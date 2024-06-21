https://ukraina.ru/20240621/1055777317.html

"Латвия взяла курс уже не на русофобию, а на геноцид". Как избавиться от русских и заработать на этом

"Латвия взяла курс уже не на русофобию, а на геноцид". Как избавиться от русских и заработать на этом - 21.06.2024 Украина.ру

"Латвия взяла курс уже не на русофобию, а на геноцид". Как избавиться от русских и заработать на этом

Для продления вида на жительство в Латвии все граждане России теперь будут обязаны сдавать экзамены по латышскому языку. Соответствующие поправки к закону об иммиграции 21 июня принял парламент этой прибалтийской страны

2024-06-21T19:01

2024-06-21T19:01

2024-06-21T19:01

эксклюзив

латвия

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парламент

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Латвийские власти ожидают, что поправки коснутся около пяти тысяч российских граждан, которые ранее оформили постоянный ВНЖ по утратившему силу закону "О въезде и нахождении в Латвийской Республике иностранцев и лиц без гражданства". Лица старше 75 от сдачи экзамена будут освобождены, уточнило латвийское Управление по делам гражданства и миграции.Заявление о продлении срока действия вида на жительство необходимо подать до 31 октября 2025 года."Ожидается, что в течение этого времени граждане России будут иметь право на трудоустройство без ограничений, а также право на получение услуг, предоставляемых государством, в том числе пенсий и пособий, если задекларированное место жительства человека находится в Латвии",— уточнил парламент Латвии в своем официальном сообщении.В соответствии с латышским иммиграционным законодательством, действие постоянного вида на жительство, ранее выданного гражданам России, истекло в сентябре 2023 года. Для того, чтобы продлить свое проживание в Латвии, эти люди должны подать документы на статус постоянного жителя Евросоюза. Для этого им нужно предоставить миграционной службе справку о наличии источника доходов и знании государственного языка.Российских граждан, не записавшихся на сдачу языкового экзамена для продления вида на жительство и не имеющих близких родственников - граждан или "неграждан" Латвии, лишат видов на жительство, предписывая им "добровольно" покинуть территорию этого прибалтийского государства.По данным посольства России в Латвии, в случае невыполнения новых миграционных предписании уже в 2025 году около полутора тысяч военных пенсионеров и членов их семей может быть депортировано."Обычная логика и здравый смысл подсказывают, что данная категория граждан, десятилетиями проживающая здесь, никоим образом не может представлять угрозу для этой страны", - отметило российское дипломатическое представительство в своем телеграм-канале.К тому же, вводимая юридическая норма также противоречит положениям Российско-латвийского соглашения по вопросам социальной защищенности военных пенсионеров, подчеркнули в российском посольстве.По словам научного сотрудника Института стран СНГ Руслана Панкратова, приняв соответствующие поправки к иммиграционному закону, парламент Латвии умудрился убить две мухи одним ударом – избавиться от немалого количества российских граждан и одновременно еще и подзаработать на этом.Эксперт напомнил, что ущемление прав русскоязычного населения этой прибалтийской станы началось сразу же после развала СССР в 1991 году, когда в Латвии появился позорный институт "неграждан"."Это люди, которые в Латвии жили десятилетиями, создали семьи, обзавелись недвижимостью, осели. Когда им стали считать пенсии, им сказали – вы работали в "оккупационное", советское время, это ужасно и поэтому мы вам этот стаж считать не будем. Им назначили минимальные пенсии. Таким образом людей не просто оскорбляли, но и уничтожали", - рассказал Панкратов в интервью изданию Украина.ру.При этом он уточнил, что такой дискриминации были подвергнуты русскоязычные жители Латвии, которые не обязательно были русскими по национальности, но использовали в быту русский язык.Эти люди стали оформлять российские гражданство для того, чтобы получать пенсионные надбавки, которые им начисляла Россия как правопреемница СССР, продолжил эксперт. Параллельно они оформили бессрочный вид на жительство в Латвии, в которой они проживали уже двадцать или тридцать лет, отметил он."Теперь Латвия взяла курс даже не на русофобию, а на этнический геноцид, пока в мягком формате. Сославшись на специальную военную операцию России на Украине, Рига заявила, что всем русским, которые проживают в Латвии, нужно продлевать ВНЖ и сдавать латышский язык. Не было повода, не было скандалов, все и так везде было на латышском, но какому-то националисту пришло в голову у всех принимать экзамен", - заявил Панкратов.До этого сдача экзамена по латышскому языку была условием для получения ВНЖ только для тех российских граждан, которые приехали в Латвию недавно. Это люди, которые покупали недвижимость и заключали брак, и в последние несколько лет значительную часть из них составляют "релоканты". Новые поправки касаются в том числе людей, которые могли родиться в Латвии, но при этом у них есть российское гражданство по праву происхождения, подчеркнул эксперт."У меня, например, отец родился в Липецкой области. Я как его сын тоже мог бы претендовать на российское гражданство по праву крови. Таких людей,, как я, тоже заставили сдавать латышский язык. Это политическое решение, проповедующее правовой нигилизм", - полагает Панкратов.По его словам, нельзя заставить тех людей, у которых уже есть ВНЖ на постоянной основе, снова получать его."Ни одна конвенция таких действий не разрешает. Более того, никто не знает, как нужно сдавать этот экзамен, по какой программе, методике, кто будет принимать его, как стать в очередь. Никто к этому не подготавливался, так как главная цель этих поправок состояла не в том, чтобы организовать экзамен, а в том, чтобы унизить людей и найти формальную причину для их депортации", - считает Панкратов.Эксперт напомнил, что согласно более ранним заявлениям латвийских властей, под депортацию подпадают тысячи россиян. Но потом этнократы немного "притихли", и до сих пор реально выслано из страны было лишь несколько человек. Речь идет о том, что Латвия не обладает ни техническими возможностями, ни человеческим ресурсом для того, чтобы реализовать эти угрозы."Для этого нужно приехать, задержать человека, посадить в машину, оформить документы и вывезти на границу. Латвия этими ресурсами не обладает, это дорого. Но теперь придуман красивый троянский конь. Теперь за экзамен по латышскому языку пенсионеры должны платить. Если они его не сдадут, а скорее всего так и будет, потому что он будет придуман так, чтобы его пенсионеры не сдали, их будут лишать медстрахования, социальных пособий", - рассказал Панкратов.Людей поставят в такое положение, что они сами начнут уезжать из Латвии, ожидает эксперт."Таким образом власти страны заработают на языковых экзаменах и еще избавятся от русскоязычного населения. Речь идет не о единицах − у многих есть семьи, внуки. У этих людей в Латвии могилы предков. Это просто откровенный геноцид, о котором Брюссель, как обычно, молчит", - добавил он.При этом пока в парламенте шло обсуждение поправок к миграционному закону, голоса в защиту прав русскоязычного населения слышны не были. Партии, которые выступают за русский язык, слабы и разрознены. Они находятся в меньшинстве, и в принципе о русских они вспоминают только перед выборами, отметил эксперт."Мы не слышали баталий на эту тему, или каких-то громких заявлений. Это все происходит в атмосфере равнодушия и попустительства. К тому же оппозиция в Латвии находится под жестким контролем спецслужб, она не может проводить автономную политику. Им разве что разрешается комментировать какие-то политические события, при этом только в том русле, которое соответствует внешнеполитическому курсу США, иногда ЕС", - сказал Панкратов.С другой стороны, Брюссель абсолютно равнодушен к судьбе этнических русских в Прибалтике, продолжил он."Страны Прибалтики находятся под полным контролем Госдепа, и они диктуют моду на отношения Евросоюза с Россией. Именно эксперты из Прибалтики считаются в Европе специалистами по России. Все, что он них мы слышим, это то, что с Россией надо пожестче. Европейские суды по правам человека интересуют только права геев в Чечне. Когда людей вывозят на границу, забирают у них имущество, сажают в тюрьмы, Брюссель это мало интересует", - подытожил Руслан Панкратов.Больше о статусе русского языка в Латвии в статье Марии Нестеревой Страсти по русскому языку в Риге. Министр — в отставке, спектакль с Хаматовой —отменен

https://ukraina.ru/20240615/1055656334.html

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эксклюзив, латвия, россия, ес, снг, посольство, брюссель, язык, экзамен, парламент, закон, поправки