Возникла мешанина: Алехин ответил, что на самом деле произошло в "Цитадели" Волчанска
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
В Волчанке сейчас идут ожесточенные бои, однако последнее время информация о происходящем в районе агрегатного завода города очень разнится. Одни источники сообщают, что ВСУ там заблокировали российские подразделения, а другие – наоборот
Ситуацию в интервью изданию Украина.ру прояснил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
Он пояснил, что агрегатный завод и завод "Цитадель" - это один и тот же объект, просто "Цитадель" - это название укрепрайона, который выстроен на территории завода.
Эксперт отметил, что пока говорить о том, сколько именно территорий освобождено на указанном предприятии бессмысленно, так как ситуация меняется каждый час, и боестолкновение идет с одной из наиболее боеспособных бригад ВСУ на расстоянии 5-15 метров друг от друга.
"Если говорить однозначно, то большая часть завода находится под нашим контролем, а ВСУ удерживают ту самую "Цитадель". Так вот за последние несколько дней эти вражеские подразделения пытались оттуда прорываться. Но не для того, чтобы окружить нас, а чтобы вырваться оттуда и соединиться с соседями, которые воюют на других участках. Только многие это поняли так, будто бы мы окружены в районе агрегатного завода. Возникла мешанина. Еще раз. Не ВС РФ окружены в районе агрегатного завода, а ВСУ окружены в районе "Цитадели" (укрепрайона на территории завода)", - сказал Алехин.
Он уточнил, что ВСУ пытаются доставить на этот участок местности материально-техническое снабжение и продовольствие через реку Волчью, однако ВС РФ перерезают им этот путь.
Эксперт подчеркнул, что агрегатный завод - это только малая часть Волчанска, и в городе есть районы южнее, которые ВСУ все еще удерживают.
"Но если мы еще немного поддавим в районе завода, враг там окажется без боеприпасов и продовольствия. Перед ним станет простой выбор: или сдаться, или лечь там навсегда", - резюмировал Алехин в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
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