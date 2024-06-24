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Главное за ночь 24 июня

Главное за ночь 24 июня - 24.06.2024 Украина.ру

Главное за ночь 24 июня

Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в центре Горловки, кроме того, город подвергся обстрелу снарядами кассетного типа, сообщило в понедельник... Украина.ру, 24.06.2024

2024-06-24T08:09

2024-06-24T08:09

2024-06-24T08:09

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Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в центре Горловки, кроме того, город подвергся обстрелу снарядами кассетного типа, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Российские системы ПВО минувшей ночью сбили четыре украинских беспилотника в небе над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.За прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 96 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.Представители украинских ТЦК (военкоматов) проводят гуманитарные акции на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области и в прифронтовых районах Украины, чтобы получать актуальную информацию о населении и выявлять подлежащих мобилизации мужчин, рассказали РИА Новости в херсонском подполье.Глава украинской разведки Буданов признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной. Он также подчеркнул, что выступает против мирных переговоров с Россией.

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новости, россия, донецкая народная республика, украина, кирилл буданов, вооруженные силы украины