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"Не может не иметь последствий": в Кремле рассказали об ответе России на удар по Севастополю

"Не может не иметь последствий": в Кремле рассказали об ответе России на удар по Севастополю - 24.06.2024 Украина.ру

"Не может не иметь последствий": в Кремле рассказали об ответе России на удар по Севастополю

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто стоит за атакой на Севастополь. Его слова приводит телеграм-канал "Вы слушали маяк"

2024-06-24T12:50

2024-06-24T12:50

2024-06-24T12:50

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Песков отметил, что выводы можно будет сделать по результатам работы следственных органов. "Мы видим с одной стороны абсолютно варварскую атаку в Крыму. Прекрасно понимаем, кто за этим стоит", - заявил пресс-секретарь. Он напомнил слова президента России Владимира Путина, который в ходе беседы с руководством международных информационных агентов прокомментировал применение украинской армией западного вооружения по России. "Формируется полетное задание и практически вводится оно, только теми, кто поставляет это оружие, если это ATAMCS, значит, это делает Пентагон, если Storm Shadow – делают британцы", – пояснил он.По мнению российского лидера, украинские власти могут только указывать, какие цели являются наиболее приоритетными, однако практическое использование остается за Западом."Мы прекрасно видим, кто за этим стоит. Президент как раз на прошлой неделе рассказывал о том, кто наводит на цели эти абсолютно сложные в технологическом плане ракеты, кто обеспечивает эти пуски. Это не украинцы", - сказал Песков.Он призвал представителей СМИ задать западным коллегам, пресс-секретарю в Вашингтоне, вопрос, зачем их правительство убивают российских детей. "Просто задавайте им такой простой вопрос", - заявил Песков. Также он ответил на вопрос будет ли ответ России Вашингтону за атаку на Севастополь американским оружием. Вооруженные силы Украины (ВСУ) днём 12 июня атаковали Севастополь. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев уточнил, что над акваторией Чёрного моря уничтожили пять воздушных целей. Однако осколки сбитых ракет упали в прибрежной зоне.В результате атаки украинской армии погибли три человека, в том числе двое детей, ещё почти 100 человек пострадали.В Минобороны РФ уточнили, что ВСУ атаковали город американскими ракетами ATACMS с кассетными боевыми частями.Губернатор Севастополя ввёл в городе режим чрезвычайной ситуации.Подробнее об атаке на Севастополь — в материале Егора Леева ЧП в Кривом Роге, ракетная атака на Севастополь, обстрелы. Главное на Украине на 13:00 23 июня на сайте Украина.ру.

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новости, севастополь, россия, вашингтон, дмитрий песков, владимир путин, михаил развожаев, вооруженные силы украины, atacms, атака, ракетный удар