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Главное за ночь 24 июня
Главное за ночь 24 июня - 24.06.2024 Украина.ру
Главное за ночь 24 июня
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в центре Горловки, кроме того, город подвергся обстрелу снарядами кассетного типа, сообщило в понедельник... Украина.ру, 24.06.2024
2024-06-24T08:09
2024-06-24T08:09
2024-06-24T08:09
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украина
кирилл буданов
вооруженные силы украины
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Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в центре Горловки, кроме того, город подвергся обстрелу снарядами кассетного типа, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.Российские системы ПВО минувшей ночью сбили четыре украинских беспилотника в небе над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.За прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 96 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.Представители украинских ТЦК (военкоматов) проводят гуманитарные акции на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области и в прифронтовых районах Украины, чтобы получать актуальную информацию о населении и выявлять подлежащих мобилизации мужчин, рассказали РИА Новости в херсонском подполье.Глава украинской разведки Буданов признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной. Он также подчеркнул, что выступает против мирных переговоров с Россией.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, донецкая народная республика, украина, кирилл буданов, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Донецкая Народная Республика, Украина, Кирилл Буданов, Вооруженные силы Украины
Украинские войска сбросили боеприпас с беспилотника в центре Горловки, кроме того, город подвергся обстрелу снарядами кассетного типа, сообщило в понедельник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
Российские системы ПВО минувшей ночью сбили четыре украинских беспилотника в небе над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.
За прошедшую неделю над Донецком, Макеевкой, Авдеевкой и Ясиноватой обнаружены и перехвачены 96 украинских беспилотников, сообщили в пресс-службе УФСБ России по ДНР.
Представители украинских ТЦК (военкоматов) проводят гуманитарные акции на подконтрольных ВСУ территориях Херсонской области и в прифронтовых районах Украины, чтобы получать актуальную информацию о населении и выявлять подлежащих мобилизации мужчин, рассказали РИА Новости в херсонском подполье.
Глава украинской разведки Буданов признал, что ситуация на фронте для украинских войск является сложной. Он также подчеркнул, что выступает против мирных переговоров с Россией.