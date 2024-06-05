Путин поставил точку в дискуссии вокруг разрешения киевских союзников бить по территории РФ
23:02 05.06.2024 (обновлено: 23:08 05.06.2024)
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
За атаками ВСУ западным оружием по территории России стоит Пентагон или Британия, самостоятельно Киев не смог бы применить военную помощь союзников, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств 5 июня
"Формируется полетное задание и практически вводится оно, только теми, кто поставляет это оружие, если это ATAMCS, значит, это делает Пентагон, если Storm Shadow – делают британцы", – уточнил глава государства.
Путин подчеркнул, что Киев может указывать союзникам, какая цель для них наиболее приоритетна, но практическое использование остается за Западом.
Российский лидер предупредил, что если Москва увидит, что другие страны втягиваются в войну против нее, она оставит за собой право действовать аналогичным образом.
"Это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом", – добавил президент.
Ранее в МИД РФ заявляли, что обсуждаемая продолжительное время тема о возможных ударах украинской армии западным оружием по территории России представляет собой игру слов, потому как на самом деле ВСУ не способны самостоятельно использовать военную технику союзников.
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