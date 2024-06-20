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Скандал в Турции. Почему Анкара недовольна активностью патриарха Варфоломея на Украине

Скандал в Турции. Почему Анкара недовольна активностью патриарха Варфоломея на Украине - 20.06.2024 Украина.ру

Скандал в Турции. Почему Анкара недовольна активностью патриарха Варфоломея на Украине

Мирный саммит по Украине отшумел несколько дней назад, но дурное послевкусие от него ощущается в мире до сих пор. На этот раз рвануло в Турции, где внимательно прочитали итоговое коммюнике и обнаружили там подпись Константинопольского патриарха. Почему автограф "Его Божественного Всесвятейшества" так смутил Анкару – в материале издания Украина.ру

2024-06-20T12:38

2024-06-20T12:38

2024-06-20T12:38

эксклюзив

украина

турция

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константинопольский патриархат

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Почему Варфоломея позвали на саммитПатриарх Константинопольской православной церкви Варфоломей – большой друг киевского режима, что при Петре Порошенко, что при Владимире Зеленском.Церковный босс из Турции и украинские националисты нащупали в какой-то момент пересечение взаимных интересов: активы, деньги и паства в обмен на легитимизацию украинских раскольников как недостающего звена в необандеровской триаде "Армiя. Мова. Вiра".Патриарх Варфоломей в качестве полноправного участника присутствовал на саммите мира в Швейцарии. Среди прочих гостей его отдельно выделил Зеленский.Именно за присоединение к коммюнике Константинопольского патриарха и критикуют турецкие власти.Что не понравилось туркамПолный титул предстоятеля Константинопольской церкви - Его Божественное Всесвятейшество Архиепископ Константинополя — Нового Рима и Вселенский Патриарх. Последняя формулировка означает, что среди всех предстоятелей поместных православных церквей он является первым среди равных.Несмотря на такой статус, сама церковь, которой руководит Варфоломей, сравнительно небольшая. Исторически, резиденция патриарха находится в стамбульском районе Фанар, однако непосредственно в Турции прихожанами этой церкви являются преимущественно этнические греки, которых в стране насчитывается несколько тысяч. Гораздо большее количество приходов Константинопольский патриархат имеет за границей, в том числе в США.Власти Турции не поддерживают притязания Варфоломея на вселенский размах, признавая за ним право окормлять местных греков и считают его лишь главой местной греческой христианской общины.Официальный представитель турецкого МИД Онджю Кечели подчеркнул, что Варфоломей находился на саммите по Украине исключительно как частное лицо.Он добавил, что позиция Турции по статусу Константинопольского патриарха остается без изменений.Стать православным ПапойВ отличие от католической церкви, где все нити власти держит в своих руках Папа Римский, в православии вселенский статус Варфоломея является по сути лишь красивым оборотом. Вся политика нынешнего главы Константинопольского патриарха нацелена на то, чтобы это положение вещей изменить.В русле этих "папских" амбиций и проходила вся история с Украиной, где в 2018 году при активном участии Варфоломея создали раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).Десятки миллионов православных жителей этой страны, причислявшие себя к местной церкви Московского патриархата (УПЦ), были для константинопольского главы слишком лакомым куском, чтобы не попытаться его проглотить.Получается пока не очень. ПЦУ так и не смогла переподчинить себе львиную долю приходов УПЦ, не смотря на всю репрессивную машину государства, которая подыгрывает раскольникам. Зато преуспеть удалось в другом. В том, в чем давно хорошо поднаторел Варфоломей – зарабатывать деньги.На деньги СШАПервым серьезным "подарком" Варфоломею от Украины стала историческая Андреевская церковь, построенная в 18 веке и являющаяся объектом культурного наследия. Этот храм был передан в постоянное пользование Константинопольскому патриархату.Вместе с этим храмом к Вселенскому патриарху перешли и все иные объекты, которые числились на балансе украинских раскольников – монастыри, церкви и прочее. Соответственно, все доходы с них также стали капать в копилку Варфоломея.Схема эта отрабатывалась годами в США, где в основном и пополняется касса Константинопольской патриархии, ведь большие амбиции, как известно, требуют больших финансов.Соединенные Штаты используют структуру Варфоломея для давления на Россию и Русскую православную церковь, которую они считают проводником интересов Москвы. В 2019 году, например, Госдеп выделил 100 тыс. долларов связанному с Константинополем сайту Orthodox Times с формулировкой "для противодействия организациям, распространяющим фейковые новости и обманывающим верующих из православных общин".Ориентация на БайденаРоль связного между Вашингтоном и Фанаром исполняет архиепископ Американский Елпидифор. Ради благосклонного отношения американской верхушки, этот деятель готов на многое. Так, в 2022 году он впервые в истории православия крестил младенцев, которые были усыновлены богатыми американскими гомосексуалистами. Произошло это, правда, в Греции, хотя для христианского мира это было отягчающим обстоятельством – чужая юрисдикция.Елпидифор, которого называют одним из возможных преемников Варфоломея, подыгрывает как республиканцам (его в свое время принимал у себя президент Дональд Трамп), так и демократам, с которыми у него наиболее тесные отношения.Так, этот епископ назначил викарием американской архиепископии священника Александра Карлуцоса, которого за глаза называют "главой МИД" Константинопольской церкви. В 2018 году в США ему вручили премию за благотворительность, на церемонию пришел Джо Байден, а сам Карлуцос даже входит в совет директоров его фонда.Будущий президент США тогда признался, что дружит с Карлуцосом уже 40 лет."Величайшей честью в моей жизни было время, проведенное с Вселенским патриархом Варфоломеем. В моем доме в Вашингтоне, в Турции, в Афинах и в других местах. Я католик, но я не встречал таких людей, как Вселенский патриарх", - добавил Байден.Сам Карлуцос в том же 2018 году оказался замешан в финансовом скандале, в котором фигурировала сумма в 80 млн долларов, однако викарий сумел выйти сухим из воды.Интерес демократов в близких отношениях с посланцами Константинополя - в обширной греческой общине, которая частично ориентирована на Вселенский патриархат и которую таким образом проще заманить в свой лагерь.Таким образом, каждая сторона решает свои задачи, однако вектор у них общий – либерализация православия, его ослабление и использование религиозного фактора против геополитических оппонентов, в первую очередь против России.Подробнее о швейцарском саммите мира в материале издания Украина.ру Почему Украина опять вошла не в ту дверь? Про выступление президента России на саммите в Швейцарии

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эксклюзив, украина, турция, сша, варфоломей (патриарх варфоломей), владимир зеленский, джо байден, константинопольский патриархат, саммит