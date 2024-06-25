https://ukraina.ru/20240625/1055830856.html

Хотелки Киева по Крыму, атаки ВСУ, реакция на теракт в Севастополе. Главное на Украине на утро 25 июня

Хотелки Киева по Крыму, атаки ВСУ, реакция на теракт в Севастополе. Главное на Украине на утро 25 июня - 25.06.2024 Украина.ру

Хотелки Киева по Крыму, атаки ВСУ, реакция на теракт в Севастополе. Главное на Украине на утро 25 июня

Украина.ру, 25.06.2024

2024-06-25T09:00

2024-06-25T09:00

2024-06-25T10:19

хроники

эксклюзив

спецоперация

севастополь

украина

россия

андрей марочко

кирилл буданов

василий небензя

вооруженные силы украины

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Эксперт назвал планы Киева блокировать Крым хотелками. ВСУ не оставляют попыток атаковать российские территории, страдают мирные жители. Пентагон отреагировал на удар по СевастополюНакануне руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов* в интервью американскому изданию Philadelphia Inquirer заявил, что главной целью ВСУ является блокирование полуострова по суше и воде, что позволит его отрезать от снабжения и заставит подчиниться Киеву. По его словам, для ударов по Крымскому мосту можно использовать американские ракеты ATACMS большой дальности.В ответ депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет во вторник заявил, что на полуострове сформирована военная группировка для отражения агрессии Киева."Буданов, наверное, забыл, что Крым на протяжении более десяти последних лет пережил все виды блокад, которые существуют, когда такие, как он, неоднократно пытались уничтожить крымчан. Так что лучше бы Буданову поместить в рамку в кабинете поговорку: "Будешь других пугать, как бы самому не пришлось убегать". Думаю, пойдет ему на пользу", — сказал политик.Он подчеркнул, что на полуострове сформирована достаточная военная группировка для отражения агрессии противника и уничтожения его удаленных командных пунктов.Председатель Крымской межнациональной миссии Заур Смирнов в свою очередь назвал заявление украинской стороны о планах блокировать Крым по суше и воде не более, чем хотелками.По его словам, никакие ракеты не помогут Украине вернуть Крым и другие утраченные территории, так как она лишилась их на основании всенародного волеизъявления жителей этих теперь уже российских регионов.Атаки ВСУ и их последствияВ ночь на вторник киевский режим пытался совершить террористические атаки с применением беспилотников на территории России.Однако дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотников над Белгородской областью и один над Воронежской, сообщили в Минобороны России.Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале подтвердил, что ПВО сбила над Белгородом и Белгородским районом несколько воздушных целей, предварительно, ранен один человек.До этого он же сообщал о массированной атаке беспилотников на Белгород и Белгородский район, в результате чего пострадала женщина. Кроме того, под атаку украинских БПЛА попал и Яковлевский городской округ, в частности Строитель, где, предварительно, пострадали два человека.По его словам, из 15 пострадавших за сутки при атаках ВСУ жителей трое находятся в тяжелом состоянии в реанимации.Кроме того, за минувшие сутки украинские войска 31 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 94 боеприпаса, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Четыре обстрела — на Донецком направлении. Двадцать семь обстрелов — на Горловском направлении", — перечислило представительство в своем телеграм-канале.Поступила информация о ранении трех гражданских лиц, в том числе девочки-подростка 2009 года рождения. Также представительство сообщает, что пострадал один сотрудник МЧС России.Утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Горловку, включая центр, и Донецк, выпустив девять снарядов калибра 155 миллиметров."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06:00 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено три снаряда калибром 155 мм… 06:45 — населенный пункт Дзержинск — населенный пункт Горловка (Центрально-Городской район): выпущено два снаряда калибром 155 мм", — говорится в материале представительства.Кроме того, ранее в 5:30 был обстрелян Никитовский район этого города двумя такими же снарядами, а в 6:50 — Петровский район Донецка.О последствиях пока не сообщается.Как информировал подполковник Луганской Народной Республики в отставке Андрей Марочко, ВСУ стали чаще применять западную технику и артиллерию в Харьковской области."В ходе объективного контроля за боевыми действиями в Харьковской области в районах населенных пунктов Глубокое, Липцы, Волчанск, Купянск, Изюм фиксируется увеличение количества западной бронетехники, в том числе самоходной артиллерии", — сообщил Марочко.Он добавил, что рост концентрации орудий производства стран блока НАТО отмечен в ходе контрбатарейной борьбы. Российские станции обнаружения артиллерии фиксируют увеличение применения западных калибров в ходе активных боевых действий.Марочко также отметил, что ВСУ стали чаще применять западную бронетехнику для ведения боевых действий, также усилили артиллерийскую поддержку своих контратакующих подразделений.Кроме прочего, он указал, что мирные жители Харьковской области почти ежедневно подрываются из-за хаотичного минирования территории ВСУ, абсолютное большинство этих случаев фиксируется на удалении от линии боевого соприкосновения,."Получение травм, увечий и гибель гражданского населения от украинских минных заграждений приобрело катастрофический характер. Практически ежедневно в местные лечебные заведения доставляют людей с различными минно-взрывными травмами, более 90% из которых получены на относительном удалении от линии боевого соприкосновения", — сказал Марочко.По его словам, украинская пропаганда пытается приписывать все эти инциденты российским вооруженным силам: выдает это либо за обстрелы, либо за дистанционное минирование.Реакция на теракт в СевастополеПресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер после обстрела Севастополя заверил, что США якобы не хотят видеть потерь среди гражданского населения и намерены обсудить это с Украиной."Это то, о чем мы будем говорить с украинцами. Мы очень ясно давали понять, что мы не хотим видеть гражданские потери", — сказал он.Райдер утверждает, что в Пентагоне не располагают информацией, на основании которой можно было бы судить, "были или не были убиты мирные жители".Отказался он отвечать и на вопрос о степени вовлеченности военных США в удар, который, согласно заявлению российской стороны, был нанесен с помощью американских оперативно-тактических ракет ATACMS с кассетной боевой частью.Преднамеренный террористический ракетный удар по Севастополю был совершен днем 23 июня пятью американскими оперативно-тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями. В ходе отражения ракетной атаки российская ПВО перехватила четыре ракеты. Подрыв осколочной боевой части пятой американской ракеты в воздухе привел к многочисленным жертвам среди мирных жителей Севастополя.По последним данным, ранения и травмы различной степени тяжести получили 153 человека, из них госпитализированы 79, в том числе 27 детей. Погибли четверо, из которых двое — дети.Постпред России при ООН Василий Небензя указал, что США непосредственно причастны к теракту в Севастополе с использованием ракет ATACMS, это не вызывает никаких сомнений.Вашингтон и его союзники поощряют Киев к совершению терактов против гражданского населения, добавил дипломат.Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе переговоров с белорусским коллегой Сергеем Алейником заявлял, что причастность США и Украины к теракту в Севастополе не подвергается сомнению.Также Небензя отметил,что реакция секретариата ООН на теракт Украины в Севастополе говорит об их двойных стандартах."Нас не удивляет, что западные СМИ замалчивают эту трагедию. Жизни мирных жителей России их не интересуют. Еще большее сожаление вызывает отсутствие какой-либо значимой реакции со стороны секретариата ООН, который должен противостоять таким очевидным преступлениям и нарушениям международного права. Это наглядный пример двойных стандартов Секретариата ООН", — сказал российский дипломат.Небензя предположил, что теракт, совершенный украинскими военными в Севастополе при помощи США, обсудят на заседании СБ ООН в июле.Ранее заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя обстрел ВСУ Севастополя, заявил, что жертвы среди гражданского населения при ведении боевых действий недопустимы, но так и не осудил преступление киевского режима.* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20240624/1055812487.html

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, спецоперация, севастополь, украина, россия, андрей марочко, кирилл буданов, василий небензя, вооруженные силы украины, оон, пентагон, удары, теракт