Возникла мешанина: Алехин ответил, что на самом деле произошло в "Цитадели" Волчанска - 20.06.2024 Украина.ру
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Возникла мешанина: Алехин ответил, что на самом деле произошло в "Цитадели" Волчанска
Возникла мешанина: Алехин ответил, что на самом деле произошло в "Цитадели" Волчанска - 20.06.2024 Украина.ру
Возникла мешанина: Алехин ответил, что на самом деле произошло в "Цитадели" Волчанска
В Волчанке сейчас идут ожесточенные бои, однако последнее время информация о происходящем в районе агрегатного завода города очень разнится. Одни источники сообщают, что ВСУ там заблокировали российские подразделения, а другие – наоборот
2024-06-20T04:00
2024-06-20T04:00
новости
геннадий алехин
волчанск
вс рф
всу
завод
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Ситуацию в интервью изданию Украина.ру прояснил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.Он пояснил, что агрегатный завод и завод "Цитадель" - это один и тот же объект, просто "Цитадель" - это название укрепрайона, который выстроен на территории завода.Эксперт отметил, что пока говорить о том, сколько именно территорий освобождено на указанном предприятии бессмысленно, так как ситуация меняется каждый час, и боестолкновение идет с одной из наиболее боеспособных бригад ВСУ на расстоянии 5-15 метров друг от друга.Он уточнил, что ВСУ пытаются доставить на этот участок местности материально-техническое снабжение и продовольствие через реку Волчью, однако ВС РФ перерезают им этот путь.Эксперт подчеркнул, что агрегатный завод - это только малая часть Волчанска, и в городе есть районы южнее, которые ВСУ все еще удерживают."Но если мы еще немного поддавим в районе завода, враг там окажется без боеприпасов и продовольствия. Перед ним станет простой выбор: или сдаться, или лечь там навсегда", - резюмировал Алехин в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области."И дальше будет только хуже": украинская журналистка сделала интересное заявление о втором раунде СВОРанее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению."Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, геннадий алехин, волчанск, вс рф, всу, завод
Новости, Геннадий Алехин, Волчанск, ВС РФ, ВСУ, завод

Возникла мешанина: Алехин ответил, что на самом деле произошло в "Цитадели" Волчанска

04:00 20.06.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкБоевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении
Боевая работа реактивной артиллерии ВС РФ на Артемовском направлении - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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В Волчанке сейчас идут ожесточенные бои, однако последнее время информация о происходящем в районе агрегатного завода города очень разнится. Одни источники сообщают, что ВСУ там заблокировали российские подразделения, а другие – наоборот
Ситуацию в интервью изданию Украина.ру прояснил военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин.
Он пояснил, что агрегатный завод и завод "Цитадель" - это один и тот же объект, просто "Цитадель" - это название укрепрайона, который выстроен на территории завода.
Эксперт отметил, что пока говорить о том, сколько именно территорий освобождено на указанном предприятии бессмысленно, так как ситуация меняется каждый час, и боестолкновение идет с одной из наиболее боеспособных бригад ВСУ на расстоянии 5-15 метров друг от друга.
"Если говорить однозначно, то большая часть завода находится под нашим контролем, а ВСУ удерживают ту самую "Цитадель". Так вот за последние несколько дней эти вражеские подразделения пытались оттуда прорываться. Но не для того, чтобы окружить нас, а чтобы вырваться оттуда и соединиться с соседями, которые воюют на других участках. Только многие это поняли так, будто бы мы окружены в районе агрегатного завода. Возникла мешанина. Еще раз. Не ВС РФ окружены в районе агрегатного завода, а ВСУ окружены в районе "Цитадели" (укрепрайона на территории завода)", - сказал Алехин.
Он уточнил, что ВСУ пытаются доставить на этот участок местности материально-техническое снабжение и продовольствие через реку Волчью, однако ВС РФ перерезают им этот путь.
Эксперт подчеркнул, что агрегатный завод - это только малая часть Волчанска, и в городе есть районы южнее, которые ВСУ все еще удерживают.
"Но если мы еще немного поддавим в районе завода, враг там окажется без боеприпасов и продовольствия. Перед ним станет простой выбор: или сдаться, или лечь там навсегда", - резюмировал Алехин в интервью Россия выбила ВСУ первые "зубы", которыми они намертво вцепились в "Цитадель".
С 10 мая только на Харьковском направлении подразделения ВС РФ освободили села Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная, Стрелечье, Гатище, Красное, Мороховец, Олейниково, Бугроватку, Глубокое, Лукьянцы, Нетайлово, Уманское, Семеновку, Клещеевку, Новгородское, Прасковиевку и Тимковку.
Параллельно российскими силами было денацифицировано село Работино и Загорное в Запорожской области, Старомайорское в Донецкой Народной Республике, Артемовку в Луганской Народной Республике, а также село Рыжевка в Сумской области.
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Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов заявил, что специальная военная операция завершится в 2024 году полной капитуляцией ВСУ. Также он отметил, что харьковская операция ВС РФ - завершающая, а обе стороны готовятся в решающему сражению.
"Абсолютно не отступаю от своих слов": Алаудинов подтвердил срок окончания СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.06.2024
12 июня, 08:00
"Так я вижу ближайшие месяцы СВО": полковник Баранец сделал прогнозВ ближайшее время главным для ВС РФ будет Харьковское направление. Буферную зону будет создать непросто, так как речь идет о зачистке огромного региона, на что требуются сотни диверсионных групп. Однако этот приказ Владимира Путина будет выполнен.
 
НовостиГеннадий АлехинВолчанскВС РФВСУзавод
 
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