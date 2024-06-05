https://ukraina.ru/20240605/1055507173.html

Путин поставил точку в дискуссии вокруг разрешения киевских союзников бить по территории РФ

Путин поставил точку в дискуссии вокруг разрешения киевских союзников бить по территории РФ - 05.06.2024 Украина.ру

Путин поставил точку в дискуссии вокруг разрешения киевских союзников бить по территории РФ

За атаками ВСУ западным оружием по территории России стоит Пентагон или Британия, самостоятельно Киев не смог бы применить военную помощь союзников, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств 5 июня

2024-06-05T23:02

2024-06-05T23:02

2024-06-05T23:08

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Путин подчеркнул, что Киев может указывать союзникам, какая цель для них наиболее приоритетна, но практическое использование остается за Западом. Российский лидер предупредил, что если Москва увидит, что другие страны втягиваются в войну против нее, она оставит за собой право действовать аналогичным образом. "Это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом", – добавил президент.Ранее в МИД РФ заявляли, что обсуждаемая продолжительное время тема о возможных ударах украинской армии западным оружием по территории России представляет собой игру слов, потому как на самом деле ВСУ не способны самостоятельно использовать военную технику союзников. О том как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море читайте в интервью изданию Украина.ру военного политолога Владимира Козина.

https://ukraina.ru/20240605/1055504739.html

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новости, владимир путин, россия, британия, пентагон, киев, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, военная техника