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Путин высказался о возможности завершения украинского конфликта

Путин высказался о возможности завершения украинского конфликта - 25.06.2024 Украина.ру

Путин высказался о возможности завершения украинского конфликта

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что на стартовавших в Москве Примаковских чтениях пройдет обмен мнениями по мирным инициативам России, которые были отвергнуты Западом, и участники форума смогут увидеть, что они реально предусматривают возможность завершения конфликта на Украине

2024-06-25T09:55

2024-06-25T09:55

2024-06-25T09:55

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"Рассчитываю, что в отличие от многих западных политиков, не пожелавших даже вникнуть в суть выдвинутой нами инициативы, участники форума подойдут к ее рассмотрению вдумчиво и рационально, смогут увидеть, что она реально предусматривает возможность остановки конфликта и перехода к его политико-дипломатическому урегулированию", - заявил Путин в обращении к участникам и организаторам юбилейных Примаковских чтений.Приветствие главы государства зачитал его помощник по международным делам Юрий Ушаков.Подробнее о мирной инициативе Путина - в материале Киселев: "Мирный план — продукт скоропортящийся" на сайте Украина.ру.

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новости, россия, москва, запад, владимир путин, киселев, мир