Patriot, останки погибших опознаны. Подробно об авиакатастрофе под Белгородом - 01.02.2024 Украина.ру

Ил-76 сбили из Patriot, останки погибших опознаны. Подробно об авиакатастрофе под Белгородом

Следственный комитет РФ установил тип вооружения, с помощью которого ВСУ 24 января поразили военно-транспортный самолет Ил-76 ВКС России в Белгородской области. Об этом ведомство сообщило 1 февраля в своем телеграм-канале

2024-02-01T17:06

2024-02-01T17:06

2024-02-01T17:36

эксклюзив

ил-76

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Самолет Ил-76 с украинскими военнопленными на борту сбили зенитной управляемой ракетой MIM-104A из американского комплекса Patriot. К такому выводу пришли сотрудники Следственного комитета России после проведенных экспертиз обломков.Следствие также установило, что самолет был атакован двумя ракетами, выпущенными их района населенного пункта Липцы Харьковской области Украины."В ходе осмотра места происшествия на расстоянии 1,8 км северо-восточнее и 4,8 км юго-восточнее от предполагаемого места атаки воздушного судна обнаружены 116 фрагментов корпусов и механизмов двух ракет с надписями и маркировками на английском языке", - говорится в сообщении СК.На смывах с объектов обнаружены следы гексогена с примесями до 10% октогена, что характерно для взрывчатых веществ иностранного производства, отметили российские следователи."Изъятые с места происшествия фрагменты, согласно их конструктивным особенностям, геометрическим характеристикам и имеющимся маркировочным обозначениям, являются элементами конструкции зенитной управляемой ракеты MIM-104A комплекса Patriot США, разработанной корпорациями Raytheon и Hughes и произведенной в Raytheon", - заключили в Следственном комитете РФ.Следком идентифицировал тела всех погибших пассажиров Ил-76Работа по идентификации останков погибших при крушении военно-транспортного самолета Ил-76 закончена. В районе места падения самолета обнаружены более 670 фрагментов тел погибших, а также частично сохранившиеся личные документы. Ранее у военнопленных брали биологический материал для установления генетического профиля. Эти данные помогли следователям при идентификации останков. "Результаты проведения генетических экспертиз позволили сделать однозначный вывод о принадлежности изъятых фрагментов тел 6 членам экипажа, 3 сотрудникам военной полиции и 65 украинским военнослужащим, погибшим при крушении самолета в результате атаки Вооруженных сил Украины 24 января 2024 года", - сообщили в ведомстве.Россия настаивает на международном расследовании, международное сообщество молчитО том, что российский самолет был сбит американской системой Patriot 31 января заявил президент Владимир Путин. Он отметил, что Россия заинтересована в проведении международного расследования авиакатастрофы, однако международные организации пока не проявляют желание в нем участвовать."Я официально заявляю – мы просим прислать международных экспертов и провести этот анализ, оценить имеющиеся вещественные доказательства того, что самолет сбит системой Patriot из конкретного места и в конкретное время. Я уже говорил, в 11:10 [24 января 2024 года] были произведены два пуска с территории, подконтрольной украинским властям", - подчеркнул президент России.Незаинтересованность Запада в проведении международного расследования по делу крушения Ил-76 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистами 1 февраля объяснил предельно просто. "Никто из них не будет заинтересован в том, чтобы провести расследование и наткнуться в этом расследовании на самих себя", - сказал он.Поэтому европейцы, например, требуют, чтобы Россия направила официальный запрос, так как "без бумаги" никто ничего рассматривать не будет, добавил Песков.Госдума призвала Конгресс США отказаться от поддержки кровавого киевского режимаДепутаты Государственной Думы РФ призвали американских парламентариев осудить преступления террористического киевского режима, отказаться от его поддержки и содействовать привлечению к ответственности непосредственных исполнителей бесчеловечного террористического акта – атаки на самолет Ил-76. Об этом говорится в обращении к Конгрессу США, которое российский парламент единогласно принял на пленарном заседании 1 февраля.Конгрессмены должны знать, в чьи руки попадает и как используется американское оружие, направляемое на Украину президентом Джо Байденом, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.Он напомнил, что самолет выполнял исключительно гуманитарную миссию и никакой угрозы не представлял, а его маршрут был заранее согласован с украинскими военными."Это вина Зеленского. Руки у него давно уже в крови. Поэтому правильно это рассматривать именно как преступление перед человечностью и характеризовать это как террористический акт", - полагает Володин.Случай с гуманитарным рейсом мирного самолета Ил-76 показывает, что цели СВО должны быть достигнуты - демилитаризация и денацификация, руководство Украины должно быть подвергнуто трибуналу, подчеркнул Володин.В ходе дискуссии по проекту обращения в Конгресс США депутат от "Единой России" Евгений Попов высказал сомнения по поводу действенности подобных обращении. По его словам, российские депутаты в данном случае к совести призывают тех, кто по сути является организатором этого чудовищного преступления.Попов напомнил, что как раз американский конгресс одобрил поставки оружия на Украину, одобрил санкции против России и ее граждан, а сенаторы и конгрессмены требуют уничтожить Россию, добиваясь ее "стратегического поражения"."Мы их к совести призываем, а не получается ли так, что мы просим людоедов не есть детей", - сказал Евгений Попов.На слова Попова отреагировал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сказав, что людоедов мы ни о чем не просим, с людоедами мы "разговариваем шершавым языком нагана".Хронология событий24 января около 11 часов утра Вооруженные силы Украины сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью. На борту находились 65 украинских пленных, которых везли на обмен. Все они, а также трое сопровождавших офицеров ВС России и шесть членов экипажа погибли.Украинские СМИ сначала написали, что Ил-76 сбили ВСУ, но затем удалили с сайтов эти данные. Позднее Украина косвенно признала, что сбила этот борт - в ГУР сетовали, что Россия якобы не оповестила о пролете самолета.Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал крушение самолета только в ночь на 25 января. В обращении он вскользь упомянул, что заслушал доклады военачальников, а также руководителя СБУ. Зеленский заявил, что Украина буде настаивать на международном расследовании.По словам президента Владимира Путина, украинская разведка знала, что на борту Ил-76 были военнопленные ВСУ, и тем не менее нанесла удар – или по неосторожности, или специально, "но в любом случае это преступление".

https://ukraina.ru/20240201/1053027410.html

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Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

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Татьяна Стоянович

эксклюзив, ил-76, следственный комитет рф, погибшие, зрк patriot, владимир путин, дмитрий песков, госдума, конгресс сша