https://ukraina.ru/20240617/1055691479.html

Почему Украина опять вошла не в ту дверь? Про выступление президента России на саммите в Швейцарии

Почему Украина опять вошла не в ту дверь? Про выступление президента России на саммите в Швейцарии - 17.06.2024 Украина.ру

Почему Украина опять вошла не в ту дверь? Про выступление президента России на саммите в Швейцарии

Как шутили в сети, первым на форуме в Швейцарии выступил президент России Владимир Путин. И это абсолютная правда.

2024-06-17T14:23

2024-06-17T14:23

2024-06-17T14:40

эксклюзив

россия

швейцария

украина

владимир путин

андрей ермак

владимир зеленский

мид

нато

офис президента

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Пока гости прибывали, размещались и любовались альпийскими пейзажами, на экранах их телефонов появилось экстренное сообщение.Они прильнули к экранам и выслушали со всем вниманием речь президента России. А как иначе? Да, он выступал в МИД России, а не перед ними, но речь шла о том, зачем они "все здесь сегодня собрались".Нас там, конечно, не было, но нет сомнений, что именно так всё и происходило. Глупо продолжать обсуждать старые новости, если появилась новая сенсация.Все забыли про "формулу Зеленского" и кинулись обсуждать план Путина.Это действительно было выступление, которое открыло (и по сути, закрыло, дальнейшее обсуждение стало бессмысленным) глобальный саммит в Швейцарии."Гений дзюдо", мастер по этому виду спорта, Владимир Путин технично поставил им подножку. Или это был болевой приём?Речь идёт о принципиально новой архитектуре безопасности в мире.Детали, конечно, шокировали украинскую сторону.Украинские войска должны быть полностью выведены с территории Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. Украина отказывается вступать в НАТО. И сразу же прекращается ведение огня, начинаются переговоры.Но участники саммита в Швейцарии, в отличие от украинской делегации, были почти единодушны: нужно немедленно готовить новую конференцию. Все только об этом и говорили, начиная с первого же выступления - хозяйки саммита, президента Швейцарии.А вот что говорят украинские политологи, которые находятся ближе к украинским реалиям:Окно возможностей - до 29 августаУкраинский политолог Михаил Чаплыга:"Что на самом деле сказал Путин? Он сказал, что по их мнению, Зеленский с 20-21 мая нелегитимен. Разговаривать с ним можно, но подписи должны ставить другие люди. Кто же сохранил властные полномочия на Украине? Это спикер Рады Стефанчук, судья Конституционного суда и парламент."И дальше, по мнению Чаплыги, возникает такая коллизия.Парламент легитимен только до 29 августа, в этот день истекает срок инаугурации всех депутатов этого созыва.Можно было бы продлить военное положение в стране, которое истекает 11 августа. Но кто его может продлить? Только президент, который, и по мнению России, и по Конституции Украины, нелегитимен.С Конституционным судом тоже история крайне запутанная. Его сегодняшний глава (исполняющий обязанности) Головатый, должен уйти в отставку по возрасту, в июне 2024. Нового назначить не удалось. Предыдущий, Тупицкий, был уволен указами тогда еще президента Зеленского (незаконно, и это признали суды Украины). Ситуация тупиковая. Тупицкий скрывается за рубежом. Глава Конституционного суда страны!Итак, что получается? После 29 августа этого года, не существует легитимных депутатов, парламента, спикера, КС и множества государственных институтов, которые назначает президент."Окно переговорных возможностей исчезает 29 августа", - резюмирует Чаплыга.Ермак во главе Европы и "зиг хайль" в АльпахА сам нелегитимный президент проводит саммиты в Европе. И не один - с человеком, у которого вообще нет никаких полномочий. Но по факту, все знают, что управляет Украиной именно он - глава Офиса президента Андрей Ермак.Это нашло отражение и на групповом фото саммита, где в самом центре стоит Ермак.Невиданное совершенно дело. Посреди группы "мировых лидеров" стоит не самый важный клерк киевского режима. Ермак и Зеленский - по обе стороны от хозяйки саммита, президента Швейцарии.Даже не обращая внимания на то, что это и была, в основной своей массе, также толпа клерков: министров, замов, но были там и премьеры, и президенты. И никого - уровня Ермака.Все-таки любой министр, даже по делам инвалидов, как представитель Австралии - намного выше рангом какого то главы Офиса президента (кстати, еще и нелегитимного).Украина тоже могла быть представлена, например, премьер министром Шмыгалем. Или министром иностранных дел - эту должность все ещё занимает Кулеба. Или это мог быть спикер Рады Стефанчук.Как бы кому того в Киеве хотелось или не хотелось, но именно Стефанчук, по Конституции, сегодня должен руководить государством Украина.А на деле - страной руководит узурпатор. И даже не узурпатор, а его подчинённый. Которого уж точно никто никогда не выбирал.По факту, страной действительно руководит Андрей Ермак, что и нашло своё подтверждение на фото в альпийских лугах.Как сказал украинский политолог Константин Бондаренко, сегодня Ермак - это и МИД, и спикер, и вся реальная власть на Украине.Но зачем же ставить его в центр группового снимка мировых лидеров (пускай даже клерков).Давайте порассуждаем.Сделано это неспроста.И тут ещё главный провокатор последнего времени - премьер Канады Трюдо - во время этого фотографирования громогласно выкрикнул бандеровский лозунг, и несколько нестройных голосов его поддержали. "Слава Украйне!" - воскликнул Трюдо.И опять всех подставил, как и в случае с нацистом Гулько, которого он притащил в парламент Канады целоваться с Зеленским и его супругой.Лучше бы они просто совместно крикнули "Зиг Хайль!" Это было бы честнее.Всё пошло не по плануВозможно, Ермака выдвинули вперёд с коварной целью: подчеркнуть, вот кто организовал этот провал. Так же, как в неуспехе знаменитого контрнаступа генералы НАТО (которые его и готовили, и руководили непосредственно) обвиняют генералов украинских.Вообще по саммиту всё предполагалось совершенно по другому.Конечно, такие встречи планируются заранее. Например, за год.А год тому назад у всех в мире были совершенно другие планы.Ждали контрнаступ!К нему и готовили этот саммит "мира." Предвкушали поражение России - и на поле боя, и от санкций.Никакой Зеленский, конечно же, "формулу мира" не формулировал.Это была "формула" Салливана, который на нынешнем саммите в Швейцарии присутствовал и грустно смотрел, во что превратилась его прекрасная идея.По сути, это не провал Зеленского. Это провал американского "дип стейт"Всё выглядело так красиво год назад: Украина идёт в контрнаступ (лето 2023), оснащенная мощным оружием Запада. Абрамсы и Леопарды обращают в бегство русские войска.Запад побеждает Россию. Триумфально проводится "саммит по формуле Зеленского", на Россию накладываются контрибуции, санкции и репарации.Но как известно, всё пошло не так. Контрнаступ превратился в фиаско на поле боя. Санкции не подействовали . Таким образом, и саммит тоже автоматически превратился из кареты в тыкву.Тогда попытались спасти ситуацию: на ходу решили сделать его собранием стран, которые выдвинут ультиматум России. Но это тоже не получилось.Так называемый Глобальный Юг выдвинул свои мирные планы. Есть уже несколько альтернативных планов перемирия: Китая, Турции, Индонезии.Саммит моментально превратился бы в обсуждение не "формулы Зеленского", а именно этих планов.Идея общего ультиматума тоже провалилась.Тогда решили уже провести хоть что то. Подготовительный саммит. Или инаугурационный саммит, как его называет украинская пресса.Что за инаугурация имеется в виду? Зеленского, что ли?Очевидно, да.В итоге, как говорит политолог Константин Бондаренко, на этом саммите действитель произошло "признание легитимности Зеленского", но с какой целью?"Чтобы он отозвал свой указ о невозможности переговоров с Россией и переходил к дипломатическим способам урегулирования конфликта".Площадка второго саммитаС самого начала встречи в Швейцарии все заговорили про "второй саммит". Это и было основной темой обсуждения.Глава МИД Швейцарии договорилась до того, что и ордер МУС надо для президента России в этом случае отменить. "Надо сотрудничать", говорит. Выдвигает упорно свою страну для дальнейших переговоров. Швейцария уже готова отменять ордера.Теперь, когда забрезжила надежда на будущий Второй саммит с участием представителей России, началась драка за переговорную площадку. Шанхай? Дубай? Норвегия и Канада тянут руки: мы, мы! Но это вряд ли. А Швейцария сохраняет надежду.Папа Римский и бедняга Байден. Что говорит Трамп?Байден был в Европе , но не в лучшей форме. Может быть, поэтому он и не доехал до саммита Зеленского.И не в лучшей форме - это мягко сказано!Сначала его поймала за рукав Джорджия Мелони, так как Байден во время общего наблюдения шоу парашютистов на G7 вдруг развернулся и пошел в другую сторону.Потом была встреча с Папой Римским.Прислонившись лбом ко лбу понтифика, президент США застыл и не мог сдвинуться с места.Он конечно, католик и наверняка встреча с преемником апостола Петра - это очень серьёзный момент в его жизни. Но не до такой же степени!Папа Римский тоже не знал, что делать. Он, кстати, на семь лет старше Байдена. Так что дело не столько в возрасте, сколько в прогрессирующем заболевании президента США. Как он сможет в принципе участвовать в выборах?А Трамп уже тем временем пообещал, что он прекратит выделять деньги Зеленскому "ещё до того, как зайдёт в свой кабинет". То есть осенью 2024 года, получается.Совсем сужается время возможностей для Зеленского и его странствующего цирка.Колумбия противА главной сенсацией саммита стал президент Колумбии, который не просто не поехал на этот саммит, хотя и находился рядом, в Италии, а четко объяснил, почему он "развернул свой самолёт".Все ожидали новых выходок от другого президента Латинской Америки - президента Аргентины Хавьера Милея , но он оказался тих и спокоен.Это он в Аргентине появляется на сцене с бензопилой и с полуголой подругой (уже, впрочем, расстались, она, как выяснилось, мешает Хавьеру работать).В Давосе, на G7 и на таких вот саммитах слуга мирового глобализма, эпатажный Хавьер, напротив, ведёт себя прилично.А вот президент Колумбии просто отказался посещать саммит, чем и вызвал немалый переполох в СМИ.Он высказался по этому поводу вполне определённо: это, сказал Густаво Петро, не коалиция мира, а коалиция войны. Колумбия в таком участвовать не собирается."Мы не за войну, мы за мир. Поэтому я не поеду в Швейцарию."Просто и ясно.Ну что ж, будем ждать, когда, как и в каком составе соберется следующий саммит. Времени у украинских комиков почти не осталось. Несмотря на "инаугурационные" саммиты, Конституцию Украины не переделаешь.Следующее предложение от президента России будет гораздо хуже.Успеют ли воспользоваться сегодняшним мирным предложением Владимира Путина? Вряд ли. Но вдруг?Если же говорить о самом саммите, то стоит обратить внимание на одну характерную деталь. Даже не побывав на нем (напомним, первоначально не приглашать на саммит Россию исходило от Украины, вернее её нынешнего руководства), Россия одержала на нем блестящую победу. Во-первых, на саммит приехали вдвое меньше представителей стран, чем планировал Зеленский и его "Квартал" на Банковой.Во-вторых, сам саммит, что было с самого начала ясно, превратился в пустую говорильню, а его резолюция - в ничего не значащий ни для кого написанный на бумаге тек5ст. Выполнять ее, резолюцию саммита, понятное дело, ни кто не будет.И, наконец, третий факт. Не присутствовавший на саммите Путин, как говорят на сленге артистов - сделал кассу", то есть именно его предложения обсуждали участника представительного форума. Именно он стал центральной фигурой на саммите, хоть и не официально.О других особенностях Швейцарского саммита мира - в материале Егора Леева "Три призыва в Швейцарии и отказ от подписей. Итоги 16 июня на Украине"

https://ukraina.ru/20231102/1050695048.html

https://ukraina.ru/20240617/1055684139.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, россия, швейцария, украина, владимир путин, андрей ермак, владимир зеленский, мид, нато, офис президента