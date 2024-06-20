https://ukraina.ru/20240620/1055731411.html

Возникла мешанина: Алехин ответил, что на самом деле произошло в "Цитадели" Волчанска

Возникла мешанина: Алехин ответил, что на самом деле произошло в "Цитадели" Волчанска - 20.06.2024 Украина.ру

Возникла мешанина: Алехин ответил, что на самом деле произошло в "Цитадели" Волчанска

В Волчанке сейчас идут ожесточенные бои, однако последнее время информация о происходящем в районе агрегатного завода города очень разнится. Одни источники сообщают, что ВСУ там заблокировали российские подразделения, а другие – наоборот

2024-06-20T04:00

2024-06-20T04:00

2024-06-20T04:00

новости

геннадий алехин

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Ситуацию в интервью изданию Украина.ру прояснил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Он пояснил, что агрегатный завод и завод "Цитадель" - это один и тот же объект, просто "Цитадель" - это название укрепрайона, который выстроен на территории завода.Эксперт отметил, что пока говорить о том, сколько именно территорий освобождено на указанном предприятии бессмысленно, так как ситуация меняется каждый час, и боестолкновение идет с одной из наиболее боеспособных бригад ВСУ на расстоянии 5-15 метров друг от друга.Он уточнил, что ВСУ пытаются доставить на этот участок местности материально-техническое снабжение и продовольствие через реку Волчью, однако ВС РФ перерезают им этот путь.Эксперт подчеркнул, что агрегатный завод - это только малая часть Волчанска, и в городе есть районы южнее, которые ВСУ все еще удерживают."Но если мы еще немного поддавим в районе завода, враг там окажется без боеприпасов и продовольствия. Перед ним станет простой выбор: или сдаться, или лечь там навсегда", - резюмировал Алехин в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО

https://ukraina.ru/20240612/1055578914.html

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новости, геннадий алехин, волчанск, вс рф, всу, завод