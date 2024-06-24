Ищенко указал на прагматичность отношений России и КНДР - 24.06.2024 Украина.ру
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Ищенко указал на прагматичность отношений России и КНДР
Ищенко указал на прагматичность отношений России и КНДР - 24.06.2024 Украина.ру
Ищенко указал на прагматичность отношений России и КНДР
Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, какую новую страницу корейско-российской дружбы мы сейчас наблюдаем
2024-06-24T04:45
2024-06-24T04:45
новости
россия
кндр
ростислав ищенко
европа
владимир путин
ким чен ын
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"Дружеских и братских отношений между государствами нет в принципе, это легенда. Между государствами есть прагматичные отношения. Поэтому никакой новой страницы российско-корейской дружбы мы не наблюдаем. Я очень сильно сомневаюсь, что все корейцы ночами не спят и все русские ночами не спят, плачут и думают, как бы нам подружиться посильнее, в каком бы месте бы нам еще подружиться", - сыронизировал Ищенко.Он указал, что у стран есть общий враг и общие интересы на Дальнем Востоке.По его словам, Россия демонстрирует то, что американцы называют элементом сдерживания."То есть мы даем заранее понять, что КНДР одна не останется. И что провокация может иметь далеко идущие последствия для тех, кто ее организует. Не более того, потому что военно-техническое сотрудничество между нами и так существует", - сказал Ищенко.На днях Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.Подробнее о сотрудничестве России и КНДР — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразии на сайте Украина.ру.
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, кндр, ростислав ищенко, европа, владимир путин, ким чен ын
Новости, Россия, КНДР, Ростислав Ищенко, Европа, Владимир Путин, Ким Чен Ын

Ищенко указал на прагматичность отношений России и КНДР

04:45 24.06.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкДружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
Дружественный государственный визит президента Владимира Путина в КНДР
© POOL
Перейти в фотобанк
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Обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко в интервью изданию Украина.ру ответил на вопрос, какую новую страницу корейско-российской дружбы мы сейчас наблюдаем
"Дружеских и братских отношений между государствами нет в принципе, это легенда. Между государствами есть прагматичные отношения. Поэтому никакой новой страницы российско-корейской дружбы мы не наблюдаем. Я очень сильно сомневаюсь, что все корейцы ночами не спят и все русские ночами не спят, плачут и думают, как бы нам подружиться посильнее, в каком бы месте бы нам еще подружиться", - сыронизировал Ищенко.
Он указал, что у стран есть общий враг и общие интересы на Дальнем Востоке.
"Опасность войны в Тихоокеанском регионе не меньше, чем сейчас опасность войны в Европе. При этом давление идет не только на Китай, но и на Северную Корею. И КНДР тоже может стать объектом американских провокаций", - объяснил обозреватель.
По его словам, Россия демонстрирует то, что американцы называют элементом сдерживания.
"То есть мы даем заранее понять, что КНДР одна не останется. И что провокация может иметь далеко идущие последствия для тех, кто ее организует. Не более того, потому что военно-техническое сотрудничество между нами и так существует", - сказал Ищенко.
На днях Владимир Путин и Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Российский лидер подчеркнул, что он предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников.
Подробнее о сотрудничестве России и КНДР — в материале Александра Порунова Ростислав Ищенко: Если Россия победит в войне на Украине, Европа станет частью единой Евразии на сайте Украина.ру.
 
НовостиРоссияКНДРРостислав ИщенкоЕвропаВладимир ПутинКим Чен Ын
 
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