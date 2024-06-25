Путин высказался о возможности завершения украинского конфликта - 25.06.2024 Украина.ру
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Путин высказался о возможности завершения украинского конфликта
Путин высказался о возможности завершения украинского конфликта - 25.06.2024 Украина.ру
Путин высказался о возможности завершения украинского конфликта
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что на стартовавших в Москве Примаковских чтениях пройдет обмен мнениями по мирным инициативам России, которые были отвергнуты Западом, и участники форума смогут увидеть, что они реально предусматривают возможность завершения конфликта на Украине
2024-06-25T09:55
2024-06-25T09:55
новости
россия
москва
запад
владимир путин
киселев
мир
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"Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", - заявил Путин в обращении к участникам и организаторам юбилейных Примаковских чтений.Приветствие главы государства зачитал его помощник по международным делам Юрий Ушаков.Подробнее о мирной инициативе Путина - в материале Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, москва, запад, владимир путин, киселев, мир
Новости, Россия, Москва, Запад, Владимир Путин, Киселев, мир

Путин высказался о возможности завершения украинского конфликта

09:55 25.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
© POOL
Перейти в фотобанк
Читать в
Президент России Владимир Путин рассчитывает, что на стартовавших в Москве Примаковских чтениях пройдет обмен мнениями по мирным инициативам России, которые были отвергнуты Западом, и участники форума смогут увидеть, что они реально предусматривают возможность завершения конфликта на Украине
"Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", - заявил Путин в обращении к участникам и организаторам юбилейных Примаковских чтений.
Приветствие главы государства зачитал его помощник по международным делам Юрий Ушаков.
Подробнее о мирной инициативе Путина - в материале Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.
 
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