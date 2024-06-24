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Ищенко указал на прагматичность отношений России и КНДР

Ищенко указал на прагматичность отношений России и КНДР - 24.06.2024 Украина.ру

Ищенко указал на прагматичность отношений России и КНДР

Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, какую новую страницу корейско-российской дружбы мы сейчас наблюдаем

2024-06-24T04:45

2024-06-24T04:45

2024-06-24T04:45

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"Дружеских и братских отношений между государствами нет в принципе, это легенда. Между государствами есть прагматичные отношения. Поэтому никакой новой страницы российско-корейской дружбы мы не наблюдаем. Я очень сильно сомневаюсь, что все корейцы ночами не спят и все русские ночами не спят, плачут и думают, как бы нам подружиться посильнее, в каком бы месте бы нам еще подружиться", - сыронизировал Ищенко.Он указал, что у стран есть общий враг и общие интересы на Дальнем Востоке.По его словам, Россия демонстрирует то, что американцы называют элементом сдерживания."То есть мы даем заранее понять, что КНДР одна не останется. И что провокация может иметь далеко идущие последствия для тех, кто ее организует. Не более того, потому что военно-техническое сотрудничество между нами и так существует", - сказал Ищенко.На днях Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.Подробнее о сотрудничестве России и КНДР — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразии на сайте Украина.ру.

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новости, россия, кндр, ростислав ищенко, европа, владимир путин, ким чен ын