Дорога на троих. Кто и как без России осваивают ее подбрюшие - 24.06.2024 Украина.ру
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Дорога на троих. Кто и как без России осваивают ее подбрюшие
Дорога на троих. Кто и как без России осваивают ее подбрюшие - 24.06.2024 Украина.ру
Дорога на троих. Кто и как без России осваивают ее подбрюшие
В борьбу за логистику, которая во многом определит будущее планеты и нового мироустройства, основанного на новом же перераспределении ресурсных и товарных потоков, то ли втягивается по собственной воле, то ли подключается по необходимости все больше новых стран.
2024-06-24T16:41
2024-06-24T16:42
центральная азия
китай
россия
железная дорога
узбекистан
киргизия
эксклюзив
си цзиньпин
садыр жапаров
пекин
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Центральная Азия, это мягкое подбрюшие России, -- не исключение. Это центр Евразии, этого мирового геополитического Хартленда, о котором уже 120 лет все говорят, что кто будет им владеть, тот завладеет в всем остальным миром. В военном-политическом и торгово-экономическом отношении.И в этом нет никакого преувеличения, если учесть, что большинство водных (морских) путей контролируется коллективным Западом, представляющим "золотой миллиард" (за исключением разве что Северного морского пути, контролируемого Россией), а за сухопутные – автомобильные и железнодорожные – пути обостряется нешуточная борьбы на каждом участке суши. А в Евразии этот контроль за логистикой имеет решающее значение и в сотрудничестве, и в конкурентной борьбе. В первую очередь между Россией, самой большой по территории стране мира, и Китаем, который называют "фабрикой мира" и уже называют "первой экономикой мира" по количеству произведенной продукции, которой нужно торговать.И с одной стороны, Россия и Китай наращивают сотрудничество в борьбе за построение нового многополярного мира как два новых и полноправных его центра. Однако с другой – никто не отменял конкурентной борьбы между ними, смысл которой сводится к минимизации зависимости друг от друга. В том числе, и в транспортном отношении. Китай давно осуществляет логистический проект "Один пояс – один путь" (ОПОП), северный сухопутный маршрут которого проходит через российскую территорию. Но Китай развивает также срединный и южный маршруты, которые идут в обход России.И вот 19 июня 2024 года парламент Кыргызстана сразу в трех чтениях уже ратифицировал соглашение о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги "Узбекистан — Кыргызстан — Китай", которое было подписано 6 июня текущего же года между правительствами стран в Пекине. Документ подписали министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов, министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилек Текебаев и председатель Госкомитета по развитию и реформам КНР Чжэн Шаньцзе.О значении этого шага свидетельствует и тот факт, что перед подписанием документа были заслушаны видеообращения лидеров трех стран: Китая – Си Цзиньпина, Кыргызстана -- Садыра Жапарова и Узбекистана – Шавката Мирзиеева. И последний заявил: "Данная железнодорожная магистраль станет кратчайшим наземным "плечом", соединяющим Китай с нашим регионом. В будущем эта дорога позволит выйти через перспективный Трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока".В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заверил, что Пекин стремится поскорее приступить к работам. А президент Киргизии Садыр Жапаров назвал реализацию проекта исторической задачей.По словам узбекского президента Мирзиеева, экономический эффект от новой железки вскоре почувствуют все страны-участники. И его понять можно: Узбекистан впервые рассматривают как часть международной логистики - ему это выгодно, ибо он сегодня переживает экономический подъем. по итогам прошлого года промпроизводство в Узбекистане выросло на 6%, по итогам первого квартала нынешнего года рост составил 6,5%. Железная дорога поможет узбекским производителям выйти на гигантский китайский рынок и поспособствует дальнейшему развитию экономики. В результате Узбекистан стремится и действительно может стать важным логистическим узлом в Евразии, потому что строительство дороги будет шагом в этом направлении.Кыргызстан в результате строительства дороги на своей территории получит стабильный источник дохода: уже предварительно подсчитано, что за счет эксплуатации ветки госбюджет будет пополняться на 200 млн долл ежегодно. Помимо того, получит развитие транспортная система страны, которая сейчас находится в зачаточном состоянии (внутри государства курсирует всего несколько поездов местного значения), будут созданы новые рабочие места, получит развитие строительная сфера, а значит, и вся экономика в целом.Не в накладе останется и Китай. Его и Центральную Азию сегодня связывает только две ветки, которые из КНР ведут в Казахстан и Россию. С новой дорогой Китай значительно укрепит свое присутствие в Центральной Азии, наладит дополнительные экономические связи и контакты с местными элитами. И, в конце концов, благодаря дальнейшему развитию нового логистического пути, получит еще один альтернативный маршрут в Европу, а также страны Ближнего Востока и Персидского залива. Потому что новая железная дорога автоматически и органично соединится с восточным маршрутом Международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" между Россией и странами Персидского залива и Индии.Новая железная дорога должна будет пролечь через три страны по маршруту Кашгар — Торугарт — Макмал — Джалалабад — Андижан. Ее протяженность -- 454 км. На всей линии планируется оборудовать 18 станций, 81 мост и 41 тоннель. В Киргизии на выходе из Китая построят специальную перегрузочную базу, где поезда с европейской колеей, которая используется в Китае, будут переставлять на "русскую" колею, которая применяется в постсоветских странах.Ежегодный объем грузоперевозок по данной магистрали может составить до 15 млн, плюс около 300 тыс. пассажиров. А сроки доставки товаров до конечных потребителей сократятся на 7 дней. В сравнении с маршрутами через Россию. Специалисты утверждают, что новая магистраль короче существующего транспортного коридора более чем на 900 км, и строительство железной дороги улучшит состояние транспортного сообщения между центрально-азиатскими странами и предоставит им удобный выход к морю. Кроме того, по всему маршруту, напоминаю, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы.Подписанный и уже ратифицированный Бишкеком документ устанавливает основные принципы и механизмы сотрудничества между тремя странами, включая финансирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание железной дороги. Ожидается, что возведение магистрали начнется уже этой осенью, а закончится через шесть лет. На реализацию проекта потратят 4,7 млрд долл. Причем половину суммы даст Пекин, а по четверти выделят Бишкек и Ташкент. Причем понятно же, что у Кыргызстана, скорее всего, своих денег пока нет, и он будет пользоваться кредитом Китая, что только естественно усилит контроль за дорогой со стороны Пекина.Оценивая перспективы новой железной дороги, директор аналитического центра Central Asia Due Diligence в Лондоне Алишер Ильхамов уже заявил, что Россия "не в восторге" от этого проекта, равно как и Казахстан -- они могут потерять доходы с грузопотоков. Однако Россия пока не может открыто выступить против Китая и его планов. "В противном случае она пойдет на конфликт с Китаем. Сейчас же Китай является союзником, защищающим Россию"", — сказал эксперт.Почему же Пекин так поступает в отношении не только России, но и Казахстана? Очень просто: во-первых, это банальная и всегда нужная диверсификация логистики, что всегда лучше, чем зависимость от четко заданных и безальтернативных маршрутов.Во-вторых, Китай таким образом подстилает геополитическую соломку на предмет воздействия на его экономику международных санкций, которое наложены на Россию в связи с проведением ею спецвоенной операции (СВО) в Украине. "Маршрут через Россию больше не безопасен. Дорога в Европу может быть внезапно закрыта, как и ранее. Поэтому для Китая очень важно осваивать новый путь", — рассказал журналистам эксперт по Центральной Азии Давид Канкаринит. По его словам, потому-то для Китая и важен другой путь выхода на Запад и Восток, кроме России.Но, с другой стороны, новую железную дорогу еще нужно построить, и за 6 лет строительства может многое произойти. Ведь впервые о такой дороге стороны заговорили еще в 1997 году. И понадобилось 25 лет, чтобы от слов перешли к делу. И все-таки перешли.Но даже не это главное. Новая железная дорога все равно будут стыковаться с МТК "Север-Юг", который пронизывает подбрюшие Россия на юг и к контролю, за которым непосредственное отношение имеет Россия. И многое зависит от умения менеджеров налаживать сотрудничество так, чтобы выгодно было всем. "В перспективе ветку можно будет продолжить в западном направлении, но пока речи о полноценной конкуренции российским и казахстанским маршрутам из КНР в Европу не идет. Собственно, поэтому Астана и Москва спокойно относятся к происходящему", — заявил журналистам казахстанский политолог Рустам Бурнашев.И сегодня всем заинтересованным сторонам выгодно исходить из этого мнения. У логистики свои законы, по которым нужно или уметь, или учиться жить и играть.О других транспортных коридорах читайте в статье Владимира Скачко Персидский залив наш. Россия навсегда пробивается к Индийскому океану
https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html
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центральная азия, китай, россия, железная дорога, узбекистан, киргизия, эксклюзив, си цзиньпин, садыр жапаров, пекин, шавкат мирзиёев
Центральная Азия, Китай, Россия, железная дорога, Узбекистан, Киргизия, Эксклюзив, Си Цзиньпин, Садыр Жапаров, Пекин, Шавкат Мирзиёев

Дорога на троих. Кто и как без России осваивают ее подбрюшие

16:41 24.06.2024 (обновлено: 16:42 24.06.2024)
 
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Владимир Скачко авторы
Владимир Скачко
обозреватель издания Украина.ру
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В борьбу за логистику, которая во многом определит будущее планеты и нового мироустройства, основанного на новом же перераспределении ресурсных и товарных потоков, то ли втягивается по собственной воле, то ли подключается по необходимости все больше новых стран.
Центральная Азия, это мягкое подбрюшие России, -- не исключение. Это центр Евразии, этого мирового геополитического Хартленда, о котором уже 120 лет все говорят, что кто будет им владеть, тот завладеет в всем остальным миром. В военном-политическом и торгово-экономическом отношении.
И в этом нет никакого преувеличения, если учесть, что большинство водных (морских) путей контролируется коллективным Западом, представляющим "золотой миллиард" (за исключением разве что Северного морского пути, контролируемого Россией), а за сухопутные – автомобильные и железнодорожные – пути обостряется нешуточная борьбы на каждом участке суши. А в Евразии этот контроль за логистикой имеет решающее значение и в сотрудничестве, и в конкурентной борьбе. В первую очередь между Россией, самой большой по территории стране мира, и Китаем, который называют "фабрикой мира" и уже называют "первой экономикой мира" по количеству произведенной продукции, которой нужно торговать.
И с одной стороны, Россия и Китай наращивают сотрудничество в борьбе за построение нового многополярного мира как два новых и полноправных его центра. Однако с другой – никто не отменял конкурентной борьбы между ними, смысл которой сводится к минимизации зависимости друг от друга. В том числе, и в транспортном отношении. Китай давно осуществляет логистический проект "Один пояс – один путь" (ОПОП), северный сухопутный маршрут которого проходит через российскую территорию. Но Китай развивает также срединный и южный маршруты, которые идут в обход России.
И вот 19 июня 2024 года парламент Кыргызстана сразу в трех чтениях уже ратифицировал соглашение о сотрудничестве в совместном продвижении проекта железной дороги "Узбекистан — Кыргызстан — Китай", которое было подписано 6 июня текущего же года между правительствами стран в Пекине. Документ подписали министр транспорта Узбекистана Илхом Махкамов, министр транспорта и коммуникаций Кыргызстана Тилек Текебаев и председатель Госкомитета по развитию и реформам КНР Чжэн Шаньцзе.
О значении этого шага свидетельствует и тот факт, что перед подписанием документа были заслушаны видеообращения лидеров трех стран: Китая – Си Цзиньпина, Кыргызстана -- Садыра Жапарова и Узбекистана – Шавката Мирзиеева. И последний заявил: "Данная железнодорожная магистраль станет кратчайшим наземным "плечом", соединяющим Китай с нашим регионом. В будущем эта дорога позволит выйти через перспективный Трансафганский коридор на емкие рынки государств Южной Азии и Ближнего Востока".
Владимир Скачко - РИА Новости, 1920, 05.03.2019
5 марта 2019, 15:34
Владимир Скачко: кто онИзвестный украинский журналист, публицист, политический аналитик
В свою очередь председатель КНР Си Цзиньпин заверил, что Пекин стремится поскорее приступить к работам. А президент Киргизии Садыр Жапаров назвал реализацию проекта исторической задачей.
По словам узбекского президента Мирзиеева, экономический эффект от новой железки вскоре почувствуют все страны-участники. И его понять можно: Узбекистан впервые рассматривают как часть международной логистики - ему это выгодно, ибо он сегодня переживает экономический подъем. по итогам прошлого года промпроизводство в Узбекистане выросло на 6%, по итогам первого квартала нынешнего года рост составил 6,5%. Железная дорога поможет узбекским производителям выйти на гигантский китайский рынок и поспособствует дальнейшему развитию экономики. В результате Узбекистан стремится и действительно может стать важным логистическим узлом в Евразии, потому что строительство дороги будет шагом в этом направлении.
Кыргызстан в результате строительства дороги на своей территории получит стабильный источник дохода: уже предварительно подсчитано, что за счет эксплуатации ветки госбюджет будет пополняться на 200 млн долл ежегодно. Помимо того, получит развитие транспортная система страны, которая сейчас находится в зачаточном состоянии (внутри государства курсирует всего несколько поездов местного значения), будут созданы новые рабочие места, получит развитие строительная сфера, а значит, и вся экономика в целом.
Не в накладе останется и Китай. Его и Центральную Азию сегодня связывает только две ветки, которые из КНР ведут в Казахстан и Россию. С новой дорогой Китай значительно укрепит свое присутствие в Центральной Азии, наладит дополнительные экономические связи и контакты с местными элитами. И, в конце концов, благодаря дальнейшему развитию нового логистического пути, получит еще один альтернативный маршрут в Европу, а также страны Ближнего Востока и Персидского залива. Потому что новая железная дорога автоматически и органично соединится с восточным маршрутом Международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" между Россией и странами Персидского залива и Индии.
Новая железная дорога должна будет пролечь через три страны по маршруту Кашгар — Торугарт — Макмал — Джалалабад — Андижан. Ее протяженность -- 454 км. На всей линии планируется оборудовать 18 станций, 81 мост и 41 тоннель. В Киргизии на выходе из Китая построят специальную перегрузочную базу, где поезда с европейской колеей, которая используется в Китае, будут переставлять на "русскую" колею, которая применяется в постсоветских странах.
Ежегодный объем грузоперевозок по данной магистрали может составить до 15 млн, плюс около 300 тыс. пассажиров. А сроки доставки товаров до конечных потребителей сократятся на 7 дней. В сравнении с маршрутами через Россию. Специалисты утверждают, что новая магистраль короче существующего транспортного коридора более чем на 900 км, и строительство железной дороги улучшит состояние транспортного сообщения между центрально-азиатскими странами и предоставит им удобный выход к морю. Кроме того, по всему маршруту, напоминаю, будет создана современная транзитно-логистическая инфраструктура, склады и терминалы.
Подписанный и уже ратифицированный Бишкеком документ устанавливает основные принципы и механизмы сотрудничества между тремя странами, включая финансирование, строительство, эксплуатацию и техническое обслуживание железной дороги. Ожидается, что возведение магистрали начнется уже этой осенью, а закончится через шесть лет. На реализацию проекта потратят 4,7 млрд долл. Причем половину суммы даст Пекин, а по четверти выделят Бишкек и Ташкент. Причем понятно же, что у Кыргызстана, скорее всего, своих денег пока нет, и он будет пользоваться кредитом Китая, что только естественно усилит контроль за дорогой со стороны Пекина.
Мероприятия с участием президента РФ В. Путина в рамках государственного визита в РФ председателя КНР Си Цзиньпина - РИА Новости, 1920, 16.10.2023
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Оценивая перспективы новой железной дороги, директор аналитического центра Central Asia Due Diligence в Лондоне Алишер Ильхамов уже заявил, что Россия "не в восторге" от этого проекта, равно как и Казахстан -- они могут потерять доходы с грузопотоков. Однако Россия пока не может открыто выступить против Китая и его планов. "В противном случае она пойдет на конфликт с Китаем. Сейчас же Китай является союзником, защищающим Россию"", — сказал эксперт.
Почему же Пекин так поступает в отношении не только России, но и Казахстана? Очень просто: во-первых, это банальная и всегда нужная диверсификация логистики, что всегда лучше, чем зависимость от четко заданных и безальтернативных маршрутов.
Во-вторых, Китай таким образом подстилает геополитическую соломку на предмет воздействия на его экономику международных санкций, которое наложены на Россию в связи с проведением ею спецвоенной операции (СВО) в Украине. "Маршрут через Россию больше не безопасен. Дорога в Европу может быть внезапно закрыта, как и ранее. Поэтому для Китая очень важно осваивать новый путь", — рассказал журналистам эксперт по Центральной Азии Давид Канкаринит. По его словам, потому-то для Китая и важен другой путь выхода на Запад и Восток, кроме России.
Но, с другой стороны, новую железную дорогу еще нужно построить, и за 6 лет строительства может многое произойти. Ведь впервые о такой дороге стороны заговорили еще в 1997 году. И понадобилось 25 лет, чтобы от слов перешли к делу. И все-таки перешли.
Но даже не это главное. Новая железная дорога все равно будут стыковаться с МТК "Север-Юг", который пронизывает подбрюшие Россия на юг и к контролю, за которым непосредственное отношение имеет Россия. И многое зависит от умения менеджеров налаживать сотрудничество так, чтобы выгодно было всем. "В перспективе ветку можно будет продолжить в западном направлении, но пока речи о полноценной конкуренции российским и казахстанским маршрутам из КНР в Европу не идет. Собственно, поэтому Астана и Москва спокойно относятся к происходящему", — заявил журналистам казахстанский политолог Рустам Бурнашев.
И сегодня всем заинтересованным сторонам выгодно исходить из этого мнения. У логистики свои законы, по которым нужно или уметь, или учиться жить и играть.
О других транспортных коридорах читайте в статье Владимира Скачко Персидский залив наш. Россия навсегда пробивается к Индийскому океану
 
Центральная АзияКитайРоссияжелезная дорогаУзбекистанКиргизияЭксклюзивСи ЦзиньпинСадыр ЖапаровПекинШавкат Мирзиёев
 
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