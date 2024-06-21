"Скоро там будет шумно и весело": эксперт ответил, чего ждать в районе Волчанских хуторов - 21.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240621/1055758012.html
"Скоро там будет шумно и весело": эксперт ответил, чего ждать в районе Волчанских хуторов
"Скоро там будет шумно и весело": эксперт ответил, чего ждать в районе Волчанских хуторов - 21.06.2024 Украина.ру
"Скоро там будет шумно и весело": эксперт ответил, чего ждать в районе Волчанских хуторов
В районе Волчанских хуторов идут позиционные бои. ВС РФ продвигаются, но и противник пытается предпринимать попытки надломить ситуацию и кидает туда свои резервы
2024-06-21T04:45
2024-06-21T04:45
новости
геннадий алехин
украина.ру
вс рф
всу
волчанск
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055445570_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_0f2cba8787deab0c3aacbcfa53a13960.jpg.webp
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Он добавил, что ВСУ подтягивают на этот участок фронта свои резервы из Чугуева и Старого Салтова, а также перебрасывают свою живую силу под Липцы со стороны Русских Тишков и Черкасских Тишков.Алехин добавил, что новый командующий группировкой ВСУ "Харьков" Михаил Драпатый прекрасно понимает, что если ВС РФ зацепились за Волчанск, то рано или поздно его возьмут."Враг прекрасно понимает, что оттуда мы можем двигаться на Белый Колодезь в тыл Купянской группировке. Поэтому они зубами будут за него держаться. И с этой целью они подтягивают резервы", - резюмировал в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
https://ukraina.ru/20240620/1055751161.html
волчанск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/06/03/1055445570_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_c9c7573c5b59c53e820d14f4ddd2d547.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, геннадий алехин, украина.ру, вс рф, всу, волчанск
Новости, Геннадий Алехин, Украина.ру, ВС РФ, ВСУ, Волчанск

"Скоро там будет шумно и весело": эксперт ответил, чего ждать в районе Волчанских хуторов

04:45 21.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 21.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
В районе Волчанских хуторов идут позиционные бои. ВС РФ продвигаются, но и противник пытается предпринимать попытки надломить ситуацию и кидает туда свои резервы
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
"Встречных боев пока нет. Но я не сомневаюсь, что скоро там будет шумно и весело. Понимаете, ВСУ в любом случае будут пытаться контратаковать. Поэтому они в любом случае будут перебрасывать туда резервы. Обученные они не обученные – не знаю. Это только бой покажет. Мы тоже перебрасываем резервы. Но в каком количестве – не скажу", - заявил эксперт.
Он добавил, что ВСУ подтягивают на этот участок фронта свои резервы из Чугуева и Старого Салтова, а также перебрасывают свою живую силу под Липцы со стороны Русских Тишков и Черкасских Тишков.
Алехин добавил, что новый командующий группировкой ВСУ "Харьков" Михаил Драпатый прекрасно понимает, что если ВС РФ зацепились за Волчанск, то рано или поздно его возьмут.
"Враг прекрасно понимает, что оттуда мы можем двигаться на Белый Колодезь в тыл Купянской группировке. Поэтому они зубами будут за него держаться. И с этой целью они подтягивают резервы", - резюмировал в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
"И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВО
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
Андрей Ермак
Вчера, 16:14
Ермак-узурпатор. Клика Зеленского ищет нового фюрера Агентство Bloomberg вчера, 19 июня 2024 года, сообщило, что Украина готова к переговорам с Россией о формуле мире по итогам СВО. По данным агентства, об этом заявил глава Офиса президента Украины (ОПУ) Андрей Ермак
 
НовостиГеннадий АлехинУкраина.руВС РФВСУВолчанск
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:54"Идёт стопроцентная катастрофа". Украинские эксперты о ситуации в стране
06:38Конрад Рэнкас: Фикции западной либеральной демократии пришёл конец
06:32Сергей Караганов: Ядерная эскалация откроет ящик Пандоры, но избавит мир от 500-летнего ига Запада
06:30Если вдруг грянет Третья мировая: писатель рассказал какой миропорядок отстаивает Путин
06:26"Сбежавший" оркестр, оскверненный Стоунхендж, скандал в библиотеке. События культуры за неделю
06:06Петр Скоробогатый: Россия вырвалась из локального фокуса США, чтобы отобрать у ВСУ их последнее счастье
06:00"Там роте негде развернуться": полковник Алехин рассказал о боях с ВСУ за Липцы и Волчанск
05:41Гражданка Украины Елизавета Шевченко о том, как ей отказали во въезде в Россию
05:30Эксперт рассказал, где США создают Анти-Китай по образцу Украины и разжигают следующую войну
05:27Салон "Флот-2024" подтвердил: народ и армия едины. Оружейники создали систему борьбы с БПЛА
04:45"Скоро там будет шумно и весело": эксперт ответил, чего ждать в районе Волчанских хуторов
04:31Вечно Чужие. Цена предательства оказалась слишком низкой
04:00"Я бы связал воедино": Алехин объяснил, как ВСУ смогли перебросить свои резервы под Харьков
20:29Мир насильно данный. Итоги азиатского турне Путина
20:24Радован Караджич − человек стоимостью пять миллионов долларов
19:25Когда всё кончится: могилы и монументальная пропаганда
18:45Сергей Караганов: кто он
18:40Переобулись на ходу: план французских правых по России и Украине
18:17Угрозы журналистам от 3-ей штурмовой, "чёрные трансплантологи". Итоги 20 июня на Украине
18:03Гагарина, нефтетанкеры и СПГ: в ЕС подготовили новый пакет антироссийских санкций
Лента новостейМолния