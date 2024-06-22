https://ukraina.ru/20240622/1055766357.html

Следующим условием РФ будет часть "старого" приграничья: Кутырь о скрытых возможностях Украины

Следующим условием РФ будет часть "старого" приграничья: Кутырь о скрытых возможностях Украины - 22.06.2024 Украина.ру

Следующим условием РФ будет часть "старого" приграничья: Кутырь о скрытых возможностях Украины

Следующими условиями Москвы будут не только Крым, Донбасс, Херсон и Запорожье, но и часть "старого" приграничья, потому что России нужна буферная зона, однако происходящее на поле боя говорит о том, что у Киева пока хватает скрытых возможностей

2024-06-22T06:15

2024-06-22T06:15

2024-06-22T06:15

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Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал ветеран первой чеченской кампании, писатель Виктор Кутырь."С каждым днем у Украины все меньше и меньше шансов остановить нас. Народ там откровенно понимает, что их обрекают на гибель. Простое население страдает. Уже видно, что грядущую зиму они уже так вольготно не переживут, как предыдущие. Там налаживается партизанское движение. Там жгут машины представителей ТЦК. Да, количество пленных возросло. Но они же не сами сдаются. Мы берем их в плен во время боя. Это говорит о том, что у Украины еще хватает скрытых возможностей", - отметил Кутырь в интервью Россия не стала печалить ВСУ у Сум, но ускользнула от США и готовится к битве за Потсдам.Он добавил, что президент РФ Владимир Путин отстаивает права России в том миропорядке, который был установлен по итогам Второй мировой войны.Эксперт отметил, что подписание договора о сотрудничестве между Москвой и Северной Кореей вырисовывает очертания коалиции, которая в случае Третьей мировой будет предлагать свой миропорядок.С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240621/1055764601.html

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новости, украина, украина.ру, владимир путин, условие