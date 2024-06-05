Путин поставил точку в дискуссии вокруг разрешения киевских союзников бить по территории РФ - 05.06.2024 Украина.ру
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Путин поставил точку в дискуссии вокруг разрешения киевских союзников бить по территории РФ
Путин поставил точку в дискуссии вокруг разрешения киевских союзников бить по территории РФ - 05.06.2024 Украина.ру
Путин поставил точку в дискуссии вокруг разрешения киевских союзников бить по территории РФ
За атаками ВСУ западным оружием по территории России стоит Пентагон или Британия, самостоятельно Киев не смог бы применить военную помощь союзников, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств 5 июня
2024-06-05T23:02
2024-06-05T23:08
новости
владимир путин
россия
британия
пентагон
киев
вооруженные силы украины
сво
военная помощь
военная техника
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Путин подчеркнул, что Киев может указывать союзникам, какая цель для них наиболее приоритетна, но практическое использование остается за Западом. Российский лидер предупредил, что если Москва увидит, что другие страны втягиваются в войну против нее, она оставит за собой право действовать аналогичным образом. "Это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом", – добавил президент.Ранее в МИД РФ заявляли, что обсуждаемая продолжительное время тема о возможных ударах украинской армии западным оружием по территории России представляет собой игру слов, потому как на самом деле ВСУ не способны самостоятельно использовать военную технику союзников. О том как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море читайте в интервью изданию Украина.ру военного политолога Владимира Козина.
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новости, владимир путин, россия, британия, пентагон, киев, вооруженные силы украины, сво, военная помощь, военная техника
Новости, Владимир Путин, Россия, Британия, Пентагон, Киев, Вооруженные силы Украины, СВО, военная помощь, военная техника

Путин поставил точку в дискуссии вокруг разрешения киевских союзников бить по территории РФ

23:02 05.06.2024 (обновлено: 23:08 05.06.2024)
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург
Рабочая поездка президента Владимира Путина в Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 05.06.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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За атаками ВСУ западным оружием по территории России стоит Пентагон или Британия, самостоятельно Киев не смог бы применить военную помощь союзников, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с руководителями информационных агентств 5 июня

"Формируется полетное задание и практически вводится оно, только теми, кто поставляет это оружие, если это ATAMCS, значит, это делает Пентагон, если Storm Shadow – делают британцы", – уточнил глава государства.

Путин подчеркнул, что Киев может указывать союзникам, какая цель для них наиболее приоритетна, но практическое использование остается за Западом.
Российский лидер предупредил, что если Москва увидит, что другие страны втягиваются в войну против нее, она оставит за собой право действовать аналогичным образом.

"Это и есть их прямое участие в войне против Российской Федерации, мы оставляем за собой право действовать аналогичным образом", – добавил президент.

Ранее в МИД РФ заявляли, что обсуждаемая продолжительное время тема о возможных ударах украинской армии западным оружием по территории России представляет собой игру слов, потому как на самом деле ВСУ не способны самостоятельно использовать военную технику союзников.
О том как НАТО готовится к войне против России и Белоруссии и хочет перекрыть Балтийское море читайте в интервью изданию Украина.ру военного политолога Владимира Козина.
Владимир Корнилов интервью
Вчера, 22:30
Владимир Корнилов: Самая тяжелая борьба начнется после победы России над нацистским режимом Украины Даже если предположить, что самые оптимистичные сценарии окончания СВО будут отработаны, все равно бандеровщина, как идеология, останется. И мы должны быть готовыми к тому, что затем начнется гораздо более сложный период для нас всех.
 
НовостиВладимир ПутинРоссияБританияПентагонКиевВооруженные силы УкраиныСВОвоенная помощьвоенная техника
 
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Заголовок открываемого материала
23:56Тупые как стол: Путин о нападении на НАТО и российской "ядерной дубинке"
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23:02Путин поставил точку в дискуссии вокруг разрешения киевских союзников бить по территории РФ
22:42Путин назвал соотношение безвозвратных потерь сил на СВО России и Украины
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